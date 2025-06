Elon Musk kormányzati tevékenysége természetesen egy tweettel zárult. Szerdán késő este bejelentette, hogy hivatalosan is véget ért rövid, sokak szerint traumatikus megbízatása a Kormányzati Hatékonysági Minisztérium nevű, gyakorlatilag számára kitalált ügynökség élén. Musk bejegyzése az X-en, a tulajdonában lévő közösségi médiahálózaton – amelyet a szövetségi kormányzat elleni radikális költségcsökkentő támadás szolgálatába akart állítani – rövid volt. Miután megköszönte Donald Trumpnak „a pazarló kiadások csökkentésének lehetőségét”, a világ leggazdagabb embere leeresztve dacosan hozzátette:

„A @DOGE küldetése idővel csak erősödni fog, ahogy az, amit elkezdtünk, életformává válik az egész kormányzatban”.

Elon Musk tevékenysége rendkívüli kritikákat váltott ki. Az amerikai történelem egyik legnagyobb választási adományozója, úgy tűnik, valóban azt hitte – amitől kritikusai tartottak –, hogy a Trump és a republikánus ügyek érdekében elköltött több százmillió dollárjával megvásárolta magának az elnökség egy részét. Példátlan módon igyekezett ellentételezést kapni a pénzéért: beült a Fehér Házba Trump mellé, az elnöki helikopterrel repült kisfiával a hátán, felszólalt a kabinet ülésein, noha hivatalosan, a szenátus által megerősített helyet nem kapott.

Amerikaiak millióiról követelt érzékeny kormányzati adatokat, komoly pozícióba emelt gyakornokot, akit az interneten csak Big Balls néven ismertek, és gyakorlatilag felszámolta az Egyesült Államok külföldi segélyprogramját. Februárban egy konzervatív rendezvényen egy láncfűrésszel a kezében lépett színpadra – itt nem volt semmi metaforikus finomkodás –, és amikor több ezer dolgozót rúgott ki és egész ügynökségeket szüntetett meg, ő lett a Republikánus Párt évtizedek óta tartó, az amerikai szövetségi kormányzat leépítésére irányuló kampányának megtestesítője – írja áttekintésében a The New Yorker.

Musk „távozása” Reince Priebuséra hasonlított. Ő Trump első ciklusában a Fehér Ház kabinetfőnöke volt, és a Twitteren közölték kirúgásának tényét, majd az Andrews Légibázis aszfaltján álldogált, miközben Trump konvoja nélküle indult el. A másik oldalról az elnöknek azért még mindig szüksége van Muskra, aki arról beszélt, hogy a jövő évi félidős választások előtt további százmillió dollárt költ a vagyonából Trump-párti csoportok támogatására.

Lehet, hogy az oligarcha elhagyta a Fehér Házat, de nem biztos, hogy az elnök megengedheti magának, hogy teljesen elengedje a kezét.

Musk kinevezése után arról beszélt, hogy 1000 milliárd dollárt fog megtakarítani a költségvetés számára, ami már akkor is lehetetlennek tűnt. A valós összeg körülbelül 150 milliárd dollár körül lehet. És még ez sem valószínű, hogy megállja a helyét. A megtakarítások közül sok, amelyekről Musk az ügynökség (DOGE) weboldalán írt, nem bizonyult valósnak. Ráadásul számos, általa megtámadott ügynökség és közigazgatási szerv most perel, hogy megakadályozza az általa elindított elbocsátási és leépítési hullámot. Végeredményben döntései következményeire alig vagy egyáltalán nem gondolt.

Meggondolatlanul végrehajtott megszorításai csak ebben a költségvetési évben százharmincöt milliárd dollárjába is kerülhetnek a kormányzatnak

– legalábbis a Partnership for Public Service (Partnerség a Közszolgálatért) nevű civil szervezet legfrissebb becslései szerint. Kiderült, hogy nem olcsó dolog több tízezer dolgozót fizetett szabadságra küldeni, és újra felvenni a tévesen elbocsátott alkalmazottakat. És még nem is beszéltünk arról, hogy mekkora kiesést jelent a termelésben a megfélemlített és bizonytalan munkaerő.

Néhány héttel ezelőttig Mary Boyle a Fogyasztói Termékbiztonsági Bizottság biztosaként dolgozott – annak a kétpárti ügynökségnek, amely több mint ötven éve garantálja, hogy az USA-ban forgalmazott termékek biztonságosak legyenek. Boyle, aki egyike a bizottság három demokrata jelöltjének, elmesélte, hogy Musk emberei néhány óra alatt miként vetettek véget a hivatal munkájának. Először jött a pletyka, május 7-én, szerdán este: „jön a DOGE”.

Másnap délután 2 órára két fiatal férfi jelent meg az ügynökség irodájában, a marylandi Bethesdában. Délután háromnegyed négykor Boyle és a többi biztos kapott egy e-mailt a bizottság megbízott republikánus elnökétől, amelyben tájékoztatta őket, hogy a két DOGE-külsős „a Bizottság költségeit nem terhelve” segít majd az ügynökségnek „a belső folyamatok és működési eljárások értékelésében és javításában”. A biztosoknak este 6 óráig volt idejük – mondta –, hogy tudassák vele, „megkapták-e a támogatásukat”.

Boyle e-mailen elküldte válaszát, amely egy szóból állt: „Nem.” Nem telt el egy óra sem, amikor megérkezett a választ Trent Morse-tól, a Fehér Ház személyzeti irodájának helyettes vezetőjétől:

„Mary, Donald J. Trump elnök nevében tájékoztatom, hogy a Fogyasztói Termékbiztonsági Bizottságban betöltött pozíciója azonnali hatállyal megszűnik. Köszönöm az eddigi munkáját.”

Úgy tűnt, nem számít, hogy a Fogyasztói Termékbiztonsági Bizottságot a Kongresszus hozta létre, költségvetését a Kongresszus biztosította, és biztosai kinevezését is a törvényhozás erősítette meg. Maga az ügynökségről szóló törvény, amelyet először 1972-ben fogadtak el, nem is lehetne egyértelműbb: egy biztost csak két okból lehetett eltávolítani – „kötelességmulasztás” vagy „hivatali visszaélés” miatt. Boyle most az államot és személyesen az elnököt perli. Bár az ügynöksége elleni támadás „arcátlan” és „puszta törvénytelenség” volt, lehet, hogy sikerrel jár.

Egy nappal azután, hogy a vezető és kollégái benyújtották keresetüket, a Legfelsőbb Bíróság jelezte, hogy megsemmisítheti a még a New Deal korszakából származó precedenst, amely megvédi a független ügynökségek biztosait attól, hogy az elnök kirúgja őket. Addig is el lehet felejteni az e-bike-ok és robogók potenciálisan veszélyes ion akkumulátorainak korlátozására vonatkozó új szabályokat, amelyeken a Fogyasztói Termékbiztonsági Bizottság éppen dolgozott.

Ahogy a lap megjegyzi, Musk nemcsak Washingtonban okozott károkat, hanem szerte a világban. A menekülttáborokban és tudományos laboratóriumokban, amelyeknek hirtelen megszakították a finanszírozását. A nemzeti parkokban, ahová idén nyáron nem lehet bejutni, és az ország azon közösségeiben, ahol a környezetszennyezőket többé nem fogják felelősségre vonni. Mindez a felfordulás „olyan módon fogja befolyásolni a kormány működését, amit még csak nem is tudunk előre látni” – mondta Boyle.

(Borítókép: Elon Musk 2025. február20-án. Fotó: Andrew Harnik / Getty Images)