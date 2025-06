Leállt a Pornhub Franciaországban, nem akarják betartani az új törvényt

Franciaország idén fokozatosan vezette be azt a követelményt, hogy minden felnőttweboldalnak ellenőriznie kell a látogatók életkorát. A felhasználóknak hitelkártyával vagy személyazonosító okmánnyal kell igazolniuk, hogy betöltötték a 18. életévüket. A magánszféra védelme érdekében a törvény lehetőséget biztosít egy harmadik fél általi „kettős vak” ellenőrzésre is, amely során maga a platform nem látja a felhasználók azonosító adatait – írja a The Guardian.

Az Aylo azonban úgy véli, hogy ez a mechanizmus sem hatékony, és továbbra is veszélyezteti az emberek adatait. „Az Aylo rendkívül támogatja a korhatár-ellenőrzés koncepcióját” – mondta Alex Kekesi ügyvezető egy újságíróknak tartott videókonferencián. Hozzátette azonban, hogy az egyes platformok számára előírt életkor-ellenőrzés „nagyon komoly kockázatot jelent a magánszféra jogait illetően”.

A cég szerint a megoldás nem a pornóoldalak szabályozásában keresendő, hanem az operációs rendszerek fejlesztőinek bevonásában. Solomon Friedman, az Aylo tulajdonosának, az Ethical Capital Partnersnek a képviselője szerint a Google, az Apple és a Microsoft rendelkezik olyan beépített képességekkel, amelyekkel az operációs rendszer vagy eszköz szintjén ellenőrizhetik a felhasználók életkorát.

„Ezek a nagy technológiai vállalatok képesek életkori jelzést küldeni bármely oldalnak vagy alkalmazásnak, ami valóban megoldást nyújthat” a felnőtt-tartalmakhoz való hozzáférés szabályozására anélkül, hogy a felhasználóknak érzékeny adataikat kellene megosztaniuk több weboldallal – érvelt Friedman. „Tudom, hogy ez a három cég nagy és erős, de ez nem mentség Franciaországnak arra, amit tettek.”

Reagáltak a francia politikusok

Aurore Bergé francia kulturális miniszter az X közösségi oldalon úgy reagált a hírre, hogy „annál jobb”, ha a Pornhub és más Aylo-oldalak megszakítják a hozzáférést a francia felhasználók számára ahelyett, hogy „alkalmazkodnának jogrendszerünkhöz”. Hozzátette: „Kevesebb erőszakos, megalázó és embertelen tartalom lesz elérhető kiskorúak számára Franciaországban.”

Clara Chappaz, Franciaország mesterséges intelligenciáért és digitális technológiáért felelős államtitkára szintén az X-en írta: „Ha az Aylo inkabb elhagyja Franciaországot, mint hogy betartsa törvényeinket, szabadon megteheti.”

A francia médiahatóság adatai szerint havonta 2,3 millió kiskorú látogat pornóoldalakat, pedig jogilag ezekről az oldalakról ki kellene őket zárni. A felnőtt-tartalmakat kínáló oldalak más európai uniós országokban is támadások célpontjává váltak – az EU-s szabályozók múlt hónapban jelentették be, hogy több oldalt, köztük a Pornhubot is vizsgálat alá vonják a gyermekvédelmi szabályok megsértése miatt.

(Borítókép: Adrien Fillon / NurPhoto / Getty Images)