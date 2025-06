Több ezren keltek útra Csíksomlyó felé, ahol idén az árvízkárosultak is főszerepet kapnak

Mintegy háromszázezer zarándokot várnak pünkösd szombatján az idei csíksomlyói búcsúba, amelyre a gyalogos zarándokok védelmében útlezárásokkal és biztonsági intézkedésekkel készülnek a szervezők. Adománygyűjtést is hirdettek a háromszéki árvízkárosultak megsegítésére.

A csíksomlyói kegytemplom előtti téren tartott sajtótájékoztatón Timár Sándor P. Asztrik, a kegytemplom igazgatója emlékeztetett, hogy „a csíksomlyói Szűzanya hazavárja gyermekeit”, és azt kívánta a zarándokoknak: úgy jöjjenek Csíksomlyóra, mintha haza jönnék, minden körülmény adott, hogy jól érezzék magukat – adta hírül az MTI.

Az igazgató elmondta, az idei pünkösdi búcsúra csütörtökön elkezdtek érkezni a zarándokok, és pénteken már nagy tömegre számítanak. Péntek délre megérkezik a csíkszeredai pályaudvarra a Boldogasszony zarándokvonat is mintegy ezer zarándokkal, számukra szentmisét mutatnak be a kegytemplomban. A liturgikus program részleteiről is beszámolt: a nyitó szentmisét pénteken 18 órától tartják, utána éjszaka virrasztás lesz a kegytemplomban. Pünkösd szombatján 7:30-kor lesz szentmise a kegytemplomban. Kiemelte,

Az idei pünkösdi búcsú mottója a néhai Ferenc pápa által meghirdetett jubileumi szentévhez alkalmazkodva: A remény zarándokai.

Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere úgy fogalmazott, örömünnepre készül a székelyföldi város. A pünkösdi búcsú idejére érvényes biztonsági intézkedéseket, útlezárásokat ismertetve közölte: vigyáznak a gyalogos zarándokok biztonságára, ezért a környező utcák zömét lezárják az autósok előtt.

A szervezők célja, hogy civilizált, jól szervezett környezet fogadja a zarándokokat

– mondta.

Mint közölte: a csíksomlyói búcsú „legnagyobb ereje”, hogy a zarándokok egymásra figyelve jutnak el a hegynyeregbe az ünnepi szentmisére, ahol közös élményben lehet részük. Az időjárás miatt aggódóknak elmondta: Csíksomlyón nincs árvízveszély, nyugodtan útra kelhetnek.