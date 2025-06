Egyre valószínűbb, hogy Magyarországnak is mélyen a zsebébe kell nyúlnia, ha Trump kedvére akar tenni

Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter szerint nagyon közel állnak a NATO-tagállamok ahhoz, hogy a védelmi szövetség tagjai a jövőben a GDP-jük ne kettő, hanem öt százalékát fordítsák honvédelemre, míg Mark Rutte NATO-főtitkár azt is bejelentette, hogy a június végi NATO-csúcsra egy olyan beruházási tervet fog javasolni, amiben már az új, ötszázalékos szám szerepel. Ezt ugyanakkor még a tagállamok állam- és kormányfőinek is meg kell szavazniuk, azonban vélhetően a mostani miniszteri találkozó után ez nem fog akadályt jelenteni.

Június 4–5-én találkoztak a NATO-tagállamok védelmi miniszterei a katonai szövetség székhelyén, Brüsszelben, hogy előkészítsék az ugyanezen hónap végén, június 24–25-én a hollandiai Hágában rendezett NATO-csúcsot.

A mostani miniszteri csúcs legfőbb kérdése az volt, sikerülhet-e a tagállamoknak előzetesen elfogadniuk azt, hogy a jövőben a GDP-jük két százaléka helyett öt százalékát költsék hadseregeikre, amit Donald Trump amerikai elnök már tavaly novemberi megválasztása óta követel. Ugyan Trump első kijelentései után a legtöbb tagállam még azt túlzónak találta,

azonban a mostani miniszteri találkozón a NATO-tagállamok miniszterei szinte már megegyeztek a honvédelemre fordított költségeik drasztikus emelésében.

Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter a találkozó szünetében a brit The Guardian tudósítása szerint arról beszélt, elégedett a délelőtti tanácskozással, és üdvözölte a képességekről és kiadási célokról szóló megbeszéléseket.

AZ AMERIKAI VÉDELMI MINISZTER ELMONDTA, már most majdnem KONSZENZUS VAN AZ ÖTSZÁZALÉKOS VÉDELMI KIADÁSI KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRÓL.

Hegseth a sajtótájékoztatót azzal kezdte, hogy szerinte érdemes megállni egy pillanatra, hogy megemlékezzenek ezen történelmi pillanatról.

Figyelembe véve, hogy a kétszázalékos célt Trump elnök még az első ciklusában jelölte ki, és Trump elnök azt mondta a többi országnak, hogy viselniük kell a terheket, méltányos részt kell fizetniük a költségvetésből. Akkor nagyon sok ember ezt lehetetlennek tartotta, és íme, itt tartunk: az országok jóval meghaladják a két százalékot, és úgy gondoljuk, hogy nagyon közel vagyunk, szinte konszenzus van a NATO ötszázalékos kötelezettségvállalásáról

– fogalmazott Hegseth, utalva arra, hogy a régi–új amerikai elnök tavaly novemberi megválasztása óta azt szeretné elérni, hogy a NATO-tagállamok éves GDP-jük ne kettő, hanem öt százalékát költsék a hadseregeikre – egyébként Hegseth pontatlanul azt állította, Trump jelölte ki a kétszázalékos célt is, valójában erről még a Krím-félsziget 2014-es orosz annektálása után döntöttek a tagállamok állam- és kormányfői, azaz még elődje, Barack Obama idején.

Hegseth elmondta, néhány ország ugyan még nem teljesíti a kétszázalékos célkitűzést sem, de nem fogja megnevezni őket, mert barátok között vannak, de nem aggódik azon, hogy a jövőben sem érnék el ezt a célt.

De Franciaországtól Németországon át a balti államokon át az északi országokig, Lengyelországon és Görögországon át Magyarországig, és még sok más országig ott van az elkötelezettség az ötszázalékos védelmi kiadásokra

– mondta az amerikai védelmi miniszter.

Hegseth szerint nem több zászlóra, hanem több harci alakulatra van szüksége a NATO-nak, ahogy konferenciák helyett is több képességre és kemény erőre van szüksége a katonai szövetségnek.

Eljött az ideje, hogy Európa is fellépjen

– jelentette ki Hegseth.

Már nem csak elképzelés az öt százalék

Később újságírói kérdésre az amerikai védelmi miniszter elmondta, hogyan is nézne ki az ötszázalékos kötelezettségvállalás: ebből 3,5 százalékot közvetlenül fegyverzetre és a hadseregre kellene költeni, míg a fennmaradó másfél százalékot infrastruktúrára.

Hegseth szerint heteken belül erről véglegesen megállapodhatnak majd a tagállamok.

A csúcs után Mark Rutte NATO-főtitkár Hegseth kijelentéseit megerősítette. Az egykori holland miniszterelnök kijelentette, hogy a kétnapos miniszteri találkozón a tagállamok miniszterei megállapodtak, hogy milyen képességekbe kell beruházniuk, hogy megőrizhessék, sőt, fejleszthessék az elrettentő és védelmi képességeiket.

Rutte szerint a NATO-tagállamoknak jóval többet kell befektetniük, hogy megmaradjon védelmi képességeik és a június végi NATO-csúcsra az ötszázalékos kötelezettségvállalást fogja javasolni.

Mint fogalmazott,

egy átfogó beruházási tervet fogok javasolni, amely a GDP öt százalékát fordítja védelmi beruházásokra. A GDP 3,5 százalékát az alapvető védelmi kiadásokra, és a GDP évi másfél százalékát a védelmi és biztonsággal kapcsolatos beruházásokra, például az infrastruktúrára és az iparra

– mondta Rutte, aki emellett beszámolt arról, hogy a mostani miniszteri találkozón ukrán kollégájukat is meghallgatták, és megállapodtak abban is, hogy a NATO addig továbbra is egy nukleáris szövetség marad, amíg a világon vannak atomfegyverek.

Mindannyian azt szeretnék, hogy véget érjen a[z ukrajnai – szerk.] háború és mindannyian támogatjuk Trump elnök célját, hogy véget érjen a vérontás

– fogalmazott a NATO főtitkára, aki később újságírói kérdésre kijelentette, hogy az Egyesült Államok is vállalja az ötszázalékos kötelezettséget a 3,5+1,5 százalékos formulában – jelenleg az ország ugyanis a GDP-jének 3,4 százalékát fordítja honvédelemre.

Orbán Viktor még korábban a magyar gazdaság tüdőlővésének tartotta az ötszázalékos kötelezettséget

Donald Trump már tavaly novemberi megválasztása után elkezdett arról beszélni, hogy a NATO tagállamaitól azt várja el, hogy az éves GDP-jük legalább öt százalékát költsék a hadseregeikre, annak ellenére, hogy egyébként Oroszország ukrajnai inváziója óta Európában mindegyik tagállam növelte katonai kiadásait, 2024-ben pedig a tagállamok többsége teljesítette is a kétszázalékos előírást.

Annak ellenére, hogy több tagállam – köztük például Észtország – is kevésnek tartotta a 2 százalékot, és helyette 3 vagy 3,5 százalékos kötelezettséget írtak volna elő, a legtöbben túlzónak találták Trump 5 százalékos követelését. Orbán Viktor magyar miniszterelnök például tavaly decemberben év végi sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott,

Tüdőn lőné a magyar gazdaságot, ha a GDP öt százalékát kellene fordítani honvédelemre, ahogyan azt a sajtóhírek szerint Donald Trump igényelné a NATO-tagállamoktól

– mondta akkor a magyar miniszterelnök.

Ennek ellenére úgy tűnik, egyre több tagállam tette magáévá a gondolatot, és valamilyen módon mégis elfogadják az ötszázalékos kötelezettségvállalást – igaz, valószínűleg hasonlóan, mint a kétszázalékos célnál, most sem egyik napról a másikra várnák el a tagállamoktól, hogy ilyen mértékben növeljék kiadásaikat, főleg, hogy a legtöbb tagállamnak így is tíz év kellett, hogy a 2014-ben vállalt kétszázalékos célt teljesíteni tudják, és vannak olyan országok, amelyek még így sem érik el ezt a célt.

Egyébként a NATO-val párhuzamosan az Európai Unió is növelné a tagállamok katonai képességeit, amit közös fegyverbeszerzéssel és arra felvett közös hitellel segítene.

A reArm Europe-ra keresztelt uniós tervről korábban az alábbi cikkünkben írtunk bővebben, azonban nem ez az egyetlen fegyverkezést segítő uniós program: az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság még 2024 márciusában bemutatott Európai Védelmi Ipari Stratégiája (EDIS), valamint e stratégia megvalósításához szükséges javaslatcsomagja, az EDIP is közvetlenül az uniós tagállamok fegyverkezését hivatott segíteni, mivel e programnak célja az európai védelmi ipari kapacitásokat javítása és növelése, többek között közös finanszírozással és programokkal.

(Borítókép: Mark Rutte a NATO védelmi minisztereinek találkozójának második napján a NATO székhelyén, Brüsszelben 2025. június 5-én. Fotó: Simon Wohlfahrt / Reuters)