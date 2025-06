A franciák nem akarnak lemondani a Pornhubról, hiába függesztették fel az országban

Június 4-én, szerdától kezdve Franciaországban elérhetetlenné vált a Pornhub, valamint több, az Aylo nevű vállalat alá tartozó pornóoldal, hogy a cég így tiltakozzon a Franciaországban fokozatosan bevezetésre kerülő korhatár-ellenőrzési törvénnyel szemben.

A cég szerint ugyanis a törvény veszélyezteti a felhasználók magánszféráját és személyes adatait, miközben hatástalan a kiskorúak védelmében – Franciaországban idén fokozatosan vezetik be azt a követelményt, hogy minden felnőttweboldalnak ellenőriznie kell a látogatók életkorát, amit a felhasználóknak hitelkártyával vagy személyazonosító okmánnyal kell igazolniuk, hogy betöltötték a 18. életévüket; a felnőttoldalak számára ez a dátum június 7-én érkezik el.

Emiatt szerdától kezdve elérhetetlenné vált többek között a Pornhub, a Redtube, valamint a Youporn nevű oldal is, amelyekre kattintva Franciaországból az Aylo közleménye látható. Ez azonban, úgy tűnik, nem vette el a franciák kedvét, hogy ezen oldalakat látogassák: a Politico szerint

334 százalékkal megnőtt a kereslet az olyan szolgáltatások iránt, amelyek elrejtik az internetfelhasználó földrajzi helyét, így megkerülhetik a földrajzi korlátozásokat.

A lap szerint az egyik ilyen szolgáltatást nyújtó cég ezerszázalékos növekedést tapasztalt, míg az egyik leghíresebb ún. VPN-szolgáltató a lapnak elárulta, ők is 170 százalékos emelkedést tapasztaltak csak szerdán.

A Pornhub saját statisztikája szerint egyébként az Egyesült Államok után Franciaországból érkezett a második legtöbb forgalom az oldalra 2024-ben.

A francia médiahatóság adatai szerint havonta 2,3 millió kiskorú látogat pornóoldalakat, pedig jogilag ezekről az oldalakról ki kellene őket zárni. A felnőtt-tartalmakat kínáló oldalak elérését más európai uniós országokban is vissza akarják szorítani – az Európai Bizottság a múlt hónapban jelentette be, hogy több oldalt, köztük a Pornhubot is vizsgálat alá vonják a gyermekvédelmi szabályok megsértése miatt.