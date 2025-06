Nem javul a helyzet Parajdon, már drónokkal is figyelik a sóbánya környékét

Három szeizmográffal és professzionális drónokkal monitorozzák a levegőből a katasztrófa sújtotta övezetet a romániai Parajdon. Az eszközökkel a további beomlásokat is figyelik. Raed Arafat katasztrófavédelmi államtitkár szerint a bánya teljes egészében víz alá került. A Kis-Küküllő patak sótartalma továbbra is magas, a vezetékes víz ihatatlan, ezért több településre is tartályokban szállítanak ivóvizet.