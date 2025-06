Vészhelyzet a Kis-Küküllő mentén, három napja ihatatlan a csapvíz a parajdi katasztrófa miatt

Dicsőszentmárton árpádkori település a Kis-Küküllő jobb partján, ma már 20 600 lakosának mindössze 12 százaléka magyar, de az utolsó „békebeli” népszámlálás 4417 lakosból még 3210 magyar, 957 román, 118 német volt.

Bármilyen legyen is a Marosvásárhelytől 33 kilométerre délnyugatra fekvő város etnikai összetétele, magyart és románt egyként sújt a parajdi sóbánya múlt heti katasztrófája. Mint közismert, a Korond-patak elárasztotta a bányát, amely megtelt vízzel, és a feloldott sóval szennyezett víz a közeli Kis-Küküllőbe ömlik. Ennek három nappal ezelőtt az lett a következménye, hogy a folyó mentén elterülő tizenhat településen a csapvíz sótól szennyezett lett, és ivásra alkalmatlan.

Dicsőszentmárton a régió legnépesebb települése, a várost gyakorlatilag kettészeli az itt már széles Kis-Küküllő. Rá sem lehet ismerni a Parajdon még patakocskának tűnő vízfolyásra. Jeles városról beszélünk, itt született 72 éve Bölöni László, a Steauával BEK- és szuperkupa-győztes 108-szoros román válogatott futballsztár. Akiről film van készülőben Kollarik Tamás rendezésével.

Dicsőszentmárton ezekben a napokban vészhelyzetet él át. Hogy mekkora a baj, azt saját bőrünkön is tapasztaltuk. Félúton Torockó és Dicsőszentmárton között, pontban 9 óra 31 órakor vérfagyasztó sípolás, szirénázás kíséretében román és angol nyelvű üzenet érkezett a mobiltelefonunkra, amelynek lényege az volt, hogy a csapvíz ivásra, főzésre, tehát emberi fogyasztásra alkalmatlan, még véletlenül se igyunk belőle, mert sóval szennyezett.

Nem sokon múlt, hogy a sokkoló hangjelenség kíséretében érkező riasztás hatására belehajtsunk a Daciánkkal a szakadékba, de végül sértetlenül átvészeltük az erőteljes figyelmeztetést. Így tíz óra körül megérkeztünk Dicsőszentmártonba.

Azt nem mondanám, hogy ostromlott város képét mutatta a település, de amikor leparkoltunk a helyi szupermarket előtt, mindjárt szembe tűnt, milyen sokan masíroznak teli vagy üres öt-tízliteres vizespalackokkal. Egy magyarul nem tudó fiatalembert terepjárója mellett szólítottunk meg, két jókora műanyag palackot cipelt, és angol-román keveréknyelven elmagyarázta, hogy nagy a baj, napjában többször is el kell mennie vagy a szupermarketbe ásványvízért, vagy ide, az út mentén felállított, de a napfény hatására egyre melegebb vizet tartalmazó ballonokig.

Átmenvén az úttesten benéztünk a gyógyszertárba, ahol az egyik eladó, bizonyos Anita, magyar volt.

Közben odabent a szupermarketben is szorgosan vásárolták az emberek az ásványvizet, ennek a terméknek a forgalma sokszorosára nőtt ezekben a napokban.

Odakint, a parkban idős hölgy pihegett a júniusi hőségben, mellette a padon, minő irónia, egy palack parajdi szénsavas ásványvíz. Mivel Dicsőszentmárton lakosságának manapság mindössze 12 százaléka magyar, elővigyázatosságból megkérdeztem, tud-e magyarul.

Három napja tudták meg, hogy ihatatlan a csapvíz a városukban. Csak mosásra, mosogatásra, tisztálkodásra lehet használni, nem hogy inni nem lehet belőle, de még főzni sem vele.

Megkérdeztük, hogyan dacolnak a vízhiánnyal.

Úgy, hogy tegnap a néptanács ivóvizet töltött a ciszternákba, és onnan vételezünk vizet. No meg vásárolunk a Lidlben szénsavas vagy buborékmentes ásványvizet. És még a közeli forrásokról is hozunk ivóvizet. A jövőre nézve nem biztatnak semmivel, ma reggel is megkaptuk a telefonunkon a riadót, úgy megijedtünk, hogy azt hittük, kitört a világháború.