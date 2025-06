A Marsról jött ember, aki túl sokat akart a Fehér Házban

Kevesebb mint egy hét alatt omlott össze Donald Trump amerikai elnök és Elon Musk, a világ leggazdagabb emberének szövetsége. A két milliárdos közötti konfliktus nemcsak személyes ellentéteket tárt fel, hanem rávilágított a modern amerikai politika oligarchikus természetére is, ahol az üzleti érdekek és a politikai hatalom összefonódása veszélyes dinamikákat eredményezhet.

Az amerikai politikatörténet ritkán látott olyan látványos szakítást, mint ami Donald Trump elnök és Elon Musk között zajlott le az elmúlt napokban. A két férfi kapcsolata, amely kezdetben a kölcsönös haszon elvén nyugodott, végül mindkét fél számára káros nyilvános konfliktussá fajult.

A történet azonban nem csupán két befolyásos személyiség összecsapásáról szól, hanem az amerikai demokrácia egyik legnagyobb kihívásáról: arról, hogyan alakítják át a szupergazdag oligarchák a politikai döntéshozatalt.

A szövetség alapjai

Donald Trump és Elon Musk kapcsolata 2024-ben indult be igazán, amikor a Tesla és SpaceX vezérigazgatója nyíltan kiállt Trump mellett az elnökválasztási kampányban. Musk döntése stratégiai megfontolásokból fakadt – a milliárdos vállalkozó Trump személyében olyan politikust látott, aki ideológiailag közel állt hozzá bizonyos kérdésekben, és jelentős üzleti előnyöket is biztosíthatott számára.

Musk 277 millió dolláros kampánytámogatása messze túlmutatott a hagyományos politikai adományozáson. Az X közösségi platform tulajdonosaként aktívan támogatta Trump kampányát, miközben személyesen is részt vett a választási eseményeken. Ez az elköteleződés azonban nem önzetlen megfontolásokból fakadt:

Musk számított arra, hogy egy Trump-győzelem esetén befolyásos pozíciókhoz juthat a kormányzatban.

A választások után Musk valóban megkapta a várva várt elismerést. Trump őt nevezte ki a Fehér Ház alá tartozó Kormányzati Hatékonyság Osztálya (DOGE), egy újonnan létrehozott szervezet élére, amelynek feladata a szövetségi kiadások csökkentése volt. A pozíció illeszkedett Musk kapitalista világnézetéhez, miközben lehetőséget adott neki arra, hogy közvetlen befolyást gyakoroljon bizonyos kormányzati döntésekre, valamint hozzáférést jelentett az amerikai állam legtöbb adatához is.

Ebben az időszakban teljes volt a „szerelem” a két szereplő között.

Annyira szeretem Donald Trumpot, amennyire egy heteroszexuális férfi szerethet egy másik férfit

– jelentette ki Musk, amire Trump viszonozta a bókot azzal, hogy a Fehér Ház déli gyepét Teslák bemutatótermévé alakította.

Növekvő feszültségek

A felszín alatt azonban már korán jelentkeztek a problémák. Még Trump beiktatása előtt kitúrta a DOGE éléről a mellé társelnöknek szánt Vivek Ramaswamyt, majd a hivatal munkájának megkezdése után nagyon hamar botrányokat keltett az amerikai közéletben.

Musk eleve az argentin elnök, Javier Millei láncfűrészes megoldását választotta a szövetségi állam kiadásainak csökkentéséhez, ami még szerinte is olykor hibákhoz vezetett.

Musk például eleve többségében tapasztalatlan, frissen végzett fiatalokkal töltötte fel a DOGE-ot, akik olyan hivatalnokok kirúgásáról dönthettek, akik akár évtizedes tapasztalattal rendelkeznek, emellett minden hivatalnoknak felajánlotta, hogy amennyiben lemondanak, az állam magas végkielégítést fog fizetni számukra.

Emellett Musk gyakran olyan kormányzati programokat állított le, amelyek hiánya veszélyeztette az amerikai állam érdekeit vagy biztonságát.

Ilyen volt például az, amikor az USAID ebolamegelőzést célzó programját törölte el egy tollvonással, vagy az Egyesült Államokban lévő nukleáris létesítmények és atomfegyverek felügyeletét ellátó szervezet összes munkatársát kirúgta – végül a programot visszaállították, valamint a szakembereket is visszavették, miközben más állami alkalmazottak is úgy jártak, hogy egyik nap kirúgták, majd pár nappal később ismét visszavették őket.

Továbbá Musknak láncfűrészes hozzáállása miatt volt konfliktusa Marco Rubio külügyminiszterrel, miután utóbbi azzal vádolta meg, hogy kirúgta a minisztérium alá tartozó hivatalokból az embereit, de Sean Duffy közlekedésminiszternek, valamint Doug Collins veteránokért felelős miniszternek is volt nézeteltérése a világ leggazdagabb emberével, amiért utóbbi hozzájuk tartozó programokat, illetve alkalmazottakat kívánt elbocsátani.

Musk lényegében szabad kezet kapott, hogy megkeresse, majd megszüntesse a felesleges kormányzati kiadásokat, ugyanakkor az amerikai sajtó rendszeresen feltárta, hogy Musk túlzott a számokkal, valamint olyan szerződések eltörlését is beleszámolták a megspórolt összegbe, amit még az előző, Joe Biden vezette adminisztráció mondott fel.

A világ leggazdagabb emberét emellett azért is érték kritikák a sajtóban, amiért olyan hivatalok és programok finanszírozását csökkentette, vagy működését lehetetlenítette el, amelyek épp Musk cégeivel szemben folytatott vizsgálatokat.

Ezek miatt és Musk nyilvánosságban kialakult képének rendkívüli romlása, valamint népszerűtlen döntései miatt már korábban felmerült, hogy Trump népszerűségének árthat a dél-afrikai–amerikai–kanadai milliárdos, ezért nemsokára távozhat a DOGE éléről – sajtóértesülések szerint Trump már áprilisban jelezte közeli körének, hogy nem sokáig marad Musk az adminisztráció tagja.

Sajtóértesülések szerint a lényegében teljhatalommal rendelkező Musk emellett nem elégedett meg a DOGE vezetésével, és saját külpolitikai kezdeményezésekbe is belekezdett. 2025 márciusában felmerült, hogy Musk a Fehér Ház teljes tájékoztatása nélkül szervezett briefingeket Kína-politikai kérdésekről. Ez különösen problematikus volt, hiszen Musk vállalatainak jelentős üzleti érdekeltségeik vannak az ázsiai országban.

Trump állítólag különösen nehezményezte, amikor a médiából értesült ezekről az egyeztetésekről. Az elnök számára ez nemcsak a protokoll megsértését jelentette, hanem azt is, hogy Musk saját üzleti érdekeit helyezi előtérbe, miközben Musk népszerűtlensége az egész adminisztrációt, valamint Trumpot is veszélyeztette – a bizalom első komolyabb repedései ekkor keletkeztek.

Ráadásul Musk annyira biztos volt pozíciójában, hogy a nyilvánosságban kritizálta Trump vámpolitikáját.

Ugyan a felszabadulás napjaként beharangozott vámtarifák kivetése után nem közvetlenül az elnököt, hanem kereskedelmi tanácsadóját, Peter Navarrót hibáztatta, akit egyszerűen retardáltnak nevezett.

A helyzetet tovább rontotta, hogy amikor Trump a Közel-Keletre utazott, Musk láthatóan elégedetlen volt, mivel a delegáció tagjaként riválist kapott versenytársa, Sam Altman személyében, aki jelentős mesterségesintelligencia-projekthez jutott Abu-Dzabiban.

Az űrből pattant ki az első szikra

Ugyan Trump vámpolitikáját még korábban kritizálta, azonban a szakításhoz vezető út május 28-án kezdődött, amikor Elon Musk először nyilvánosan nem Trump tanácsadóját, hanem közvetlenül az elnököt kritizálta.

Csalódást keltő volt látni ezt az óriási költségvetési csomagot

– írta Musk, hozzátéve, hogy a javaslat „aláássa a DOGE-csapat munkáját”.

Május 30-án az Ovális Irodában, kamerák jelenlétében búcsúzott egymástól a két szövetséges, amikor az üzletembernek lejárt különleges állami megbízatása. Az esemény barátságos volt, és mindketten pozitívan nyilatkoztak egymásról.

A Trump és Musk közötti konfliktus egyik jelentős, de gyakran alulértékelt mozzanata Jared Isaacman NASA-igazgatói jelölésének váratlan visszavonása volt 2025. május 31-én. Ez az esemény előjele volt a két milliárdos közötti nyílt konfliktusnak.

Jared Isaacman, a 42 éves milliárdos vállalkozó, Elon Musk szoros üzleti partnere és barátja volt, aki többször utazott az űrbe SpaceX űreszközökkel. Isaacman finanszírozta az Inspiration4 küldetést és további SpaceX-repüléseket is megrendelt. Ez a szoros együttműködés tette őt Musk egyik legfontosabb szövetségesévé a magánűripar területén.

Trump május 31-én, váratlanul jelentette be Truth Social platformján:

Alapos felülvizsgálat után visszavonom Jared Isaacman jelölését a NASA vezetésére.

A visszavonás körülményei nem voltak teljesen világosak, bár republikánusok korábban bírálták Isaacmant demokratáknak tett adományai miatt, de szakmai tudását senki nem kérdőjelezte meg korábban és más szakértők szerint is megfelelő választás lett volna a NASA élére.

A szenátusi meghallgatások során Ed Markey szenátor összeférhetetlenségi aggályokat vetett fel Isaacman és Musk kapcsolata miatt. A visszavonás időzítése nem lehetett véletlen, mivel mindössze egy nappal azután történt, hogy Elon Musk kormányzati megbízatása hivatalosan véget ért.

Azonban a két egykori szövetséges között a nyilvános harcához a szikrát a Trump által csak „nagy, gyönyörű törvényjavaslatnak” nevezett törvényjavaslat-csomag adta, ami többek között az idén lejáró, még 2017-ben elfogadott adócsökkentésnél is nagyobb mértékben csökkentené az adót, miközben egyébként a költségvetésben a kiadási oldalt is megnövelné, ami miatt immáron nemcsak a vámpolitikáját, hanem közvetlenül az elnököt is kritizálta Musk.

Musk június 3-án közzétett bejegyzésében hevesen ellenzi Trump költségvetésétét, amit az elnök által használt „nagy, gyönyörű” javaslat helyett „undorító förtelem” jelzővel illeti,

valamint Musk közösségi oldalán heves kampányt indított, hogy a Képviselőház vonja vissza, a Szenátus pedig szavazza le Trump költségvetését.

Ezt követően fajultak el igazán a dolgok kettejük között. Június 5-én, csütörtökön Trump Friedrich Merz német kancellár fogadása közben válaszolt újságírói kérdésekre Musk kritikáival kapcsolatban. Az elnök kifejezte kételyeit kapcsolatuk jövőjét illetően, és arra utalt, hogy Musk azért elégedetlen, mert a törvény visszavágná a Tesla állami támogatásait.

Elon Musk valós időben követte a sajtótájékoztatót, és azonnal reagált közösségi médiában. Arról írt, hogy nem probléma, ha visszavágják az elektromos autók támogatását, de akkor távolítsák el a költségvetésből a „pazarló tételeket” is.

Még ugyanaznap, a délután folyamán Musk eszkalálta a helyzetet: előbányászta Trump régebbi, 2012-2013-as bejegyzéseit, amelyekben az akkori üzletember az adósságplafon növelése ellen foglalt állást. Ironikus kommentárral osztotta meg ezeket, gúnyosan utalva arra, hogy Trump álláspontja megváltozott.

Aztán szavazást is indított arról, hogy „itt van-e az ideje egy olyan új politikai párt megalapításának, amelyik a középen álló többséget képviseli”. A szavazáson több millióan vettek részt.

Kölcsönös támadások

Trump a sajtótájékoztatója után teljes erővel vetette bele magát a közösségi médiában zajló háborúra, azonban Musk X-je helyett saját maga által alapított Truth Social platformján. Egyik bejegyzésében meg is fenyegette Musk-ot:

A legkönnyebb módja annak, hogy pénzt takarítsunk meg a költségvetésben, az, ha megszüntetjük Elon kormányzati szerződéseit és támogatásait.

Ez komoly fenyegetés volt, hiszen Musk cégei az elmúlt két évtizedben jelentős összegekhez jutottak kormányzati forrásokból.

Másik bejegyzésében Trump megismételte, hogy elvette Musk-tól az elektromosautó-támogatásokat, ami nem tetszett a milliárdosnak, majd aztán személyeskedően azt írta, Musknak elment az esze.

Musk erre bejelentette üzleti kapcsolatainak felülvizsgálatát, majd egy olyan bejegyzést osztott meg, amely Trump alkotmányos vádemelési eljárással történő eltávolítását támogatta JD Vance alelnökkel való helyettesítése érdekében. Majd ha ez nem lett volna elég, akkor bármiféle bizonyíték nélkül kijelentette, hogy

Ideje ledobni a bombát: Trump szerepel az Epstein-aktákban, ez az igazi oka annak, hogy ezeket nem publikálták

– bejegyzése végén egyébként gúnyosan további szép napot kívánt Trumpnak, sőt, később Musk azt állította, hogy Trumpot az ő támogatása vezette győzelemre, anélkül jelenleg a demokratáké lenne a Képviselőház és a Fehér Ház is, amivel Musk lényegében kijelentette: ő tette naggyá Trumpot és sokkal tartozik neki politikailag.

Gazdasági és politikai következmények

A két milliárdos közötti konfliktus túlmutat egy személyes veszekedésen,

ugyanis mindkét félnek jelentős eszközei vannak a másik elleni harcban, amivel akár eszkalálhatják is a konfliktust.

Musk az X tulajdonosaként képes közvélemény-formálásra, miközben vállalkozásai révén a kormányzat kritikus infrastruktúrájának részét képezi.

Trump oldalán az elnöki hatalom áll. Képes megszüntetni Musk milliárdos kormányzati szerződéseit, és újraindíthatja a vállalkozó cégei elleni vizsgálatokat, amiket részben épp a DOGE működésével állított le a Tesla és az X vezérigazgatója. A konfliktus gazdasági hatásai azonnal megmutatkoztak: a Tesla részvények értéke 150 milliárd dollárral csökkent.

Azonban mind a két szereplő nyeregben érzi magát. Musk az elképesztő értékvesztés ellenére úgy gondolja, hogy túlélheti az elnök elleni adok-kapokat, Donald Trump pedig abban biztos, hogy a milliárdos nem jelent veszélyt a teljesen saját képére formált Republikánus Párt feletti irányítására, ahol Muskot betolakodónak tekintik – Trump korábbi tanácsadója, Steve Bannon például már deportálná az egyébként amerikai állampolgársággal is rendelkező Muskot, míg a közösségi médiában zajló háború alatt sok Trump- és Musk-rajongó a csatabárd letételére és a megbékélésére szólítja fel a két felet.

A demokraták számára ez a helyzet ideális, hiszen politikai ellenségeik épp egymást támadják. Jamie Raskin demokrata képviselő szerint „mindketten az igazat mondják a másikról”, ami lehetőséget teremthet korábban titkolt információk napvilágra kerülésére.

A Trump-Musk szakítás végső soron egy nagyobb folyamat része: arról, hogyan befolyásolják a szupergazdag oligarchák a demokratikus intézményeket, és arról, hogy amikor két befolyásos személyiség összeütközik, az egész ország érzi a hatását. A konfliktus rávilágít az amerikai politika egy alapvető problémájára: az oligarchák növekvő befolyására a demokratikus döntéshozatalra.

(Borítókép: Elon Musk a Fehér Ház Ovális Irodájában Washingtonban május 30-án. Fotó: Kevin Dietsch / Getty Images)