Terrorizmus gyanúja miatt őrizetbe vettek egy tinédzsert Németországban

Egy tizennégy éves fiú esküdött hűséget az Iszlám Államnak Kölnben, amelyet közösségi oldalain is publikált. Dzsihadista propaganda terjesztésével vádolja a rendőrség, emiatt őrizetbe vették a tinédzsert. Észak-Rajna-Vesztfália belügyminisztere megdöbbenten vette tudomásul az esetet, és felháborodásának adott hangot.

A kölni ügyészség terrorcselekmény előkészítésének gyanújával eljárást indított egy 14 éves fiú ellen − erősítette meg a német nagyváros ügyészsége pénteken a dpa német hírügynökségnek. A tinédzser az Iszlám Állam terrorszervezet propagandáját terjesztette, és a hatóságok szerint arra is utalást tett, hogy támadást tervez egy kölni karácsonyi vásár ellen. A rendőrség ezért őrizetbe vette.

Az eljárás eredetileg azért indult, mert közösségi médiás profiljain − elsősorban a TikTokon − a fiú a dzsihadista szervezethez köthető tartalmakat tett közzé. Két videót és egy bejegyzést osztott meg, emellett egy olyan képet is publikált, amelyen hűséget esküszik az Iszlám Állam vezetőjének.

A nyomozásban a tartományi bűnügyi rendőrség további, általa kezelt profilokat is azonosított, amelyeken szintén radikális iszlamista tartalmak szerepeltek. Később a hatóságok olyan információkhoz jutottak, amelyek szerint a fiú maga is támadásra készült, és Németország elhagyását is fontolóra vette.

Herbert Reul, Észak-Rajna-Vesztfália tartományi belügyminisztere megdöbbenésének adott hangot: „Egy fiatal fiú nemcsak hogy terjesztette és dicsőítette az Iszlám Állam propagandáját, de erőszakos fantáziáit is megosztotta a nyilvánossággal. Felháborító, hogy egy 14 éves gyerek ilyen mértékben radikalizálódhat.”

Reul szerint a közösségi média jelentősen hozzájárul a szélsőséges nézetek terjedéséhez. „A közösségi platformok felgyorsítják a radikalizálódás folyamatát. Ezeket a csatornákat szorosabban kell figyelemmel kísérnünk, és a szolgáltatóknak is nagyobb felelősséget kell vállalniuk a megosztott tartalmakért. Örülök, hogy a biztonsági szolgálatok időben közbeléptek” − tette hozzá a belügyminiszter.