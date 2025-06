Továbbra is kilátástalan a helyzet Parajdon, folyamatosan omlik a sóbánya mennyezete

Kritikus a helyzet Parajdon, a régi sóbánya veszélyesen erodálódó mennyezete miatt több tízezer helyi lakó ivóvízellátása kerülhet veszélybe. Mircea Fechet környezetvédelmi miniszter és több tárcavezető személyesen is felmérte a Korond-patak elterelésének munkálatait, miközben megindultak az előkészületek a kis-küküllői víz sótalanítására. A román kormány 3,1 millió lejjel indította el a víztározók tanulmányát, és mérnökök, geológusok dolgoznak a bánya stabilizálásán, hogy a beavatkozás egyszerre legyen gyors, hatékony és fenntartható.

A parajdi sóbánya állapota továbbra is kritikus – erősítette meg Mircea Fechet környezetvédelmi miniszter, miután pénteken személyesen is terepszemlét tartott a térségben. Mint közösségi oldalán írta, a régi bánya mennyezete folyamatosan erodálódik, ami állandó veszélyt jelent – számolt be róla a Maszol.

A helyszíni bejáráson több tárcavezető is részt vett: Fechet mellett Raed Arafat, a belügyminisztérium katasztrófavédelmi főosztályának vezetője, Tánczos Barna pénzügyminiszter és Bogdan Ivan gazdasági miniszter is megtekintette a Korond-patak elterelésének előrehaladását.

A beavatkozások célja nemcsak a bánya további károsodásának megelőzése, hanem a környező települések ivóvízellátásának helyreállítása is. A miniszter közlése szerint jelenleg is zajlik a források felkutatása a Kis-Küküllő vizének sótalanítására, hogy a vészhelyzeti állapot alá vont területeken – mintegy 40 ezer ember számára – ismét elérhetővé váljon az ivóvíz.

Az országos vízügyi hatóság péntek hajnalban 3,1 millió lejt különített el a Korond-patak áradásait mérséklő víztározók megvalósíthatósági tanulmányára. A patak elterelésére tett lépések már kézzelfogható eredményeket hoztak: megkezdődött a biztonsági meder kiásása, és a víz ideiglenes elvezetéséhez szükséges csövek is megérkeztek. A vízhozam azóta csökkenő tendenciát mutat – tette hozzá Fechet.

A háttérben eközben hazai és nemzetközi szakértők dolgoznak a következő lépések előkészítésén. Mérnökök, geológusok és környezetvédelmi szakemberek vizsgálják, milyen műszaki megoldásokkal lehetne biztosítani a bánya szerkezeti stabilitását, illetve miként lehetne a tárnákat elárasztó milliónyi köbméter sós vizet biztonságosan eltávolítani.

„A cél, hogy a beavatkozás ne csupán gyors és hatékony, hanem hosszú távon is fenntartható legyen” – fogalmazott a miniszter. Hozzátette: hamarosan meghatározzák azt is, milyen összegű támogatással kárpótolják a bányakatasztrófa által érintett vállalkozásokat.

Katasztrófa Parajdon

Amint arról korábban helyszíni riportban beszámoltunk, ömlik a víz a parajdi sóbányába, miután a heves esőzések miatt megduzzadt Korond-patak medrét védő geofólia megsérült. Az árral érkező hordalék felszakította a medret védő geofóliát, így beömlik a víz a sóbányába.

A sóbányába április 18. óta jut be a Korond-patak vize, nem sokkal később, május 6-án biztonsági okból lezárták. Parajdon május 8-án helyi szintű veszélyhelyzetet hirdettek, melyet 22-én újabb 15 napra, június 6-áig meghosszabbítottak a bányába betörő víz miatt. A Hargita megyei önkormányzat május 13-án 400 ezer lejes (32 millió forint) gyorssegélyt szavazott meg a község számára a sóbányát veszélyeztető vízbetörés megfékezésére.

Május 30-ára teljesen megtelt vízzel a parajdi sóbánya – a víz betört az összes szintre, beleértve a Telegdy-ágat is, és a létesítményt végleg lezárták.

Orbán Viktor a Kossuth Rádióban elmondta, hogy szerinte a székelyföldi katasztrófa és pusztulás mértékét még nem tekinthetjük véglegesnek, az egész bányarendszer is beszakadhat, a szakemberek komoly szakmai kihívás előtt állnak, magyar geológusokat is küldtünk.

Mint mondta, a bánya megmentésének stratégiájához még idő kell, Magyarország ugyanakkor a román kormánnyal együtt készen áll, hogy megadja a segítséget.

A kormányfő Parajdot a magyar világ szimbolikus pontjának, különlegességnek nevezte, és leszögezte, amekkora összeget a magyarok összegyűjtöttek a megsegítésre, azt az összeget a magyar kormány is mellé teszi.

