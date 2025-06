Nem nyugszik Andrew Tate, gyorshajtáson kapták, 196-tal ment egy faluban

Az influenszer 196 kilométer per órával hajtott egy román faluban, amikor a rendőrség megállította. A gyorshajtásért pénzbírsággal és jogosítványának 120 napig tartó felfüggesztésével büntették. Andrew Tate-et és testvérét ezenkívül nemi erőszak, emberkereskedelem és bűnszervezet létrehozásával vádolják, mely miatt Nagy-Britanniában is polgári per elé néznek.