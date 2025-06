ISW: Ettől megváltozhatnak Putyin háborús elképzelései

A Háborús Tanulmányok Intézete (Institute for the Study of War) elemezte, mi változtathatja meg Vlagyimir Putyin orosz elnök háborús nézeteit és ültetheti őt tárgyalóasztalhoz, írja az Ukrajinszka Pravda.

Az ISW szerint az Ukrajnának nyújtott nyugati katonai segítség és az orosz veszteségek a harctéren megingathatják Putyint.