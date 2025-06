Lépésével nagy hazárdjátékba kezdett Orbán Viktor szövetségese, ami egész Európában nehezítheti a jobboldal helyzetét

Hivatalosan a migrációban vallott más szakpolitikai nézetek, a gyakorlatban viszont Geert Wilders pártjának, a szélsőjobboldali Szabadságpárt (PVV) támogatásának csökkenése miatt robbantotta a holland kormányt a pártelnök Wilders. A parlamentben ugyanis hiába rendelkezett a legtöbb mandátummal a PVV, ez a kormány politikáján és összetételén kevésbé látszódott meg, miközben kiderült, hogy a párt ígéretei eleve tarthatatlanok. Wilders most ellenzéki pártként szeretné megállítani népszerűségvesztését és az előrehozott választáson ismét a legerősebb holland pártnak maradni. Ugyanakkor az rendkívül kérdéses, hogy ismét kormányra kerülhetnek-e, hiszen a többi párt szerint felelőtlenül saját érdekét tartotta szem előtt ahelyett, hogy Hollandia problémáival foglalkozna.

Tizenegy hónapnyi kormányzás után a héten felbomlott a holland kormány, miután az iszlámellenes politikája miatt szélsőjobboldalinak tartott Geert Wilders kiléptette a kormánykoalícióból a holland parlamentben legtöbb mandátummal rendelkező pártját, a Szabadságpártot (PVV).

A PVV kilépése annyiban nem okozhatott meglepetést, hiszen Wildersnek eleve ez lehetett a célja, amikor bejelentette tíz pontból álló szakpolitikai követeléseit, amiért cserébe pártját és öt miniszterét nem léptetné ki a független Dick Schoof vezette kabinetből.

Wilders ugyanis eleve olyan radikális szakpolitikák támogatását kérte koalíciós társaitól a migrációval kapcsolatban, ami a másik három pártnak elfogadhatatlan volt.

A szélsőjobboldali pártelnök többek között azt kérte a kormánytól, hogy zárja le a holland határokat a menedékkérők elől, a hadsereg bevonásával növelje a határok védelmét, valamint zárja be a menekülteket befogadó létesítményeket.

Miután erre egyik párt sem volt hajlandó – a neoliberális, egykoron Mark Rutte vezette Szabad Demokrata Néppárt (VVD), a centrista, estabilishmentellenes Új Társadalmi Szerződés (NSC), valamint az agrárius-populista Farmerek és Polgárok Mozgalma (BBB) –, Wilders végül kiléptette pártját kormányból, ami után Schoof miniszterelnök is benyújtotta lemondását, hogy a következő választásokig ügyvivő kormányfőként vezesse tovább az országot.

Kormányozni nehezebb, mint kampányolni

A PVV távozása után természetesen elkezdődött a mutogatás az egykori koalíciós partnerek között, ki a felelős a kormány felbomlásáért.

Wilders értelemszerűen a három másik pártot okolja, hiszen távozásának okának eleve azt jelölte meg, mert nem támogatták a szerinte szükséges migrációellenes szakpolitikai terveit.

A többi párt szerint egyértelműen Wilders és a PVV a felelős a kormány bukásáért.

A BBB pártelnöke, Caroline van der Plas rendkívül dühös volt Wildersre döntése miatt. Szerinte felelőtlenség volt, amit a pártelnök tett, miközben úgy látta, „minden adu a kezében van, mégis kihúzta a dugót”. Ennél élesebben bírálta a PVV elnökét a párt miniszterelnök-helyettese, Mona Keijzer.

Végre többségben voltunk ahhoz, hogy értelmes szociális jogi dolgokat tegyünk Hollandiáért. Szégyenletesnek tartom, hogy Geert Wilders saját maga érdekében döntött, ahelyett, hogy megoldotta volna Hollandia problémáit

– mondta Keijzer.

A BBB mellett a másik, immáron törpepárttá zsugorodott NSC-nél is elégedetlenek Wilders lépésével és felelőtlennek tartják ezért. Az NSC szociális ügyekért felelős minisztere, Eddy van Hijum szerint ugyanis a koalíció nyitottabb volt a szigorúbb menekültpolitikára, míg szintén NSC-s minisztertársa, Eppo Bruins oktatásért felelős miniszter úgy látja, Wilders felelőtlen, hogy a hónap végén Hágában rendezett NATO-csúcs és a jelenlegi nemzetközi helyzetben felbomlasztotta a kormányt.

Ez mutatja, hogy populistaként valójában csak a káosz és a felfordulás érdekli

– fogalmazta meg harsány véleményét a miniszter.

Még a kormányfő, a jelenleg ügyvivő miniszterelnökként az október végére kiírt választásig Hollandiát vezető Dick Schoof sem vetette véka alá a véleményét. A kormány felbomlását úgy kommentálta, nehéz úgy közösen kormányozni, ha ehhez hiányzik az akarat a koalíciós pártok egyikéből.

Ugyanakkor Bruins, valamint Schoof véleményei nem állhatnak túl távol a valóságtól és Wilders valódi indokától.

Ugyanis hiába a PVV-nek van a legtöbb mandátuma a holland parlamentben, ez sem a kormányban betöltött pozíciójukban, sem pedig a kormányzáson nem látszódott.

A koalíció miatt a párt sok ígéretéről eleve már a koalíciós szerződésben lemondott, hiszen azok jelentős része vagy alkotmányellenes, vagy pedig uniós jogszabályokkal ütközött – ilyenek voltak például a Korán, vagy iszlám iskolák betiltásának az ígérete a kampány során.

Ezenkívül többször is látható volt, hogy a párt miniszterei nem rendelkeznek kormányzói tapasztalattal, például amikor törvényjavaslatok megszövegezéséről volt szó.

Ugyan a párt a legutóbbi parlamenti választás során már nem kizárólag iszlámellenes programokkal kampányolt, hiszen ezen üzeneteit a migrációs, lakhatás és megélhetési válságokra tett ígéretek váltották fel, azonban ezen összetett problémákra is egyszerű gyógyírként az illegális migráció megállítását, valamint a legális bevándorlás szigorítását ígérte.

A kormány az előző Rutte-kormányokhoz képest valóban szigorúbban lépett fel az illegális migráció migráció ellen, azonban ezek a problémák továbbra is fennálltak.

Nem véletlen, hogy a kormány népszerűsége viszonylag alacsony volt, a koalíció felbomlása után végzett közvélemény-kutatás szerint a hollandok 83 százaléka negatív véleménnyel volt a Schoff-kabinetről.

Ez pedig a koalícióban szereplő pártok támogatásán is meglátott: a kutatások szerint az elmúlt 11 hónapban csak a VVD tudta növelni a népszerűségét, míg az egykor nagy reménnyel indult NSC lényegében már nem is rendelkezik szavazóval, miután választásokon elért 13 százalékos eredménye helyett jelenleg 1 százalékra méri a legtöbb kutatás.

A kormányon eltöltött idő alatt Wildersék támogatottsága is több mint 10 százalékpontot esett, ráadásul már hónapok óta folyamatosan csökken tendenciát mutat, bár jelenleg még hibahatáron belül továbbra is ők a legnépszerűbb párt a 20 százalékpontos támogatottságukkal – leginkább ez lehetett az oka, ami miatt Wilders a koalíció felbontása mellett döntött: ezzel ugyanis megpróbálja távol tolni magától a kormány szakpolitikai kudarcait, miközben abból egyébként pártja is kivette a részét.

Wilders egyébként nem véletlenül a fő kampánytémájában, a migrációban vallott más szakpolitikai terveket jelölte meg a bukás okának, hiszen ezzel próbálja majd ismét megszólítani elvesztett szavazóit, amellett érvelve, hogy a többi párt visszafogta e probléma kezelésében.

Ugyanakkor jelenleg a migráció nem a legégetőbb probléma az országban: tavalyhoz képest megfeleződött a menedékkérők száma, a legtöbb bevándorló pedig nem menekültként, hanem munkásként érkezik Hollandiába. Ennek ellenére Wilders nemrégiben azt állította, hogy évente egy városnyi új bevándorló érkezik, miközben ez az általa vizionált 130 ezernyi embernél ez alacsonyabb szám, és ők dolgozni jönnek, nem pedig a szociális segítséggel visszaélni.

Hogyan tovább, Hollandia?

Az immáron PVV nélkül működő ügyvivő kormány már a dátumot is kijelölte a következő parlamenti választásra, amit valószínűleg október 29-én tartanak.

Addig ügyvivőként továbbra is Dick Schoof fogja vezetni az országot. A kormányban maradt három párt, a VVD, az NSC és a BBB pedig már elkezdett azon tárgyalni, hogy mely pártok kapják a PVV távozással üressé váló öt miniszteri széket, valamint négy államtitkári pozíciót.

A kormányból való kilépésével így Wilders valamennyi előnyt szerzett, hiszen immáron ellenzéki pártként ismét előállhatnak a sokszor megvalósíthatatlan, populista ígéretekkel – a kérdés, hogy a koalíció felbomlásáért való felelősségük mennyire befolyásolja a választókat, valamint mennyire lehet sikeresen kampányolni a migrációval, miközben annak intenzitása érezhetően csökkent.

Egy viszont biztos:

Wilders a kormányból való kilépésével elérte, hogy a jövőben a többi párt bizalmatlanul viszonyuljon pártjához, ha közös kormányzásról lenne szó.

Ha Wilders a következő választás után is kormányozni szeretne, akkor azt csak egy olyan rendkívüli eredménnyel tudná elérni, ami miatt megkerülhetetlen szereplővé válnának és csak nagy nehezen jönne ki a koalíciós matek a többi párt számára.

Ráadásul Wilders lépésének nemcsak Hollandiában lehet hatása, hanem más európai országokban is: hiszen ez nem lett olyan sikerprojekt, mint Ausztriában a jobbközép ÖVP és szélsőjobboldali FPÖ közötti koalíciós kormányzás volt, vagy Georgia Meloni jobbközéptől a szélsőjobbig terjedő kormánya Olaszországban. Így a holland jobboldali kormány nem pozitív, hanem negatív referencia lesz a jövőben a jobbközép és a szélsőjobb közötti koalíció mellett érvelő politikusok számára.

Ez pedig jó hírt jelenthet a korábbi uniós biztosnak, a Munkáspárt és a Zöld Baloldal közös szövetségét vezető Frans Timmermansnak. Ez ugyanis azt jelenti, hogy a következő választás után vélhetően ismét kormányzópárt lesznek, hiszen a PPV nélkül nem lehetne színtiszta jobboldali kormányt alakítani, így a neoliberális VVD-nek ismét a baloldal fele kell nézelődnie a választás után koalíciós partnerek után.

Ráadásul a Timmermans által vezetett ökobaloldali pártszövetség jelenleg nem is kormányoz, így WIldershez hasonlóan ők is bármit ígérhetnek felelőtlenül. Emiatt az is elképzelhető, hogy populista szólamokkal végül a jelenleg 19 százalékpontra mért baloldali pártszövetség nyeri majd meg a választásokat.

Persze addig sok minden változhat a holland politikában, ami így nem egy csendes uborkaszezonra készül majd nyáron.

(Borítókép: Geert Wilders és Orbán Viktor 2024. április 26-án. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda / Benkő Vivien Cher)