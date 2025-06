„Vagy mi, vagy ők”: Gáza határában vérbe fagyott az idő

Be’eri kibuc Gáza határában, amelyre az elsők között csapott le a Hamász. A vérfürdőben több mint száz emberrel végeztek, és volt olyan áldozat, akit DNS-teszttel csak hetekkel később tudtak azonosítani. Innen rabolták el a magyar származású túszokat is, akik háza máig feldúltan, üresen áll. A helyszínen jártunk utána: visszatérhet az élet oda, ahol mindent letarolt a halál?

Gáza alig négy kilométer. A szögesdrótos kerítésen, a szántóföldeken túl már a Hamász az úr. Csak halljuk, de nem látjuk a fejünk felett berregő felderítő drónt. Egyébként súlyos csend telepedik Be’erire.

Ez a kibuc volt az egyik első, amely 2023. október hetedikén a terroristák célkeresztjébe került. Gáza öt perc terepjáróval vagy motorral – a lakosoknak esélye sem volt, hogy felkészüljenek a támadásra, vagy meneküljenek. A települést utcáról utcára, házról házra pusztították el. Végül 132 emberrel végeztek, 32 túszt ejtettek, köztük a magyar származású Ilan Weiszt, akiről azóta kiderült, hogy megölték, de holttestét máig nem adták ki.

Kihalt szellemvárossá vált a kibuc

Mi legyen a kibuc sorsa? – a kérdésre még másfél évvel a mészárlás után sincs válasz. Maradjanak mementóként a romok, ahol embereket gyilkoltak meg? Alakítsák át egy részüket múzeummá? Vagy töröljék el végleg a rossz emlékeket? A közösség megosztott. A túlélők többsége még nem tért vissza elhagyatott otthonába. Néhány idősebb lakos ugyan kitart, de a családosok közül még senki nem merészkedett vissza. Egyrészt, mert rettegnek: mi lesz, ha megismétlődik a borzalom? Másrészt, mert nincs hova; az iskola és közösségi terek zárva tartanak.

A természet lassan visszahódítja a kerteket. A kibuc mozdulatlan. Az utcák kihaltak. Az egyetlen teremtett lélek kísérőnk, Danny Majzner, akinek háza légvonalban kétszáz méterre áll a kerítéstől, de csodával határos módon megúszta a támadást. Minek köszönhette életét? Csak a véletlennek. Testvére már nem volt ilyen szerencsés: a második hullámban érkező terroristák rátaláltak.

Húsz perccel korábban beszéltem vele telefonon, mielőtt két golyóval agyonlőtték. Azt mondta, a terroristák már a házában vannak, nem tudja, mit tegyen. Tehetetlen voltam, ha az utcára léptem volna, velem is azonnal végeznek

– idézi fel nővére halálát. Danny azt is elárulja, apja holokauszt túlélő, aki szüleit tízévesen veszítette el. A legfájdalmasabb az volt, hogy nyolcvan évvel később neki kellett elmondania, lányát is meggyilkolták.

13 Danny Majzner Galéria: Beeri kibuc Gáza határában (Fotó: László Dávid)

Néhányan ellenálltak, de egyszerű kézi fegyverekkel nem sok esélyük volt a meglepetésből támadó, állig felfegyverzett terroristák ellen. A kibuc tizenöt fős biztonsági csapata állt szemben legalább 350 fanatikus dzsihadistával. A legtöbben az egyetlen logikus dolgot tették: az óvóhelyeken kerestek menedéket, reménykedve a felmentő sereg érkezésében. Izraelben minden házban kötelező biztonsági szoba építése, – különösen Gáza határában, ahol mindössze 10–15 másodpercük van a becsapódásig – ezeket a vasbeton építményeket azonban rakéták, nem fegyveres támadók ellen tervezték. Gyakran ajtó sincs rajtuk, vagy nem zárhatók; így az óvóhelyek halálos kalitkává változtak.

Halált lehelnek a falak

Be'eri minden elpusztított háza egy kegyetlen történet. Nehéz a szívem, ahogy a kormos falak között járkálok, cipőm alatt csikorognak a törött üvegek. Egy halott ember otthonában, legintimebb terében taposok. Megolvadt telefontöltője még ott a pulton. A csészéje az asztalon. Üzenet a hűtőn. A gyerekek játéka a teraszra hányva. Lövések krátere az óvóhely ajtaján. Félbeszakított életek, amikbe betolakodok.

A magyar származású háromgyermekes családapa, Ilan Weisz otthona is egy a kiégett romok sorában. Teteje beomlott, plafonja fekete, bútorai feldúlva, a nappali fala hiányzik. Vele október hetedikén végeztek. Lánya szintén az óvóhely ágya alatt bújt el, ám mikor rágyújtották a házat, a füsttől fuldokolva az ablakon ugrott ki... egyenesen a terroristák kezébe. Édesanyjával ötven napig raboskodtak a Hamász fogságában, míg az első túszalku keretében kiszabadultak. Vajon ők visszatérnek ide valaha?

Újabb ház, újabb tragédia, ugyanaz a pusztítás. Vivien Silver aktivistaként a palesztinok és izraeliek megbékélésére áldozta életét, még közös gyűjtéseket, programokat is szervezett a gázaiakért, küzdött azért, hogy tisztességes fizetést kapjanak a náluk dolgozók. Miközben a terroristák már vérfürdőt rendeztek, óvóhelyének rejtekéből egy izraeli rádiónak adott interjúban még mindig amellett érvelt, a támadás is azt bizonyítja, békére van szükség. Utolsó smsét 10:54-kor írta fiának. Miután teljesen kiégett házában nem találtak holttestet, hetekig úgy hitték, őt is Gázába hurcolták. Novemberben a szobában talált emberi maradványokon végzett DNS-teszttel sikerült azonosítani...

13 Galéria: Beeri kibuc Gáza határában Fotó: László Dávid

Soha nem lesz béke

„Gázában most senki nem ártatlan. Mindenki együttműködik a Hamásszal, rejtegeti őket, a fegyvereiket, a túszokat” – magyarázza haragosan Danny. Metaforikus példaként felhozza, hogy az a kalasnyikovval pózoló tízéves gyermek, akivel nem végeztek a 2014-es háború során, talán most tíz évvel később, húszévesen az volt, aki testvérével végzett.

Az egyéves évfordulón egy elismert arab újságíró megkérdezte tőlem, mit gondolok, lehet-e egy nap békés együttélés palesztinok és izraeliek között? Azt válaszoltam: elképzelhetetlennek tartom. Vagy mi, vagy ők

– szögezi le, miközben maga is elismeri, hogy véleménye talán szélsőségesnek tűnhet.

Azzal pedig Danny is egyetért, hogy amíg Gáza ügye nem oldódik meg, addig az élet nem fog visszatérni a régi kerékvágásba. Hogy akkor mi lehet a megoldás? „Nekünk nem kell Gáza! Tőlem aztán elhúzhatnak a francba mindannyian Egyiptomba! Egyáltalán nem bánnám, ha eltörölnék az egészet. Ha nem is létezne!” – fakad ki. Elismeri, hogy még mindig a Hamász az egyetlen úr, és annak sem látja esélyét, hogy például ENSZ-békefenntartók irányítanák az övezetet. „Nagyon remélem, hogy Izrael sem csinál belőle egy katonai támaszpontot. Elég izraeli vér hullott már miatta” – teszi hozzá.

Danny azt sem rejti véka alá, hogy október hetedike után alapvetően változott meg politikai beállítottsága, véleménye a palesztinkérdésről: elkötelezett baloldaliból jobboldalivá vált. „Nem akarom az árulás szót használni, de volt egy megállapodás Izrael állam és köztünk, amit megszegtek. Október hatodikáig biztonságban éreztük magunkat, hittünk benne, hogy az Izraeli Védelmi Erők megvédenek minket. Azóta minden nap ötszázszor is feltesszük a kérdést: hol voltak aznap a katonák?” – tárja szét a karját. Danny nem hisz az összeesküvés elméletekben, inkább úgy fogalmaz, azon a napon „sok mindenki, sok mindent elcseszett”. Egy biztos, a kibucból minden politikust kitiltottak.

Másfél év eltelt. Azóta minden Be'eriből elhurcolt élő túsz kiszabadult, még hat holttest maradt Gázában. Új életet lehet lehelni egy helybe, amit letarolt a halál? Erre még Danny sem tudja a választ.

A szerző az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgató-helyettese.

(Borítókép: Be’eri kibuc Gáza határában. Fotó: László Dávid)