Forrong Los Angeles, Donald Trump kivezényelte a Nemzeti Gárdát

Továbbra is nagy a káosz a kaliforniai nagyvárosban, ahol rohamrendőrök csaptak össze a kitoloncolások ellen tüntetőkkel. Donald Trump elnök szombaton elrendelte, hogy 2000 nemzeti gárdistát vezényeljenek Los Angelesbe a tüntetések feloszlatásának segítésére. A Fehér Ház közleménye szerint a védelmi miniszter „szükség szerint a reguláris fegyveres erők bármely más tagjait is bevetheti a szövetségi funkciók védelmének megerősítésére és támogatására". Az FBI igazgatója is kemény fellépést ígért, közben egymás torkának esett a Trump-adminisztráció és Kalifornia állam demokrata vezetése.