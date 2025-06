A szerb–magyar határ mentén sokan rengeteget kockáztatnak a jobb élet reményében

Ugyan 2024-ben és 2025-ben is csökkent az illegálisan Európai Unióba lépők száma, azonban a migráció még továbbra is létezik, még ha nem is jelent immáron akkora nyomást, mint az utóbbi években. A brit Telegraph riportja szerint ugyanakkor a számok nem a migráció csökkenésének, hanem az illegális bevándorlók stratégiája miatt van: immáron sokkal inkább kerülik a hivatalos eljárásokat, valamint jóval kisebb csoportokkal próbálnak szerencsét.

Hosszú riportot közölt a Közel-Keletről Európába áramló migrációról a brit konzervatív lap, a The Telegraph.

A riport szerint ugyan a hivatalos statisztikák szerint csökken az Európai Unióba áramló illegális migráció – az Európai Unió határvédelmi ügynöksége, a Frontex legfrissebb statisztikája szerint 2025 első négy hónapjában 27 százalékkal csökkent tavalyhoz képest az illegális határátlépések száma; a Magyarországot is érintő balkáni útvonal kapcsán ez 58 százalékos, eddig 3093 esetet regisztráltak –, azonban a szerző tapasztalati ezzel ellentmondanak:

a riporter szerint ugyanis nem a migránsok száma, hanem a detektált illegális határátlépési kísérletek száma csökken.

A szerző szerint ugyanis továbbra is minden nap próbálkoznak illegális határátlépéssel a többségében Szíriából és Afganisztánból érkezők – a szerző több csoportot is követett Szerbiában, akik Magyarországon vagy Horvátországon keresztül próbálnak bejutni az unióba a jobb élet reményében.

Hosszú az út Közép-Keletről Európáig

A riporter több személlyel is beszélgetett, akiknek a történetük alapján kirajzolódik, hogyan próbálnak Afganisztánból vagy Szíriából illegálisan bejutni az Európai Unióba. Akik a balkáni útvonalat választják, azok először Törökországba mennek, majd onnan Bulgárián át vezet az útjuk Szerbiába, ahonnan vagy Magyarország vagy Horvátország felé veszik az riányt.

Ugyan a balkáni útvonalon Európába érkezők száma az utóbbi időben csökkent, de a szerző által megkérdezett szakértők szerint a valóság ettől eltérhet. A Frontex szerint 2023-hoz képest tavaly 78 százalékkal csökkent az illegális határátlépők száma – összesen 21 520 illegális határátlépőt fogtak el a hatóságok – ezen az útvonalon, de a szakértők szerint a valós szám ennél magasabb lehet: ugyan valamelyest csökkent a migránsok száma, de a 78 százalékhoz képest jóval alacsonyabb számmal.

Az illegális határátlépők ugyanis próbálják elkerülni, hogy a hatóságok megtalálják őket, ezért a hivatalos menekültközpontok helyett elhagyatott farmokon, vagy gyárakban vagy akár a szabadban húzzák meg magukat.

A riporter több nyomát is látta, hogy a balkáni útvonal továbbra is él: eldobott régi SIM-kártyákat, üres energiaitalos dobozokat, valamint elhagyott ruhákat találni, ahogy tűzrakás nyomai is gyakoriak, amit főzéshez és melegedéshez használnak.

Ezenkívül már nem olyan nagy csoportokban haladnak: míg régebben akár hetvenen is megpróbálhattak egyszerre átjutni a lezárt határokon, manapság már a kisebb létszámú csoportok a jellemzők: a riportban két háromfős csoporttal találkozott a szerző, ugyanakkor megjegyzi, hogy ma már a nagy csoportok maximum húsz főből állnak.

Mindkét csoport útja Iránon, Törökországon, valamint Bulgárián vezetett, míg Szerbiába nem értek, ahol a vaksötétben próbálják meg a határátlépést Magyarországra. A riporter által szóra bírt csoportok legidősebb tagja 28 éves volt, és többségében rendőrként vagy katonaként dolgoztak még az előző afgán rezsim alatt. Azonban a tálib hatalomátvétel után úgy látták, veszélyben az életük, ezért inkább elmenekültek hazájukból.

Nincs semmilyen demokráciánk. A tálibok még azt is kontrollálják, hogy borotválkozhatunk-e. Azt szeretnék, hogy hosszú szakállakat növesszünk

– fogalmazott a Faridként bemutatkozó korábbi afgán rendőr, aki szerint ha visszatérne Afganisztánba, a tálibok megölnék. A jobb élet reményében, valamint azért menne Európába, hogy családját pénzügyileg támogathassa.

Sokba kerül és sokáig tart Európába érni

A 25 éves férfi még két éve hagyta el hazáját. Akkor 3000 dollárt – akkori árfolyamon körülbelül 1,04 millió forint – fizetett embercsempészeknek, hogy Afganisztánból juttassák ki Iránba, ahol körülbelül félévet várakozott, míg továbbment Törökországba. Onnan 4000 dollárért cserébe – jelenlegi árfolyamon 1,4 millió forint – juttatták el az embercsempészek Bulgárián át Szerbiába többnyire gyalogosan – az út összesen 17 napig tartott.

Törökországban ezt a pénzt egy műanyaggyárban kereste meg, ahol illegálisan foglalkoztatták.

Az ő története ugyanakkor nem egyedi: a lap által szóra bírtak szerint a migránsok gyakran hónapokat, de akár éveket is eltölthetnek egy tranzitországban, ahol feketemunkásként gyűjtik össze a pénzt az embercsempészekre, valamint raknak eleget félre az úthoz. A pénzt megkeresni sok idő, hiszen fizetéseiket gyakran visszatartják a munkáltatók, valamint a keresetükből sok pénzt eleve nem is az útra tesznek félre, hanem hazaküldenek családjaiknak, mert továbbra is ők a családfenntartók.

A lapnak egyébként a két csoport tagjai arról számolnak be, hogy a tálib hatalomátvétel után elhagyni Afganisztánt sokkal nehezebb volt, mint aztán Törökországból vagy Iránból eljutni egészen Európáig – a tálibok ugyanis nagy létszámmal, sok ellenőrző ponttal, valamint hőkamerákkal keresték a dezertőröket. Szerintük ehhez képest Törökországból elsétálni Szerbiáig már nem olyan vészes, bár így sem veszélytelen.

A riporter által megszólaltatottak közül egyébként az eddigi legsikeresebb egy meg nem nevezett személy volt, aki egészen Budapestig jutott, azonban ott a hatóságok elkapták, és Szerbiába kitoloncolták.

Most onnan próbál ismét belépni Magyarországra – a legegyszerűbb, ha a határkerítésen találnak egy már mások által kialakított lyukat, ha viszont ilyen nincs, akkor átmásznak a szögesdróttal megerősített kerítésen.

Nemcsak a Balkánon keresztül próbálnak belépni Európába

A lap ugyan kitér rá, de nem részletezi, hogy Európába más útvonalakon keresztül is többen próbálnak bejutni az Európai Unió területére. A leghasználtabb útvonalak továbbra is a Mediterrán-tengeren húzódnak: az illegális határátlépők hajókon vagy összeeszkábált tutajokon Spanyolországban, Olaszországban vagy Görögországban próbálnak partra jutni, így belépve az Európai Unió területére.

Ily módon tavaly összesen közel 150 ezren próbáltak Európába jönni – Spanyolországban összesen 17 026-an (2023-hoz képest 1 százalékkal nőtt), Olaszországban 66 766-an (2023-hoz képest –59 százalék), míg Görögországban 69 436-an (2023-hoz képest +14 százalék).

Több migráns célja az Egyesült Királyság, tavaly több mint 67 ezren próbáltak kis csónakokkal bejutni a szigetországba a francia partokról indulva, ami 2023-hoz képest 9 százalékos növekedés volt.

Ugyanakkor a legnagyobb növekedést nem ezek az útvonalok hozták:

Belaruszon, valamint az orosz enklávé, Kalinyingrádi területen keresztül 192 százalékkal nőtt az illegális határátlépések száma,

szám szerint 2024-ben összesen 17 ezren próbálkoztak, ami ugyan elmarad a 2021-es csúcstól, de így is.

Ezekre jellemző, hogy állami szereplők segítik, vagy legalább is az állam jóváhagyása mellett történik. Mint azt az Index saját riportjában bemutatta, a belarusz–lengyel határon csak a belarusz állam tudtával közelítheti meg bárki is a határt, korábban pedig gyakran előfordult, hogy a belarusz rendőrség vagy a hadsereg szállította a határhoz a migránsokat – e gyakorlat pedig valószínűleg továbbra is így van a rendkívül elnyomó Aljakszandr Lukasenka rendszerében.

Lukasenkának és orosz kollégájának, Vlagyimir Putyinnak a migrációval ugyanis az a célja, hogy zavart keltsen Európában, és lehetőleg fokozza a társadalmi megosztottságot és konfliktusokat, hogy ezzel nehezítse vagy akár instabilizálja egy ország működését, vagy az Európai Unión belül a tagállamok együttműködését.

A Kreml számára a migráció ugyanis egy eszköz az uniós tagállamokkal szembeni hibrid háborúban.

Ennek érdekében nemcsak a migránsok határra való szállítását könnyítik meg, hanem például enyhítenek az érkező országok állampolgáraival szembeni vízumkövetelményeken, valamint dezinformációs kampányokat folytatnak mind az érkező, mind a célországokban – míg előbbinél a cél az, hogy a hamis ígéreteknek köszönhetően minél többen induljanak útnak, utóbbinál pedig a probléma minél nagyobb bemutatásával zavart és társadalmi konfliktust keltsenek.

(Borítókép: Partiőrségi járőrhajók kíséretében érkeznek migránsok Szicíliába 2022. június 24-én. Fotó: Fabrizio Villa / Getty Images)