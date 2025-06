Több tízezren tüntettek Madridban a kormányfő ellen, előrehozott választásokat követelnek

Tízezrek vonultak utcára Madridban, hogy a „Maffia vagy demokrácia” jelszóval tiltakozzanak Pedro Sánchez miniszterelnök kormánya ellen, és előrehozott választásokat követeljenek. A tüntetés hátterében egyre súlyosbodó korrupciós vádak állnak, amelyek már nemcsak a kormány tagjait, de a kormányfő közeli hozzátartozóit is érintik.

Több tízezer ember vonult utcára vasárnap Madrid szívében, hogy tiltakozzon Pedro Sánchez baloldali kormányfő és kabinetje ellen, valamint előrehozott választásokat követeljen – számolt be róla a The Guardian. A spanyol miniszterelnök és közvetlen környezete az elmúlt hónapokban korrupciós vádak sorozatával néz szembe – az ellenzéki konzervatív Néppárt (PP) pedig „Maffia vagy demokrácia” jelszóval hívta utcára a tömeget.

A kormányzati becslések szerint 45–50 ezer fő vett részt a demonstráción, míg a szervezők szerint a részvétel elérte a 100 ezret is. A tiltakozás közvetlen kiváltó oka, hogy egy volt szocialista politikus – Leire Díaz – a gyanú szerint megpróbált lejárató kampányt indítani azok ellen a Guardia Civil nyomozók ellen, akik többek között Sánchez feleségének, testvérének és egykori közlekedési miniszterének ügyeit vizsgálják. Díaz tagadja, hogy a miniszterelnök vagy pártja nevében járt volna el, állítása szerint csupán egy korrupcióról szóló könyvön dolgozott.

A Plaza de Espanát megtöltő tüntetők „Sánchez hazaáruló”, „Mondjon le a kormány!” feliratú transzparensekkel demonstráltak a kora nyári hőségben. A PP vezetője, Alberto Núnez Feijóo szerint Spanyolországban „a tisztesség és szabadság forradalmára” van szükség, amit – mint mondta – az utcákon és az urnáknál is vezetni kívánnak. „Sánchez úr, ne bújkáljon, ne hazudjon, ne meneküljön! Spanyolország pontosan tudja, ki ön, és mit tett. Térjen ki a demokrácia útjából – az emberek választást akarnak, most azonnal!” – jelentette ki.

Pedro Sánchez viszont politikai és médiatámadások áldozatának tartja magát, szerinte ellenfelei „zaklatási kampányt” folytatnak ellene és felesége ellen, hogy személyes és politikai összeomlásba taszítsák. Felesége, Begona Gómez ellen a szélsőjobboldali kötődésű Manos Limpias (Tiszta Kezek) nevű nyomásgyakorló szervezet tett feljelentést – azt állítva, hogy a miniszterelnök felesége befolyását kihasználva szponzorokat szerzett egyetemi mesterszakjának. Sánchez a vádakat „alaptalan, szélsőjobboldali motivációjú boszorkányüldözésként” jellemezte.

A botrányok azonban nem korlátozódnak a miniszterelnök közvetlen környezetére. Testvére, David Sánchez ellen szintén befolyással való visszaélés miatt folyik eljárás. Emellett az egykori közlekedési miniszter, José Luis Ábalos egyik munkatársát tavaly letartóztatták, miután a gyanú szerint pénzért cserébe maszkbeszerzési szerződésekhez segítette hozzá egyes cégeket a pandémia idején.

A Néppárt viszont maga sem mentes a kényes ügyektől. A párt kormányzása alá tartozó Valenciában a tavalyi halálos áradások kezelése miatt került bírálatok kereszttüzébe, miközben a madridi régió vezetője, Isabel Díaz Ayuso is védekezni kényszerül: a járvány korai szakaszában több mint 7200 ember halt meg az idősotthonokban, és emellett párjának üzleti ügyei is vizsgálat alatt állnak. Alberto González Amador ellen adócsalás és okirat hamisítás miatt emeltek vádat – ő is maszkügyben üzletelt.

