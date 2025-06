Megváltozott Oroszország prioritása, az ukrán támadás után a világ végére menekítik a nukleáris bombázóikat

Az oroszok offenzívát jelentettek be a Dnyipropetrovszki régióban, ugyanakkor az Institute for the Study of War (ISW) jelentései ezt nem támasztják alá, írja az RBK-Ukraine.

„Orosz tisztviselők többször világossá tették, hogy a Kremlnek szélesebb körű területi ambíciói vannak Ukrajnában, többek között a Dnyipropetrovszki régióban” – mondták a szakértők.

Az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese, Dmitrij Medvegyev újabb fenyegetéseket fogalmazott meg. Azt mondta, hogy aki a tárgyalásokon nem akarja elismerni a háborús realitásokat, az új realitásokat kap majd a terepen.

Az orosz védelmi minisztérium június 8-án szintén azt közölte, hogy az orosz fegyveres erők előrenyomultak. Megjegyezték, hogy az oroszok elérhették Donyeck és Dnyipropetrovszk régiók határát, és előrenyomultak Muravkától délkeletre, Kotljarivkától nyugatra, valamint Bogdanivkától nyugatra és délnyugatra.

Ugyanakkor az ISW nem talált geolokációs bizonyítékot ezekre az állítólagos előrenyomulásokra a Dnyipropetrovszki terület határa közelében.

Az ISW arra a következtetésre jutott, hogy a határ közelében zajló jelenlegi orosz tevékenység a Donyeck megye délnyugati részén folytatott offenzív erőfeszítések folytatása, és nem egy új nagyszabású hadművelet kezdete, amelynek célja a Dnyipropetrovszk jelentős területeinek elfoglalása.