Közrendi, egészségügyi és biztonsági aggályokra hivatkozva 18 iráni városban kutyasétáltatási tilalmat vezettek be, valamint az állatok járműben való szállítását is betiltották. A korlátozás Teheránban, az ország fővárosában egy rendőrségi rendelet miatt már 2019 óta érvényben van. Az iszlám köztársaság vezetése és hatóságai régóta ellenségesen viszonyul a kutyatartáshoz, amit vallási szempontból „tisztátalannak”, egyben a nyugati kulturális befolyás örökségének tekint – adta hírül a BBC.

Az elmúlt napokban olyan városokban vezették be a korlátozásokat, mint Iszfahán és Kermán. Ilamban június 8-án lépett érvénybe a tilalom, a település egyik tisztviselője elmondta, jogi lépéseket tesznek azokkal szemben, akik megszegik az új szabályokat.

A csatorna megjegyzi, hogy az állam minden erőfeszítése ellenére a kutyatartás egyre jobban terjed a perzsa országban, és különösen a fiatalabb generációk körében növekszik a népszerűsége, akik a rezsim elleni lázadás formájának tekintik. A hasonló korlátozások betartása a múltban is egyenetlen volt. Teheránban és az ország más részein több kutyatulajdonos a tilalom ellenére is tovább sétáltatja kedvencét nyilvános helyeken. Hozzáteszik, nincs olyan törvény, amely teljes mértékben betiltaná a kutyatartást, de az ügyészek gyakran adnak ki helyi korlátozásokat, amelyeket a rendőrség be is tartat.

A kutyasétáltatás veszélyt jelent a közegészségre, a békére és a közkényelemre

– mondta Abbas Najafi, a nyugati Hamedan város ügyésze az iráni állami újságnak.

Előfordul, hogy a szabályokat megszegő tulajdonosokat letartóztatják, kutyáikat pedig elkobozzák. Ezért sokan szoktak éjszaka félreeső helyeken sétáltatni, hogy elkerüljék a lebukást.

Tisztátalan dolog a kedvencek tartása

A rezsim politikusai az állattartást iszlámellenesnek tartják. Sok vallástudós

a kutyák simogatását vagy a nyálukkal való érintkezést „naji”-nak, vagyis rituálisan tisztátalannak tartja.

Irán legfelsőbb vezetője, Ali Khamenei ajatollah korábban „elítélendőnek” nevezte a kutyatartást a terelésen, vadászaton és a biztonsági célokon kívül. 2021-ben 75 törvényhozó szintén „romboló társadalmi problémának” nevezte, amely „fokozatosan megváltoztathatja az iráni és iszlám életmódot”.

Irán Kulturális és Iszlám Útmutató Minisztériuma 2010-ben betiltotta a háziállatok vagy a velük kapcsolatos termékek reklámozását, 2014-ben pedig már törvényjavaslatot tárgyaltak a sétáltatók megbírságolásáról, sőt megkorbácsolásáról, bár ezt végül elvetették, így maradtak a helyi tiltások.

A szabályok kritikusai szerint a hatóságoknak inkább a közbiztonságra kellene összpontosítania, nem pedig a kedvenceiket sétáltatókra vesztegetni az erőforrásokat. A BBC megjegyzi, hogy a kutyatartáson túl a hidzsábtörvények megszegése, az illegális bulikban való szórakozás, az alkoholfogyasztás régóta a csendes ellenállás része.

(Borítókép: Egy iráni férfi kutyával a kezében Teherán északi részén, Iránban, 2025. március 16-án. Fotó: Morteza Nikoubazl / NurPhoto / Getty Images)