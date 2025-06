Vezető német politikusok szerint elképzelhető, hogy visszahozzák a sorkatonai szolgálatot

A német kormánypárt több prominens tagja szerint is elképzelhető a sorkatonaság visszaállítása az országban. Úgy látják, erre akkor lehet szükség, ha az önkéntes toborzási programok nem lesznek képesek biztosítani a szükséges létszámot. Elmondták, korábban a szociáldemokratákkal is csak abban egyeztek meg, hogy „kezdetben” nem vezetik be a kötelező katonai szolgálatot.