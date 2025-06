Egy új javaslat állíthatja meg a parajdi bánya beomlását

Két vízduzzasztó gát megépítését javasolta a parajdi válsághelyzet megoldásán dolgozó szakértői csapat, ezzel csökkentve a Korond-patak vizének áramlási sebességét, valamint a hirtelen beomlás kockázatát – írja a Maszol.ro.

A román vízügyi hatóság (ANAR) és az Országos Sóipari Társaság (Salrom) elfogadta a javasolt intézkedéseket. A két gát egyikét pedig már szombaton megépítették, a következőt pedig vasárnapra ütemezték.

Az elvégzett elemzések alapján a romániai és külföldi szakértők két vízlépcső építését javasolták a Korond-patakon, legfeljebb 40 centiméter magassággal, amit az ANAR és a Salrom is elfogadott. Az intézkedés célja a vízfolyás sebességének csökkentése, az érintett területen a vízszint viszonylagos stabilitásának fenntartása, ezáltal időt nyerünk és csökkentjük a hirtelen beomlás kockázatát

– áll a Hargita Megyei Prefektusi Hivatal vasárnapi operatív ülése után kiadott közleményben.

Hozzáteszik, az alsóbb szakaszon csökken a víz sótartalma, mérsékeli a zavarossá válását és az eróziót is. Az első gát a bánya bejáratához vezető híd felett 195 méterre készül el, míg a második a híd fölött mintegy 75 méterre, a vízkezelő állomás alatt helyezkedik el.

A Salrom és a kivitelező munkálatait is részletezik, melyek célja a patak vizének elterelése. Megjegyzik, hogy a bányában a víz hőmérséklete állandó, sótartalma pedig emelkedett. A metángáz koncentrációja az oldalsó táróban csökken. A közlemény szerint a sótartalom ugyan magas, de stabil a Korond-patakban és a Kis-Küküllőben, ami „megerősíti az intézkedések hatékonyságát”. A két vízlépcső elkészültétől a vízminőségi paraméterek javulása várható az alsó szakaszokon.

A végén pedig kiemelik: az előrejelzések nem mutatnak kritikus vízhozam-emelkedést a következő napokban, de az állandó felügyelet továbbra is szükséges.

Meghosszabbították a bányakatasztrófa miatt elrendelt veszélyhelyzetet

A román kormány területi képviselője közleményében azt írta: a veszélyhelyzet meghosszabbításáról a válsághelyzet kezelésében részt vevő intézmények képviselői döntöttek. A tanácskozáson Tánczos Barna pénzügyminiszter, Bogdan Ivan gazdasági miniszter és Raed Arafat belügyi államtitkár is részt vett.

A prefektúra arról is beszámolt, hogy elkezdődtek a Korond-patak elterelését célzó munkálatok előkészületei, és az ehhez szükséges vezetékek is megérkeztek. A munkálatokat július elsejéig fejeznék be. Ezzel egy időben folytatódik annak a területnek az azonosítása, ahol mesterséges tavat alakítanak ki a bányából kiszivattyúzandó sós víz számára.

Elindult a honlap, ahol a helyi adománygyűjtésekbe lehet bekapcsolódni

Elindult a Segitsparajdon.ro honlap, ahol a helyi adománygyűjtésekbe lehet bekapcsolódni – közölte az MTI-vel hétfőn a weboldalt elindító Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ).

A honlap célja, hogy a bányakatasztrófa sújtotta székelyföldi település megsegítésére indult helyi kezdeményezések eljussanak a magyar közösségekhez Erdélyben, a Kárpát-medencében, valamint a román anyanyelvű adományozókhoz is. A honlapon elérhetők az adományokat fogadó egyesületek adatai, és a parajdi bányakatasztrófával kapcsolatos legfontosabb kérdésekre is választ kapnak a segíteni akarók.

(Borítókép: A Korond-patak a Só-szorosnak azon a részén 2025. június 8-án ahol a parajdi sóbányába a múlt hónapban betört a víz. Fotó: Veres Nándor / MTI)