Kiderült, mikor állhat bíróság elé Andrew Tate gyorshajtás miatt

Andrew Tate-et szombat kora reggel állította meg a román rendőrség, amikor egy Bukaresttől 184 kilométerre lévő faluban 196 kilométer per órás sebességgel vezetett a megengedett 50 kilométer per óra helyett, emiatt hétfőn áll bíróság elé − írta a The Guardian.

Román források szerint 1822 lejes bírság mellett 120 napra felfüggesztették a jogosítványát. Az influenszer az X-en közzétett bejegyzésében ugyan megerősített néhány részletet ezzel kapcsolatban, de tagadta a gyorshajtás tényét, és azt állította, hogy a rendőrség radarpisztolya rosszul volt kalibrálva.

Szombat reggel 6 óra 15 perckor egy teljesen üres hágón, az ország közepén megállítottak a rendőrök, és gyorshajtással vádoltak. Azt állították, hogy 196 kilométer per órával hajtottam, és a jogosítványomat négy hónapra be kell vonni, és 300 dollár bírságot kell fizetnem. Nem engedhetem meg magamnak ezt a bírságot. Elmagyaráztam a rendőröknek, hogy a radarpisztolyuk biztos rosszul van kalibrálva, mert én soha nem tennék ilyet

− közölte az influenszer, majd hamisnak minősítette a gyorshajtásra vonatkozó vádat, és várja a bírósági tárgyalást, hogy megmagyarázhassa, mi történt valójában.

Az influenszer már többször került gyorshajtás miatt a hatóságok kereszttüzébe, 2021 áprilisában szintén egy Bukarest környéki városban állította meg a rendőrség, mert a helyi jelentések szerint állítólag 138 kilométer per órás sebességgel közlekedett. Ezt megelőzően egy évvel korábban Németországban bírságolták meg hasonló eset miatt. 2023-ban pedig több luxusautóját foglalták le a román hatóságok az ellene folyó jogi eljárás részeként.

A férfi és testvére ellen több nyomozás is folyik, többek között nemi erőszak, emberkereskedelem és bűnszervezet létrehozása miatt. Nagy-Britanniában pedig négy nő indított polgári pert ellene fizikai és nemi erőszak miatt. A romániai büntetőeljárás lezárultával pedig kiadják a szigetországnak, és várhatóan 2027-ben kezdődik az ottani polgári pere.

(Borítókép: Andrew Tate 2024. október 15-én. Fotó: Andrei Pungovschi / Getty Images)