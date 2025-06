A szaúdi királyság mindenkit lepipál a megújuló energia terén

Szaúd-Arábia a világ egyik legnagyobb olajexportőreként most a megújuló energia élvonalába tör, átalakítva a Közel-Kelet geopolitikai és gazdasági térképét.

Radikális átalakuláson megy keresztül a XXI. század energiapiaca. A klímaváltozás, a globális dekarbonizációs törekvések és a fosszilis energiahordozóktól való függés hosszú távú fenntarthatatlansága új irányokat kényszerít a nemzetállamokra. Ebben a folyamatban a történelmileg a világ egyik legnagyobb olajexportőreként ismert Szaúd-Arábia váratlanul, de tudatosan vált a megújuló energia egyik legaktívabb szereplőjévé.

A királyság Vízió 2030 stratégiája kulcsszerepet játszik az átalakulásban: célja, hogy 2030-ra az ország gazdasága csökkentse függőségét az olajtól, és a megújuló energiaforrások, különösen a nap- és szélenergia, kiemelt szerephez jussanak. Ez a stratégia az energetikai mellett, társadalmi és geopolitikai fordulatot is jelez.

Vízió 2030 – a reformból példakép lett

A Mohamed bin Szalmán trónörökös által elindított reformprogram célja, hogy Szaúd-Arábia modern, versenyképes, innovatív társadalommá váljon. Ennek fontos eleme az energiamix radikális átalakítása, különösen annak fényében, hogy a fosszilis energia dominanciáját mind a nemzetközi piacok, mind a környezetvédelmi nyomás egyre erősebben megkérdőjelezi.

A Vízió 2030 már eddig is látványos eredményeket hozott: növekedett a nem olajalapú GDP aránya (a 2014-es 47,5% -ról 53,2%- ra 2025-ben), fejlődött az infrastruktúra, és ugrásszerűen nőtt a megújuló energiához köthető beruházások volumene. A reformok más országokat is inspirálnak (pl. Omán), különösen egy olyan régióban, ahol sok állam hasonló kihívásokkal küzd.

Szaúd-Arábia lehet a zöld energia új globális szereplője?

A megújuló energiaforrásokra irányuló erőfeszítések részeként Szaúd-Arábia 2019-ben bevezette a Nemzeti Megújuló Energia Programot, hogy növelje a megújuló energiaforrásokból származó energia termelési arányát, elérje a kiegyensúlyozott energiamixet és teljesítse a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére vonatkozó kötelezettségvállalásokat.

A királyság további törekvése, hogy

2030-ra az energiatermelésének legalább 50 százalékát megújuló forrásokból fedezze.

Ez technológiai és infrastrukturális értelemben is forradalmi előrelépés, hiszen 130 gigawattnyi kapacitást jelent – ebből 58,7 GW napenergiából, míg 40 GW szélenergiából származna. Az ország amellett, hogy a fogyasztási oldalon akar áttörést elérni, a termelési oldalon is globális szereplővé kíván válni. Ennek érdekében olyan projektekbe fektet be, amelyek egyszerre szolgálnak hazai igényeket és exportorientált célokat.

A királyság a zöld hidrogén fejlesztésére is összpontosít. A nemzeti hidrogénstratégia 2030-ig 36 milliárd dolláros beruházást irányoz elő, hogy az ország a világ vezető hidrogén előállítójává és -szállítójává váljon. Az észak-szaúd-arábiai Tabúk közelében épülő hatalmas városi lakóterület, a NEOM példázza ezt a jövőképet, ahova 2026-ra egy 5 milliárd dolláros zöld hidrogénüzemet terveznek, amelyet mintegy 4 GW nap- és szélenergia táplál. A projekt jelenleg építés alatt áll, és egyetlen fázisban készül el, az üzembe helyezés pedig jövőre várható.

E célkitűzések nem elszigetelt kormányzati nyilatkozatok, hanem konkrét politikai és piaci mechanizmusokkal is támogatott lépések. A szaúdi Energiaügyi Minisztérium, az ACWA Power, valamint a Szaúdi Befektetési Alap (PIF) közös beruházásai – köztük a Sudair projekt – már demonstrálják az ország elszántságát.

Mindezek a tervek nem pusztán energetikai szükségszerűségből születtek. A geopolitikai kontextus – különösen a fosszilis energiák globális keresletének várható csökkenése, valamint a nyugati országok zöld fordulata – sürgetővé teszik a diverzifikációt. Emellett a Vízió 2030 mögötti logika szerint a megújuló energiákba történő befektetés az ország társadalmi modernizációját is elősegítheti, új munkahelyeket és tudásalapú gazdaságot teremtve. A siker záloga az implementáció minősége lesz. A célok rendkívül ambíciózusak – de ha Szaúd-Arábia képes fenntartható módon és átláthatóan végrehajtani ezeket a terveket, akkor valóban új korszakot nyithat a globális energiatérképen.

Zöld szándék vagy greenwashing?

Bár Szaúd-Arábia célkitűzései ígéretesek, nem hagyhatók figyelmen kívül az ellentmondások sem. Az arab országgal kapcsolatban olykor felmerül a greenwashing, ami azt a megtévesztő gyakorlatot jelenti, amikor egy vállalat vagy kormány környezetbarátnak tünteti fel magát vagy tevékenységeit, miközben valójában nem történik érdemi előrelépés a fenntarthatóság terén.

Erre példának azt az esetet hozzák fel, amelyről a brit The Guardian és más nemzetközi médiumok többször is beszámoltak, hogy a szaúdi delegáció a tavalyi COP29 klímacsúcson akadályozta a szigorúbb kibocsátáscsökkentési vállalásokat.

Továbbá a 2034-es világbajnokság előkészületei során tervezett infrastruktúra-fejlesztések – stadionok, autópályák, repülőterek – komoly környezeti terheléssel járnak, és kérdéses, hogy ezek mennyire egyeztethetők össze a fenntarthatóságra tett vállalásokkal.

E kritikus hangok szerint a megújuló energia terén tett látványos lépések részben PR-funkciót töltenek be, amelynek célja az ország nemzetközi megítélésének javítása a nyugati közvélemény szemében.

Geopolitikai következmények: új szövetségek

Szaúd-Arábia energetikai fordulata külpolitikai stratégiaváltást is jelent. Az energiapolitika mindig is a geopolitika motorja volt – és ez ma sincs másként. A Columbia Egyetem elemzése szerint a szaúdi megújuló energia projektek mögött egyértelműen Kína-orientált partnerségek állnak, ami új egyensúlyi helyzetet teremt az amerikai befolyással szemben.

Az energetikai átállás tehát lehetőséget nyújt Szaúd-Arábiának arra, hogy új nemzetközi szövetségeket kössön, miközben fenntartja saját befolyását az OPEC-en belül. Kína, amely technológiai és pénzügyi támogatással van jelen a projektjeiben, egyrészt befektetőként, másrészt pedig stratégiai partnerként tekint Rijádra. Ez hosszú távon átrendezheti a Közel-Kelet hatalmi térképét.

Szaúd-Arábia megújuló energia programja egyszerre ígéretes és ellentmondásos. Az ország vezetése felismerte, hogy a fosszilis energia hosszú távon nem biztosít fenntartható növekedést, és ezért tudatosan törekszik egy zöldebb jövő megteremtésére. De mennyire lesz hiteles és fenntartható ez az irány energetikai, társadalmi és politikai aspektusból?

Ha a királyság képes valódi reformokat végrehajtani és elkerülni a greenwashing csapdáját, akkor példát mutathat más, hasonló adottságokkal rendelkező országok számára. Ha viszont az ambiciózus célok mögött csupán látszatintézkedések állnak, akkor a Vízió 2030 nem lesz más, mint egy szépen becsomagolt, de tartalmilag üres ígéret.

A szerző az MCC Migrációkutató Intézet vezető kutatója.

(Borítókép: Építkezés Rijádban, Szaúd-Arábiában 2025. február 4-én. Fotó: Bernd von Jutrczenka / picture alliance / Getty Images)