Donald Trump szerint ha ő nem cselekszik, Los Angeles a földdel válna egyenlővé

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke Truth Social-oldalán számolt be a Los Angeles-i helyzetről. Elmondása szerint a kaliforniai városban sokkal nagyobb lenne most a katasztrófa, ha ő nem avatkozott volna bele az ottani történésekbe. Szerinte Los Angeles katasztrófájáért a kormányzó és a polgármester a felelős.

Ha nem küldtem volna be a csapatokat Los Angelesbe az elmúlt három éjszaka során, a valaha gyönyörű és nagyszerű város most már a földdel lenne egyenlő, éppúgy, ahogyan a 25 000 leégett ház Los Angelesben, mindezt egy alkalmatlan kormányzó és polgármester hibájából. Érdekes módon a sokkal bonyolultabb, időigényesebb és szigorúbb FÖDERÁLIS ENGEDÉLYEZÉSI FOLYAMAT szinte már befejeződött ezen házak tekintetében, míg a könnyű és egyszerű helyi és állami engedélyek katasztrofálisan el vannak maradva, és jelentősen túllépik a határidőket! Az egész egy totális káosz, és hosszú ideig az is marad. Az emberek szeretnék újraépíteni házaikat. Hívjátok fel az inkompetens kormányzót és polgármestert, a szövetségi engedélyezés kész van