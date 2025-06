Egy francia iskolában is késelés történt, diák támadt egy oktatási asszisztensre

Őrizetbe vettek egy 14 éves diákot kedden, miután a kelet-franciaországi Nogent középiskolája előtt a rendőrségi táskaellenőrzés közben késsel többször megszúrt egy oktatási asszisztenst, aki a helyszínen életét vesztette – közölte a helyi prefektúra, adta hírül az MTI.

A gyanúsított letartóztatása közben egy csendőr is könnyebben megsérült. A rendőrség szerint a támadónak korábban nem volt dolga a hatóságokkal, nem szerepel a rendőrségi nyilvántartásokban, indítéka egyelőre ismeretlen.

Emmanuel Macron francia államfő az X-en emlékezett meg a 31 éves áldozatról, az oktatási asszisztens „értelmetlen erőszakhullám áldozata lett”.

A Francoise Dolto nevű középiskola 324 diákja nem hagyhatja el az épületet – jelezte a rendőrség. Helyszíni tudósítások szerint ugyanakkor a gyermekeikért érkező szülőket beengedték az iskolába.

Több késeléses eset, táskaellenőrzés bevezetése

Mostanában több késeléses eset is történt Franciaországban iskolákban vagy azok környékén, ezekben több tizenéves is érintett volt. Emiatt léptettek érvénybe véletlenszerű ellenőrzéseket, amelyek megakadályoznák a diákokat abban, hogy szúróeszközöket vigyenek be magukkal az iskola területére.

Egy ilyen ellenőrzés során támadt a 14 éves diák a 31 éves oktatási asszisztensre, miközben a rendőrök a táskáját ellenőrizték.

Április végén, egy nappal azután, hogy a nyugati Nantes-ban egy iskolában halálos kimenetelű támadás történt, a miniszter azt közölte, hogy március óta 958 iskolai véletlenszerű táskaellenőrzés során csaknem száz szúrófegyvert foglaltak le a rendőrök.