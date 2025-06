Feljelentették és kihallgatták Bős polgármesterét magyar jelképek miatt

Újabb feljelentést tett a Szlovákiai Értelmiségiek Egyesülete (ZSI), ezúttal Fenes Iván, Bős polgármestere ellen, akit május végén ki is hallgattak emiatt Nagyszombatban. A szervezet a Bősön található 1848–49-es emléktáblát, a turulmadároszlopot és a polgármester 2023-ban elhangzott trianoni beszédének tartalmát nehezményezte.

Feljelentést tett a Szlovákiai Értelmiségiek Egyesülete (ZSI), ami alapján eljárás indult Bős polgármestere ellen. Fenes Iván kihallgatását a Büntető törvénykönyv alapvető emberi és szabadságjogok elnyomását célzó mozgalom támogatásának népszerűsítését tartalmazó passzusra hivatkozva rendelték el.

A nyomozati osztály kétoldalas idézése alapján három tettével követhetett el bűncselekményt a városvezető:

Elhelyezett egy, az 1848–49-es szabadságharcban kivégzett magyar tábornokokat ábrázoló emléktáblát az Egészségügyi Központ homlokzatán,

mellette egy turulmadarat ábrázoló emlékművet állíttatott,

valamint a 2023. június 4-én a Bős város által szervezett, trianoni békeszerződés aláírásának 103. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen elhangzott beszédének tartalmát is vizsgálták.

Amennyiben nem jelent volna meg a kihallgatáson, 1660 euróig terjedő pénzbírságot is kiszabhattak volna rá.

„Nem veszélyeztetném az ország szuverenitását”

Megjelentem a kihallgatáson, ahol elmondtam, hogy a turulmadár egy mitológiai élőlény, a 13 tábornok pedig, akiket kivégeztek, a szabadságért haltak meg. A beszédemet is lefordították, amiről szintén kérdeztek. Ahogy arról is, hogy veszélyeztetni akarom-e az ország szuverenitását, és akarom-e, hogy a magyarok által lakott régió elszakadjon Szlovákiától. Elmondtam, hogy nem. Maga a kihallgatás nem is tartott sokáig, tiszteletteljesen bántak velem

– osztotta meg a polgármester az Új Szóval.

A városvezető arról is beszámolt, hogy rákérdeztek arra is, hogy bősi ünnepségeken eléneklik-e a Himnuszt és felhúzzák-e a zászlót. Azt felelte, igen, hiszen a Himnusz is a miénk, a zászló pedig nem csupán Magyarországé, hanem minden magyaré.

A kihallgatáson készült jegyzőkönyvet elküldték az ügyésznek, további kérdések esetén visszatérnek még az ügyhöz. Amennyiben igazat ad a feljelentőnek a bíróság, az e cikkelyt megszegő állampolgárokat a törvény értelmében enyhébb esetben 5, súlyosabb, a nyilvánosság előtt elkövetett bűntény esetén pedig akár 8 évig terjedő szabadságvesztésre is ítélhetik.

A „Felvidék” sem tetszett a szlovák szervezetnek

Hájos Zoltánt, Dunaszerdahely polgármesterét hasonló feljelentést követően hallgatták ki ez év elején, aki a Felvidéki Vágta és a Felvidéki Fesztivál kifejezések használatáért került bajba. Az állítólagos bűncselekményt azzal követte el, hogy a 2023. július 8-án hetedik alkalommal Dunaszerdahelyen megrendezett sport- és kulturális esemény a „Felvidéki Vágta – Zitnoostrovsky galop” nevet viselte.

A feljelentő ebben az esetben is a Szlovákiai Értelmiségiek Egyesülete (ZSI) volt, akik szerint a „Felvidék” kifejezésnek revizionista jelentése van.

Ez a szervezet korábban, 2022 decemberében is tett hasonló feljelentést a Legfőbb Ügyészségen, akkor a magyar himnusz eléneklése miatt, amit a november 22-én tartott gútai alakuló testületi ülésen énekeltek el a megválasztott polgármester beszéde után.