Franciaország megtiltaná a 15 év alattiak közösségimédia-használatát

A francia elnök bejelentette, törekedni fog arra, hogy az Európai Unió jogszabályban tiltsa be a 15 év alattiak közösségimédia-használatát.

Emmanuel Macron a bejelentést nem sokkal azt követően tette, hogy egy 14 éves fiú késsel halálosan megsebzett egy oktatási asszisztenst Kelet-Franciaországban – írja az MTI. A France 2 közszolgálati televíziónak nyilatkozva Macron reményét fejezte ki, hogy néhány hónapon belül eredményt ér el.

Ha így nem működik, nekilátunk Franciaországban. Nem várhatunk

– fogalmazott a francia elnök a Nogent városában történt halálos késelés után.

„A felületek tudják ellenőrizni az életkort, hát csinálják!” – jelentette ki közösségi oldalán, aláhúzva, hogy a szakértők is támogatnak egy ilyen jellegű szabályozást. A bűncselekménnyel kapcsolatban Francois Bayrou miniszterelnök a parlamentben hangsúlyozta, nem elszigetelt esetről van szó, Macron pedig a közösségi médiát nevezte meg a fiatalok körében elharapódzó erőszak egyik forrásának.

A közösségi média életkor szerinti szabályozása világszerte több országban vált vita tárgyává: az egyik legszigorúbb rendelkezést az ausztrál kormány hozta, amely tavaly a 16 éven aluliaknak tiltotta meg ezen felületek használatát. Canberra a döntésben kiemelte, hogy bár a legtöbb közösségi média elméletben nem engedélyezi a 13 évesnél fiatalabbak regisztrációját, a tapasztalat azt mutatja, hogy a gyerekek könnyen kijátsszák ezt a szabályt.

Diák támadt egy asszisztensre

Mint beszámoltunk róla, őrizetbe vettek egy 14 éves diákot kedden, miután a kelet-franciaországi Nogent középiskolája előtt a rendőrségi táskaellenőrzés közben késsel többször megszúrt egy oktatási asszisztenst, aki a helyszínen életét vesztette. A gyanúsított letartóztatása közben egy csendőr is könnyebben megsérült. A rendőrség szerint a támadónak korábban nem volt dolga a hatóságokkal, nem szerepel a rendőrségi nyilvántartásokban, indítéka egyelőre ismeretlen.

Mostanában több késeléses eset is történt Franciaországban iskolákban vagy azok környékén, ezekben több tizenéves is érintett volt. Emiatt léptettek érvénybe véletlenszerű ellenőrzéseket, amelyek megakadályoznák a diákokat abban, hogy szúróeszközöket vigyenek be magukkal az iskola területére.

