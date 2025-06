Megvannak az első képek a grazi ámokfutóról

Egyre több részlet lát napvilágot a grazi iskolai lövöldözés elkövetőjéről. A hatóságok szerint a fegyveres támadó a 21 éves Arthur A., aki Graz egyik elővárosában élt édesanyjával.

Az első, a sajtóhoz eljutott fotókon egy visszahúzódónak tűnő fiatal látható: egyik képen egy kismacskát tart a kezében, a másikon tipikus tinédzserként pózol és néz a kamerába – szinte felfoghatatlan, hogy ugyanő okozta a vérengzést, amelyben tíz ember életét vesztette, további tizenegyen pedig súlyosan megsérültek. Végül önkezével vetett véget életének – írja a Kronen Zeitung.

Fotó: Bild

A fiatal férfi örmény származású apától és osztrák anyától született, utóbbi egyedül nevelte fel. A tragédia napján a fiú egy mobiltelefonnal készített búcsúvideót küldött édesanyjának, amelyben megbocsátást kért azért, „amit most tenni fogok”, majd megköszönte a gondoskodást, amit tőle kapott. A felvételt az anya 24 perccel később nyitotta meg – addigra a támadás már befejeződött, fia pedig halott volt.

A nyomozók egy búcsúlevelet is találtak, amelyben Arthur az iskolai zaklatást és a tanulmányai miatti stresszt nevezte meg indítékként. A levél ugyanakkor egészen más tónusban zárult: a fiú kifejezetten kérte, hogy a macskájáról a történtek után gondoskodjanak.

A tragédia másnapján egész Ausztria a gyász és a feldolgozás állapotában volt. Az áldozatok többsége tinédzser: a legfiatalabb halott mindössze 14 éves volt, a többiek 15 és 17 év közöttiek, mellettük egy 59 éves tanárnő is életét vesztette. A tettes hivatalosan rendelkezett fegyvertartási engedéllyel, amely azonban csak a fegyver birtoklására és szállítására jogosít, viselésre nem. A hatóságok szerint pisztolyt és sörétes puskát használt a mészárláshoz.

A grazi egyetemi klinika (LKH) tájékoztatása szerint jelenleg hat sebesültet ápolnak. Négyen továbbra is intenzív osztályon vannak, kettőt már áthelyeztek a normál osztályra. A korábban életveszélyes állapotban lévő pácienst is sikerült stabilizálni.

Szerdán pontban 10 órakor országszerte egyperces néma csenddel emlékeztek az áldozatokra. A templomok gyászhangjai mellett Bécsben a Stephansdom híres harangja, a „Halbpummerin” is megszólalt. Az ország közlekedése egy percre megállt: közel 900 járművel álltak le a bécsi közlekedési társaság járművei, az ORF pedig megszakította tévé- és rádióműsorait. A kormányülés is ezzel a gyászmomentummal kezdődött.

Frissítés 15:50:

A 21 éves Graz közelében lakó elkövető korábban maga is a BORG Dreierschützengasse gimnázium diákja volt, de nem fejezte be tanulmányait. Az osztrák rendőrség közleménye szerint egy nem működő csőbombát is találtak a nyomozók nála. Megtalálták még egy robbantásos merénylet terveit is, amelyeket azonban a lövöldöző nyilvánvalóan elvetett.

Mindenkit megdöbbentett az eset

Gerald Ortner, a tartományi rendőrség igazgatója elmondta, hogy az első riasztás délelőtt 10 órakor érkezett a hatóságokhoz, mintegy 300 rendőr sietett a helyszínre, az iskolát kiürítették, a körülötte levő területet lezárták.

Elke Kahr grazi polgármester szörnyű, mélységesen szomorú napról beszélt, amelytől elállt a szava. Szintén köszönetet mondott a mentőszolgálatoknak, valamint a város lemondott minden rendezvényt erre és a következő hétre.

Az ámokfutás nemzeti tragédia, nincsenek szavak, melyekkel kifejezhetjük a fájdalmat, amit érzünk. Gondolataink az áldozatok családjával vannak. Ez a bűncselekmény mindannyiunkat érint mint szülőket, mint embereket ebben az országban. Az iskola több, mint a tanulás helye, a bizalom és a biztonság, a jövő helye. Most össze kell tartanunk. A konfliktusok erőszakkal való megoldása soha nem lehet megoldás

– közölte Christian Stocker osztrák kancellár. Hozzátette, hogy háromnapos nemzeti gyászt hirdet Ausztriában. A zászlókat félárbócra eresztik minden középületen. Szerdán 10 órakor pedig egyperces gyászszünetet tartanak.

Orbán Viktor is részvétét fejezte ki a tragédia miatt

Részvétét fejezte ki Orbán Viktor miniszterelnök az osztrák szövetségi kancellárnak a grazi iskolai lövöldözés miatt kedden. A kormányfő Christian Stockernak küldött táviratában azt írta: mély megrendüléssel értesült a grazi iskolában elkövetett szörnyű tragédiáról, mely több ártatlan életet követelt. „Ezúton is szeretném megerősíteni Önnek, hogy Magyarország e tragikus pillanatban Ausztria mellett áll” − tette hozzá.

Orbán Viktor őszinte részvétét és együttérzését fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak. „Osztozunk a gyászolók fájdalmában, imádkozunk az áldozatok családjaiért és a sérültek gyors felépüléséért” − fogalmazott a miniszterelnök. Korábban Giorgia Meloni, Kaja Kallas és Ursula Von der Leyen is megszólalt az esetről.

(Borítókép: A katasztrófavédelem munkatársai az iskolai lövöldözés helyszínén Grazban, Ausztriában 2025. június 11-én. Fotó: Borut Zivulovic / Reuters)