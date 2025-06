Újabb részletek derültek ki a grazi ámokfutóról, megtalálták a búcsúlevelét

A kedd délelőtt Grazban történt iskolai lövöldözésnek eddig tizenegy halálos áldozata van, köztük az elkövető is. Az Arthur A. névre hallgató ámokfutó egy 21 éves, Graz környékéről származó osztrák állampolgár, korábban az iskola diákja volt, de tanulmányait nem fejezte be. Egyesek szerint zaklathatták, míg mások azt állítják, hogy megbukott a hatodik osztályban és ezért állt bosszút. Egy házkutatáskor a hatóságok megtalálták a szüleinek írt búcsúlevelét.

Graz továbbra is gyászol a kedden történt iskolai lövöldözés után, melyben tizenegy ember, köztük az elkövető meghalt, illetve tizenketten megsérültek.

Az Arthur A. névre hallgató ámokfutó egy 21 éves, Graz környékéről származó osztrák állampolgár, aki két fegyvert, egy pisztolyt és egy sörétes puskát használt a lövöldözésben, és rendelkezett fegyvertartási engedéllyel. A Kronen Zeitung megírta, hogy az elkövető maga is a Bundesoberstufenrealgymnasium (BORG) diákja volt, de a tanulmányait nem fejezte be. Az ilyen intézményekben készítik fel a természettudományok és művészetek iránt érdeklődő diákokat 9. osztálytól az érettségiig. Az iskolában a tragédia idején épp a szóbeli érettségik zajlottak.

Az ismerősei körében folytatott nyomozás szerint megbukott a hatodik osztályban, és bűnbakot keresett, ezért úgy tűnik, a bosszú motiválhatta.

Mások azt mondták, hogy feltűnésmentes tanuló volt, és tanulmányai alatt zaklathatták, konkrétummal mégsem szolgáltak. Az ámokfutó lakásán tartott házkutatáskor a hatóságok találtak egy csőbombát, mely azonban működésképtelennek bizonyult. A szakértők folyamatosan vizsgálják Arthur A. mobiltelefonját, illetve számítógépét, hogy minél jobban fel tudják térképezni a profilját. Rábukkantak egy búcsúlevélre is, melyet analóg és digitális formában is megtaláltak. Franz Ruf közbiztonsági főigazgató megerősítette, hogy a levélben semmi konkrétum nem utal a motivációra, az elkövető a szüleitől köszön el, édesanyjának például videóüzenetet is küldött.

Mindenkit megdöbbentett az eset

Gerald Ortner, a tartományi rendőrség igazgatója elmondta, hogy az első riasztás délelőtt 10 órakor érkezett a hatóságokhoz, mintegy 300 rendőr sietett a helyszínre, az iskolát kiürítették, a körülötte levő területet lezárták.

Elke Kahr grazi polgármester szörnyű, mélységesen szomorú napról beszélt, amelytől elállt a szava. Szintén köszönetet mondott a mentőszolgálatoknak, valamint a város lemondott minden rendezvényt erre és a következő hétre.

Az ámokfutás nemzeti tragédia, nincsenek szavak, melyekkel kifejezhetjük a fájdalmat, amit érzünk. Gondolataink az áldozatok családjával vannak. Ez a bűncselekmény mindannyiunkat érint mint szülőket, mint embereket ebben az országban. Az iskola több, mint a tanulás helye, a bizalom és a biztonság, a jövő helye. Most össze kell tartanunk. A konfliktusok erőszakkal való megoldása soha nem lehet megoldás

– közölte Christian Stocker osztrák kancellár. Hozzátette, hogy háromnapos nemzeti gyászt hirdet Ausztriában. A zászlókat félárbócra eresztik minden középületen. Szerdán 10 órakor pedig egyperces gyászszünetet tartanak.

Az osztrák belügyminiszter, Gerhard Karner kiemelte, hogy a hozzátartozók érdekében nem adnak ki további tájékoztatást, csakis megbízható információk alapján. A politikus ezért nem válaszolt az újságírók az események pontos lefolyásával kapcsolatos kérdéseire, így a tragédia hátteréről sem árult el konkrétumokat.

A közelben lakók megrémültek

„Hallottam a lövéseket, nagyon halkan, először azt hittem, hogy egy autó hajtott el mellettem, és csattanás volt” – mondta egy fiatalember az oe24.at-nek. A szemtanú közvetlenül az iskola mellett lakik, ahol a lövöldözés történt.

„Telefonhívásokat kaptam, hogy maradjak otthon. Meg vagyok döbbenve, és nem tudom, hogyan reagáljak. Ismerek embereket, akik oda járnak iskolába: egyszerűen nem tudják elhinni. Még mindig nem tudjuk, kik az áldozatok” – tette hozzá.

„Elég ijesztő, legyünk őszinték. Leginkább a szülőket sajnálom. Ilyen még nem történt Ausztriában” – közölte egy szemtanú. „Rengeteg hamis információ volt. Még egy állítólag meghalt diák nevét is terjesztették. Csak órákkal később derült ki, hogy nem esett baja” – nyilatkozta egy grazi nő.

(Borítókép: A grazi iskola, ahol a lövöldözés történt 2025. június 10-én. Fotó: Matej Povse / Getty Images)