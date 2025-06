Egy beduin kecskepásztor 1947-ben véletlenül találta meg a tekercsek néhány maradványát a Holt-tenger melletti Júdeai-sivatagban. A régészek ezután 11 közeli barlangot fésültek át alaposan a mai Ciszjordánia területén, és több száz kézirat több ezer töredékét fedezték fel.

„Teljesen megváltoztatták az ókori judaizmusról és a korai kereszténységről alkotott elképzeléseinket” – idézte fel a Groningeni Egyetem vallástudományi karának dékánja. A csaknem ezer kéziratból kétszázat a bibliai Ószövetségnek nevezünk – emlékeztet Mladen Popovic. A biblia mellesleg a görög bibliosz szóból származik, jelentése: tekercs.

A kutatások a térségben még évtizedeken át folytatódtak, sőt a NASA technikájával addig ismeretlen szövegeket is azonosítottak. A tekercsek egy időgépnek felelnek meg, mivel a kutatók kideríthetik belőlük, hogy az emberek hogyan vélekedtek, mit írtak, olvastak a múlt adott szakában.

Kézzelfogható bizonyítékai a történelem kulcsfontosságú korszakának, mert a Biblia a kereszténységtől, a zsidóságról, a hittől vagy ateizmustól függetlenül az egyik legnagyobb hatású könyv, a tekercsek pedig lehetővé teszik a kulturális fejlődés egyik formájának a tanulmányozását

– hangoztatta a professzor.

A többnyire héberül, pergamenre és papiruszra írt holt-tengeri tekercseket, amelyek szinte egyikét sem látták el keltezéssel, eddig az ókori írások megfejtésére alkalmas paleográfiával tanulmányozták. A kutatók szerint a kéziratok a Kr. e. harmadik századtól a Kr. u. második századig terjedő időszakban születtek.

Az új módszertan távlatot nyit más kéziratok elemzésében

„Néhány kézirat azonban a Kr. e. negyedik század végéről származik” – közölte a PLOS One tudományos portálon közzétett tanulmányban a vezető szerző.

Popovic szerint a felfedezés azért „izgalmas”, mert felmérhetők a kéziratok megfogalmazásának körülményei, és az, hogyan jutottak el az olvasókhoz.

Az új módszertan távlatot nyit más történelmi kéziratok elemzésében is – vélik a tanulmány részvevői.

A kéziratok korát az 1990-es években a második világháború után kifejlesztett radiokarbonos vizsgálattal állapították meg. A szén-14 néven (C-14) is ismert kémiai eljárással a szénatomok mennyiségét határozzák meg. A szén-14-et minden szerves anyag tartalmazza, a lebomlásából pedig viszonylag pontosan meghatározható egy akár hatvanezer éves minta kora is. A minta azonban az elemzésnél megsemmisül, eredményei pedig félrevezetők is lehetnek.

A groningeni kutatócsoport harminc kéziraton új, korszerű technikát alkalmazott, és már akkor kiderült, hogy a kéziratok többsége régebbi. Ezeknek a nagyfelbontású képeivel tanították be a mesterséges intelligenciát, a módszert pedig Matuzsálem apjáról, az első prófétáról Énoknak nevezték el.

A gépi tanulás idővel javul

Énok a minták alapján 85 százalékos pontossággal tippelte meg a tekercsek életkorát. A tanulmányban szereplő kéziratok némelyike 50-100 évvel bizonyult idősebbnek, mint azt korábban gondolták – közölte Popovic.

Az MI legnagyobb előnye a radiokarbonos vizsgálattal szemben, hogy nem pusztítja el a mintákat. Továbbfejlesztésével más nyelvű, például szír, arab, görög vagy latin nyelvű írások is tanulmányozhatók. Más tudósok bátorítónak és hasznosnak nevezték a holland fejlesztést.

„Rendkívül izgalmas lenne”, ha bebizonyosodna, hogy az MI magasabb szintű pontosságra képes – véli Charlotte Hempel, a Birminghami Egyetem héber bibliával és judaizmussal foglalkozó professzora.

Minden gépi tanulás, a jó borhoz hasonlóan, idővel, ráadásul több mintával javul

– kommentálta az új eljárást Brent Seales, a Kentucky Egyetem informatikai professzora.

(Borítókép: A holt-tengeri tekercsek töredékeit vizsgálják egy laboratóriumban 2012. december 18-án Jeruzsálemben, Izraelben. Fotó: Uriel Sinai / Getty Images)