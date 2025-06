Megfagyott a levegő Los Angelesben: kijárási tilalom lépett életbe, lovas rendőrök lepték el az utcákat

Helyi idő szerint kedd este kijárási tilalom lépett életbe Los Angeles belvárosában a tüntetések miatt, a hatóságok a fosztogatások és vandalizmus megfékezésére törekednek. A tilalom várhatóan a következő napokban is érvényben lesz, a városban vészhelyzetet hirdettek, miután több tucat üzletet kifosztottak, és százakat vettek őrizetbe. A rendőrség megerősített jelenléttel lépett fel, lovas rendőrök lepték el az utcákat, valamint a szövetségi kormány több ezer katonát vezényelt a térségbe. Más államokban, köztük Texasban és New Yorkban is hasonló intézkedésekre készülnek.