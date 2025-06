Tarjányi Péter: Ukrajna bármit, és bárkivel szemben meglép, hogy a saját helyzetét, pozícióit javítsa

Miközben az ukrán-orosz konfliktusban továbbra is zajlik a „drónok háborúja”, Amerikában a Nemzeti Gárdát és a tengerészgyalogságot is mozgósította Donald Trump. Grazban pedig tragikus iskolai merényletet követtek el. Többek között ezekről a témákról lesz szól Frontvonal legújabb adásában.

Tarjányi Péter a beszélgetés elején kifejtette: az ukrajnai háború új, intenzívebb szakaszába lépett, a „nyári hadjárat” már elkezdődött. Oroszország és Ukrajna, továbbra is komoly drón- és rakétakapacitásokat vetnek be a frontokon.

A szakértő szerint a drónhadviselés immár napi szinten dönti meg a korábbi rekordokat: csak Kijev térségében éjszakánként akár 400-500 drón is támadást indíthat. A hírszerzési és nyílt források alapján Oroszország jelentősen megnövelte robotrepülőgépek és hiperszónikus rakéták gyártását – utóbbiakból akár 10-15 darabot is képes havonta előállítani.

Ugyanakkor Ukrajna is látványos támogatást kap nyugatról, például Nagy-Britannia részéről. A francia ipar is mozgásba lendült: egy ismert autógyártó vállalat dróngyártásra állt át, a francia kormány és Ukrajna együttműködésében. Tarjányi úgy látja, hogy a háború most fog igazán beindulni, a júliusi hónapban akár napi 300-400 fegyveres összecsapás is természetes lehet. Oroszország célja egy teljes frontáttörés, míg Ukrajna arra játszik, hogy jelentős veszteségek árán megállítsa ezt.

Ukrajna oldaláról pontosan érzik azt, hogy 2025 nyara nagyon komolyan befolyásolja Oroszország gazdasági teljesítményeit, illetve a fronton lévő veszteségeket.Tehát abban az esetben, hogyha komoly veszteségekkel fel tudják tartóztatni Oroszországot, akkor előbb vagy utóbb egyfajta kényszerbékére, kényszerülnek

– mondta el a biztonságpolitikai szakértő.

Az ukrán-magyar konfliktus tovább romlik

A beszélgetésben szóba került a magyar-ukrán viszony is. Tarjányi szerint a két ország kapcsolata történelmi mélypontra jutott. Zelenszkij interjúja, amelyben kemény szavakkal illette a magyar kormányzatot, tovább mélyítette a konfliktust, Orbán Viktor pedig válaszolt is az üzenetre.

Magyarországot illetően Zelenszkij élesen fogalmazott. Szerinte a magyar kormány oroszbarát, akadályozza Ukrajna uniós törekvéseit, és beavatkozik belügyeibe. A kémbotránnyal kapcsolatban azt is állította, hogy az ukrán hírszerzés Magyarországon készített felvételeket, ami kérdéseket vet fel a két ország hírszerzési gyakorlatát illetően.

Tarjányi úgy véli, hogy az ukrán elnök az „utolsó utáni figyelmeztetést” küldte a magyar kormánynak. Felmerült, hogy Ukrajna – ha szükséges – kemény politikai, diplomáciai vagy akár kompromittáló lépéseket is tehet annak érdekében, hogy nyomást gyakoroljon Budapest irányába.

„Ez egy eléggé széles skála, hogy ez mit jelent ebben.Nem tudok konkrétumokat, de nyilván látott már ilyet a világ, amikor politikusokhoz kapcsolódóan mondjuk kompromittáló dolgok kerülnek napvilágra,vagy adott esetben az ország vonatkozásában olyan gazdasági lépések, politikai lépések történnek,Ukrajna kezdeményezésére, vagy Ukrajna szövetségesei oldaláról, ami a magyar gazdaságnak, a magyar polgároknak rossz.Nyilvánvalóan ebből az üzenetből az átjön, amikor arról beszél Zelenszkij,hogy választásra készül a magyar kormányzat, hogy valójában Ukrajna is látja ezt.”

A grazi merénylet

Egy21 éves férfikét legálisan birtokolt lőfegyverrel ölt meg tíz embert és sebesített meg sokakat egy grazi iskolában, mielőtt magával is végzett volna.

Tarjányi szerint az ilyen esetek ellen nagyon nehéz védekezni, és alapvetően nehéz feltárni az ok, okozati tényeket. Annyi kiderült, hogy az elkövető folyamatos bántalmazásnak volt kitéve, aminek a tragikus tette lett a vége.

Nehéz a helyzet a szakértő szerint, a gyerekek nevelése a szülők részéről a tanárokra van tolva, a tanárok pedig ugyancsak letolják magukról ezt a felelősséget, hiszen, ők csak tanárok, nem nevelők.

Ez alapvetően hoz magával egyfajta egymásra várakozást. Mi ndenki letolta magáról a felelőségget. Miközben egy gyermek felnevelésében a felelősség közös. A pedagógusnak is van felelőssége, és a szülőnek is van, együtt kéne dolgozniuk. Szerintem ez az egyik legfontosabb megelőző része ennek a helyzetnek

– fejtette kia véleményét Tarjányi Péter a grazi esetről.