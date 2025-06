Dánia jóváhagyta a védelmi megállapodást, amely amerikai fennhatóság alá helyezhet dán katonai bázisokat

A dán parlament nagy többséggel elfogadott egy új védelmi egyezményt, amely széles jogköröket biztosít az Egyesült Államoknak dán területen – köztük korlátlan hozzáférést több légibázishoz és amerikai joghatóság érvényesítését katonai bázisokon. A döntést politikusok és jogvédők is hevesen bírálták, szerintük az ország szuverenitását veszélyezteti és akár a dán alkotmányt is sértheti.

A dán parlament 94 igen és 11 nem szavazattal elfogadta azt a védelmi megállapodást, amely lehetővé teszi az Egyesült Államok számára, hogy korlátlan hozzáférést kapjon három dániai légibázishoz – Karup, Skrydstrup és Aalborg városaiban. Az egyezmény értelmében az amerikai katonák az Egyesült Államok jogrendszere alá tartoznak, még akkor is, ha bűncselekményt követnek el Dániában – adta hírül a The Guardian.

A megállapodás értelmében az USA katonái és katonai rendőrei dán civilekkel szemben is jogköröket kapnak – nemcsak a bázisokon belül, hanem azok környékén is. Emellett lehetőségük lesz haditechnika tárolására, katonai gyakorlatokra és személyzet állomásoztatására is.

Pelle Dragsted, az Egységlista vezetője azt mondta, hogy az egyezmény káros az országra nézve.

Ez egy olyan megállapodás, amely azt jelenti, hogy Dániában olyan területeink lesznek, amelyek amerikai fennhatóság alá tartoznak, ahol a dán hatóságok nem gyakorolhatnak ellenőrzést, és ahol előfordulhat a foglyokkal szembeni rossz bánásmód. Ez egy gigantikus kudarc a dán lakossággal szemben

– mondta.

A dán Emberi Jogi Intézet szerint a törvényjavaslat azt kockáztatja, hogy az amerikai katonáknak jogot adnak arra, hogy bázisaik előtt leállítsák a tüntetéseket, és megakadályozná, hogy Dánia büntetőeljárást indítson ellenük, ha túlzott erőszakot alkalmaznának. A dán igazságügyi miniszter, Peter Hummelgaard hangsúlyozta, hogy a biztonságért továbbra is a dán hatóságok felelnek.

Az egyezményt még 2023 decemberében, Joe Biden elnöksége idején írták alá. Donald Trump visszatérése óta az amerikai–dán kapcsolatok feszültebbé váltak, különösen a Grönland körüli geopolitikai viták miatt.

A miniszterelnök, Mette Frederiksen szerint azonban az amerikai jelenlét erősítése szükséges.

Nem az a probléma, hogy az USA túlságosan is belekeveredik Európába. Éppen ellenkezőleg, az a kockázat, hogy az USA kivonul, és csapatokat von el, vagy leállítja az Ukrajnának szánt adományokat

– nyilatkozta.

A megállapodás alkotmányosságát egyes politikusok megkérdőjelezik, a kormány azonban tagadja, hogy sértené a dán alkotmányt.