Harmadik napja tartanak az észak-írországi zavargások, álarcos fiatalok felgyújtottak egy szabadidőközpontot

Tűzijátékokkal, üvegekkel és téglákkal támadták a rendőröket harmadik este Ballymenában, ráadásul más városokra is átterjedtek a zavargások. A BBC beszámolója szerint Larne városában álarcos fiatalok megrongáltak egy szabadidőközpontot, és fel is gyújtották. A központ sürgősségi menedéket nyújtott olyan családoknak, akiket érintettek a hét eleji összecsapások.

Az első két éjszaka 32 rendőr sérült meg, és hat embert tartóztattak le. A szabadidőközpont mellett járműveket is rongáltak a fiatalok, ahová később a rohamrendőröket is riasztották. Kiderült, hogy téglával törtek be egy ablakot, ahol épp jógaórát tartottak, és a személyzetnek a hátsó kijáraton kellett kimenekülnie.

Mint arról beszámoltunk, a zavargások a fővárostól, Belfasttól mintegy 30 percnyi autóútra fekvő területen hétfőn este korábban történt tüntetést követően törtek ki. A helyi média arról számolt be, hogy álarcos emberek tűzijátékkal támadtak, és egy rendőrautó két ablakát is betörték. Körülbelül 2500 ember vonult utcára, hogy kiálljanak a két 14 éves fiú ellen, akik állítólag egy tizenéves lány ellen követtek el súlyos szexuális zaklatást. A fiatalok aznap megjelentek a bíróságon Clonavon Roadon, és nemi erőszak kísérletével vádolták őket.

13 Galéria: Elszabadult az erőszak Észak-Írországban Fotó: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Kedden folytatódtak a támadások, és öt embert tartóztattak le rendbontás gyanújával. Továbbá üzleteket és otthonokat rongáltak meg, valamint több járművet is felgyújtottak a környéken. Tizenhét rendőr megsérült, néhányan közülük kórházi ellátásra szorultak.

A rendőrség állítása szerint a zavargások rasszista indíttatású támadásokba torkolltak a külföldiek ellen, amik következtében a családok otthonaikba húzódtak, és nem mehettek ki az utcára. A tömeg betörte az ablakokat és megpróbálta felgyújtani a függönyöket. Jon Boutcher, az észak-írországi rendőrség vezetője azt nyilatkozta, hogy az „esztelen erőszak” mélységesen aggasztó és elfogadhatatlan.

(Borítókép: Rendőrök egy tüntetésen Ballymenában, Észak-Írországban 2025. június 11-én. Fotó: Clodagh Kilcoyne / Reuters)