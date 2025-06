Új fegyverkezés jön Oroszországban, Vlagyimir Putyin a nukleáris készletekről beszélt

Hét települést támadtak meg drónokkal az ukrán csapatok a Belgorodi régióban – számolt be róla a TASZSZ orosz állami hírügynökség.

Vjacseszlav Gladkov kormányzó arról számolt be, hogy a csapásokban senki sem sérült meg, de az érintett területeken több épület és egy jármű is megsérült, de megrongálódott egy elektromos vezeték is, így egyetlen utca maradt áramszolgáltatás nélkül.