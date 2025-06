Terror, műszaki hiba, ütközés – a legsúlyosabb légikatasztrófák százával szedték áldozataikat

Az elmúlt fél évszázad legnagyobb katasztrófái között műszaki hibák, légiközlekedési ütközések, terrorcselekmények, és repülőgép típushibák is voltak.



Hanyag javítómunka: 1985. augusztus 12., Japán

A Japan Air Lines 123-as járata egy menetrend szerinti belföldi utasszállító járat volt Tokióból Oszakába , Japánba. 1985. augusztus 12- én az útvonalon közlekedő Boeing 747-es repülőgép súlyos szerkezeti meghibásodást és robbanásszerű dekompressziót szenvedett 12 perccel a felszállás után. Miután 32 percig minimális irányítással repült, a gép a Takamagahara-hegy környékén zuhant le, 100 kilométerre Tokiótól. A repülőgép 524 embert szállított. A balesetben a fedélzeten tartózkodó mind a 15 fős személyzet és az 509 utasból 505 meghalt, csak négyen élték túl. A becslések szerint 20-50 utas élhette túl az első balesetet, de sérüléseikbe belehaltak, miközben a mentésre vártak. A katasztrófa a repüléstörténet leghalálosabb egygépes balesete , és még mindig a legtöbb halálos áldozattal járó légiközlekedési esemény Japánban.



A balesetet vizsgáló hivatalos jelentés szerint a tragédiát szerkezeti meghibásodás okozta: a Boeing technikusai által hét évvel korábban, egy farokcsapódást követően elvégzett javítás nem sikerült, a revízió elmaradt, ezért a baleset napján a gyors nyomáscsökkenés a farok nagy részét leszakította, és az összes hidraulikus rendszer és a repülésirányító rendszer megszűnt.

Egy szikra az üzemanyagtartálynál: 1996. július 17., New York

A TWA 800-as járata egy menetrend szerinti járat volt a New York-i John Fitzgerald Kennedy nemzetközi repülőtér és a római Fiumicino nemzetközi repülőtér között, párizsi köztes megállással. 1996. július 17-én a járat a felszállást követően kelet felé tartott, majd 12 perccel a felszállást követően - amikor a gép elérte az 500 km/h sebességet -, 20 óra 31 perckor a pilótafülke levált, ezután a gép hátsó része nagyjából további 300 métert emelkedett, majd darabokra hullott és lezuhant Long Island délkeleti partjától 13 kilométerre. A fedélzeten tartózkodó 230 ember közül senki sem élte túl a balesetet.



A járat tragédiája nagy média visszhangot kapott, eleinte ellentmondó információk jutottak napvilágra a balesettel kapcsolatban, sok helyen terrortámadásról tudósítottak, mivel ennek is fennállt a lehetősége, így az Amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Bizottság mellett a Szövetségi Nyomozóiroda is elkezdte a nyomozást a szerencsétlenség kivizsgálásában. A maradványok utáni kutatás távvezérlésű, víz alatti kutatóegységekkel, mélytengeri búvárok segítségével és szonár lokátorokkal zajlott. A katasztrófát követő négy hónap alatt a darabokra szakadt gép kilencvenöt százalékát összegyűjtötték a tengerből, és a közeli Calvertonban található haditengerészeti bázis egyik hangárában a gép testét gyakorlatilag visszaépítették, a robbanás okát kutatva.



A Nemzeti Közlekedésbiztonsági Bizottság végső jelentése 2000. április 23-án látta meg a napvilágot, a hivatalos jegyzőkönyv szerint a robbanást a repülőgép üzemanyagtartályában minden valószínűség szerint egy hibás vezetékből kipattant szikra okozta. (A katasztrófa alapjául szolgált a Végső állomás című filmnek, a film egyik jelenetében a gép katasztrófájáról készült híradó felvételeket is beletették.)

Baleset a magasban: 1996. november 12., India

Az égen, Charkhi Dadri indiai városától 5 kilométerre a Saudi Arabian Airlines Boeing 747-168B típusú utasszállítója és a Kazakhstan Airlines Il-76TD teherszállító repülőgépe ütközött. A két gépen tartózkodó mind a 349 ember meghalt. A Boeing 747-en 312-en (289 utas és 23 személyzeti tag), az Il-76-oson pedig 37-en (27 utas és 10 fős személyzet) voltak az ütközés pillanatában. meghaltak.



A katasztrófa Delhitől 75 kilométerre délnyugatra és Charkhi Dadri városától 5 kilométerre, 4109 méteres magasságban történt, amikor a KZA1907-es járat bal szárnyával átvágta az SVA763-as járat bal szárnyát. A KZA1907-es járat függőleges farokstabilizátorral megrongálta az SVA763-as járat farrészét. A levegőben forgó Boeing 747 darabokra tört, amelyek Charkhi Dadri környékén hullottak le. Az Il-76 a bal szárnyának egy részét elvesztve felborult és a földre zuhant a Boeing 747-től hét kilométerre. Mindkét repülőgép teljesen megsemmisült.



A Charkhi Dadri feletti ütközés a polgári repülés történetének egyik legnagyobb légiszerencsétlensége volt, amelynek oka a vizsgálatokat lezáró jelentés szerint az volt, hogy a KZA1907-es járat személyzete a megadott magasság alá engedte a gépet. A katasztrófa okaként a következőket adták meg:

a pilóták gyenge angoltudása és a légiforgalmi irányítói parancsok félreértése;

a pilóták nem megfelelő szakmai felkészültsége;

a személyzet nem kielégítő munkája, felkészületlensége.

Az első tiszt szándékos hibája: 1999. október 31., Atlanti-óceán

Az EgyptAir 990-es járata, egy Boeing 767-es géppel, 1999. október 31-én, a levegőben, az Atlanti-óceán fölött zuhant le. A gépen 217 ember volt, és mind meghalt. A gép a Los Angeles-i repülőtérről indult, egy Kairóba tartott, New York-i megállóval. A gép a repülőtértől 60 mérfölddel délre, Nantucket-szigetnél zuhant a tengerbe.

A vizsgálat egyik megállapítása az volt, hogy a Boeing 767-366ER balesetét a repülőgép magassági kormányvezérlő rendszerének mechanikai meghibásodása okozta. Az egyiptomi jelentés számos lehetőséget vetett fel a baleset okára vonatkozóan, különös tekintettel a jobb oldali magassági kormány egyik teljesítményszabályozó egységének lehetséges meghibásodására. Az amerikai vizsgálatok viszont úgy vélték, hogy a repülőgép utolsó mozgásaira nincs más magyarázat, mint szándékos emberi cselekedet. A Nemzeti Közlekedésbiztonsági Tanács szerint az EgyptAir 990-es járatának balesetének valószínűsíthető oka a repülőgép normál utazórepülésből való kilépése, majd az Atlanti-óceánba való becsapódása volt, ami az első tiszt repülésirányító beavatkozásának eredménye.

Az egyiptomi vezérkar 33 tagjának példátlan jelenléte a járaton (a szokásos működési eljárással ellentétben) számos összeesküvés-elméletet táplált. Egyesek szerint muszlim szélsőségesek akciója (és potenciálisan összeesküvése) volt Egyiptom ellen. Mások azzal érveltek, hogy a Moszad vette őket célba.



Az egyiptomi média egy része felháborodással reagált a találgatásokra, az iszlamista Al Shaab szerint „Amerika célja az igazság eltitkolása az EgyptAir pilótájának hibáztatásával.” Legalább két egyiptomi újság, az Al Gomhuria és az Al-Musawar , olyan elméleteket vetett fel, miszerint a repülőgépet véletlenül az Egyesült Államok lőtte le.

Szakszerűtlen szakszerviz: 2002. május 25., Tajvan

A China Airlines 611-es járata a Tajpejből Hongkongba vezető légi útvonal, az úgynevezett „Arany út” egyik legnépszerűbb járata volt. 2002. május 25-én helyi idő szerint 14:50-kor a repülő felszállt, és 16:28-kor kellett volna Hongkongba érkeznie. 25 perccel a felszállása után a gép eltűnt a radarok képernyőiről, utolsó magassága 10 668 m volt a Penghu-szigetek mellett, a Tajvani-szorosnál. A baleset 15:37 és 15:40 között következett be. A repülőgép a levegőben darabjaira hullott és a Dél-kínai-tengerbe zuhant. A katasztrófát senki sem élte túl, összesen 225 áldozat volt.



A hongkongi, tajvani és amerikai szakértők együttes erővel kutatták fel a roncsokat és a holttesteket a Tajvani-szorosban. A megtalált roncsok közül az egyik darabon egyértelműen a törzs repedésére utaló nyomok voltak láthatók, ami a gép hátsó részéről származott. Ekkor a repülőgép előéletét is vizsgálni kezdték: a karbantartási jegyzőkönyvben rábukkantak egy 22 évvel korábbi javításra a törzs hátsó részén. Ennek oka az volt, hogy 1980. február 7-én túlhúzott orral szálltak le a géppel.

Ez azt jelenti, hogy a farokrész alja nekiütődött a kifutópálya betonjának és végigsúrolta azt.

A szerelők kijavították a hibát, ám nem a Boeing eljárásainak megfelelően jártak el. Ugyanis az előírás szerint a sérült részt ki kell volna vágni és egy, a kivágott résznél jóval nagyobb fedőlemezt kell a helyére tervezni. Azonban a légitársaság szerelői nem követték az előírásokat: a sérült részt lecsiszolták, és eltávolítás helyett erre helyezték a fedőlemezt, ami mindvégig elrejtette a sérült részt. A fedőlemez alatt, a sérült részen az apró repedések az évek során egyre terjedtek, míg végül a gép végzetes, utolsó útján a repedések körbefutottak a törzs hátsó része körül, majd a gép darabjaira hullott.

Szárnyhiba: 2008. augusztus 20., Madrid

A Spanair 5022-es járata egy menetrend szerinti belföldi utasszállító járat volt a Barcelona–El Prat repülőtérről a spanyolországi Gran Canaria repülőtérre , a Madrid–Barajas repülőtéren is leszállva. A járat 2008. augusztus 20-án, fél 3 előtt pár perccel idő szerint a Madrid–Barajas repülőtér 36L kifutópályájáról történt felszállása után zuhant le. A repülőgép egy McDonnell Douglas MD-82 volt , EC-HFP lajstromjellel. A fedélzeten tartózkodó 172 utas és a személyzet tagjai közül 154-en meghaltak és 18-an túlélték.



A baleset a második felszállási kísérletkor történt, mivel a pilóta nem tudta a felszálláshoz szükséges fékszárnyakat és szárnyperemeket kihajtani. Ezen „nagy felhajtóerőt” biztosító eszközök használata nélkül a szárnyak nem tudtak elegendő felhajtóerőt generálni ahhoz, hogy a repülőgép a levegőben maradjon. Felszállás közben a repülőgép átesett , és a kifutópálya jobb oldalán a terepnek csapódott, szétesett és lángra kapott.

Viharzóna és a Pitot-cső: 2009. június 1., Atlanti-óceán

Az Air France 447-es járatának katasztrófája az Air France Rio de Janeiro és Párizs közötti menetrend szerinti járatával történt. Az Airbus A330-203 fedélzetén 216 utas volt (közülük öt magyar) és 12 főnyi személyzet.



A katasztrófa vizsgálatakor megállapították:

A gép repülési útvonalán az Egyenlítő környékén erős viharzóna és turbulens áramlások voltak;

A repülőgép által küldött üzenetek alapján kijelenthető, hogy a sebesség mérése során inkonzisztencia lépett fel, azaz a repülési sebesség mérése hibás volt;

Az óceánban megtalált holttestek vizsgálatakor megállapították, hogy az áldozatok tüdejében nincs tengervíz, testükön égésnyomok nem láthatóak, valamennyiük többszörös csonttörést szenvedett. Továbbá az eddig megtalált áldozatok nagy területen szóródtak szét.

Az Airbus A320/A330/A340 modellek egyik fajta Pitot-csövével már korábban is voltak problémák, ugyanis nagy magasságban hajlamosak voltak a jegesedésre. Emiatt az Airbus vállalat új szenzorokat fejlesztetett ki és a korábbiak cseréjét ajánlotta ügyfeleinek. Az Air France közölte, hogy a problémás érzékelők cseréjét 2009. április 27-én kezdte meg az A330-as flottáján, de a szerencsétlenül járt gépen még nem végezték el.

Ez volt az Airbus A330 első, utasforgalomban elszenvedett, valamint az Air France történetének legnagyobb emberáldozatot követelő katasztrófája.

Rosszul képzett személyzet: 2012. április 20., Pakisztán

A Bhoja Air 213-as járata egy belföldi, menetrend szerinti utasszállító járat volt, amelyet a pakisztáni Bhoja Air magánlégitársaság üzemeltetett Karacsiból Iszlámábádba . A járatot kiszolgáló Boeing 737-236A repülőgép rossz időjárási körülmények között lezuhant, a fedélzeten tartózkodó mind a 121 utas és a 6 fős személyzet életét vesztette.



A balesetet a személyzet nem megfelelő repülésirányítása okozta kedvezőtlen időjárási körülmények között. A hajózó személyzet nem volt megfelelően kiképezve a Boeing 737-236A, a Boeing 737-200-as sorozat fejlettebb változatának automatizált rendszerére, és nem rendelkeztek elegendő ismerettel a repülőgép rossz időjárási körülmények közötti kezelésének helyes eljárásairól.

Orosz rakétatámadás: 2014. július 17., Donyecki régió

A Malaysia Airlines 17-es, Amszterdam és Kuala Lumpur közötti menetrend szerinti járata helyi idő szerint délután lezuhant az orosz–ukrán határ közelében, a Donecki területen. A 9M–MRD lajstromjelű Boeing 777–200ER típusú repülőgépen 283 utas és 15 főnyi személyzet tartózkodott, a tragédiában mindannyian életüket veszítették.

A katasztrófát a Holland Biztonsági Testület vizsgálta. Jelentésük szerint több, kívülről érkező nagy energiájú tárgy okozta szerkezeti károsodás miatt a levegőben darabokra szakadt a repülőgép. Műszaki meghibásodásra vagy a személyzet hibájára semmi sem utalt. zárójelentése, amely szerint a gépet Buk rakétarendszerrel lőtték le.

2022 novemberében a holland bíróság bizonyítottnak találta, hogy a gépet elpusztító orosz gyártmányú rakétát az Orosz Föderáció szállította az oroszbarát szeparatistáknak, és azt a szeparatisták által ellenőrzött területről lőtték ki. Az ítéletben két orosz állampolgárt, Igor Vszevolodovics Girkint, Szergej Dubinszkijt, valamint egy ukrán állampolgárt, a szakadárok oldalán harcoló Leonyid Harcsenkót életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. Egy orosz állampolgárt, Oleg Pulatovot pedig felmentettek. A tömeggyilkosok elkerülték a letartóztatást.

Robbanás a gépen: 2015. október 31., Sinai-félsziget

A Kogalymavia, más néven Metrojet orosz légitársaság 7K-9268-as Sarm es-Sejkből Szentpétervárra tartó menetrend szerinti járata 2015. október 31-én a felszállás után 23 perccel eltűnt a radarról. A EI-ETJ lajstromjelű Airbus A321-231-es típusú repülőgép a Sínai-félsziget felett tűnt el a radarok képernyőjéről. A gépen 217 utas (amiből 17 gyermek) és 7 főnyi személyzet tartózkodott.

Bár az Iszlám Állam (IÁ) a katasztrófa után nyomban bejelentette, hogy tagjai lőtték le az orosz gépet, a vizsgálat során nem találtak külső behatásra utaló nyomokat a roncsoknál. Az első szakértői vélemény szerint a gép nagy sebességgel süllyedt, aminek az lehetett az oka, hogy mind a két hajtómű egyszerre leállt. Ennek egy olyan robbanás lehetett a magyarázata, ami a gép törzsét kilyukasztotta. Egy amerikai műhold a katasztrófa pillanatában hővillanást észlelt a helyszínen. A feketedoboz vizsgálatakor sem találták nyomát, hogy technikai meghibásodás vagy tűz okozott volna robbanást: a jelzőberendezések azonnal elnémultak, pedig szinte biztosan jeleztek volna valamit, mielőtt leálltak, és a pilóták is szóltak volna, ha nem következik be a hirtelen kabinrobbanás.



2015. november 17-én az orosz hírszerzés bejelentette, hogy robbanóanyagot találtak, tehát valószínűleg robbanás okozta a tragédiát. A 9268-as járat katasztrófája Egyiptom eddigi legsúlyosabb légi balesete, valamint az orosz repülés történetének legtöbb halálos áldozattal járó katasztrófája.

Elfogyott az üzemanyag: 2016. november 28., Kolumbia

A LaMia Airlines 2933 légikatasztrófa 2016. november 28-án, helyi idő szerint 22:15-kor történt Kolumbiában. A repülőn a brazil AF Chapecoense labdarúgócsapata utazott a kolumbiai Medellínbe, hogy megmérkőzzön az Atlético Nacional együttesével a Copa Sudamericana döntőjének első mérkőzésén.

A gépen 9 fős személyzet és 68 utas tartózkodott, köztük 21 újságíróval. Az Avro RJ85 típusú utasszállító repülőgép nem sokkal a tervezett leszállás előtt lezuhant. A kolumbiai polgári repülés vezetője szerint a repülőgép kifogyott az üzemanyagból, erről számolt be ugyanis a balesetet túlélő egyik légiutas-kísérő. A balesetben 71-en veszítették életüket és mindössze 6-an élték túl.

Tervezési hibák: 2018. október 29., Jáva-tenger

A Lion Air Boeing 737 MAX 8-as repülőgépe 2018. október 29-én zuhant a Jáva-tengerbe 13 perccel a felszállást követően. A járat Jakartából Pangkal Pinang repülőterére tartott. A repülőgép szinte vadonatúj – alig több mint kéthónapos – volt, augusztus közepén vette át a diszkontlégitársaság a gyártól. A repülőgép fedélzetén 180 felnőtt és két kisbaba, valamint 7 fős személyzet tartózkodott, a katasztrófában mind a 189 ember életét vesztette.

Az indonéziai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Bizottság (National Transportation Safety Committee – KNKT) kiadott végleges jelentése szerint a katasztrófa bekövetkezéséhez több tényező is hozzájárult, ezek között említi a repülőgép mechanikai és tervezési hibáit, a rendszerek működésével kapcsolatos dokumentációk hiányosságait. A jelentés kiemeli, hogy a Boeing az amerikai hatóságok megfelelő felügyelete nélkül járt el, és elmulasztotta a repülésirányító szoftverben rejlő kockázatok teljes körű feltárását. Emellett az indonéz hatóságok a 737 MAX átesésvédelmi rendszerével (MCAS) kapcsolatban fogalmaznak meg súlyos kritikákat.

Rossz konfigurálás: 2019. március 10., Bishoftu

Az Ethiopian Airlines 302-es járata egy menetrend szerinti nemzetközi utasszállító járat volt az etiópiai Addisz-Abeba Bole nemzetközi repülőteréről a kenyai Nairobi Jomo Kenyatta nemzetközi repülőterére. 2019. március 10-én a járatot üzemeltető Boeing 737 MAX 8 repülőgép hat perccel a felszállás után lezuhant Bishoftu városa közelében. A balesetben a fedélzeten tartózkodó összes utas és személyzet, összesen 157 fő, életét vesztette. Az utasok közül sokan Nairobiba tartottak, hogy részt vegyenek az Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi Közgyűlésének negyedik ülésszakán. Összesen 22, az Egyesült Nemzetek Szervezetéhez (ENSZ) kötődő ember vesztette életét, köztük a Világélelmezési Program hét munkatársa, valamint az ENSZ nairobi irodájának, a Nemzetközi Távközlési Uniónak és az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosságának munkatársai.



2019. március 13-án az FAA bejelentette, hogy a baleset helyszínén és a 302-es járat műholdas adatain talált új bizonyítékok arra utalnak, hogy a repülőgép ugyanazzal a problémával küzdhetett, mint a Lion Air 610-es járatát üzemeltető repülőgép . A nyomozók felfedezték, hogy a 302-es járat vízszintes vezérsíkjának dőlésszögét szabályozó emelőcsavar teljesen „orr lefelé” helyzetben volt. A megállapítás arra utalt, hogy a baleset idején a 302-es járat zuhanásra volt konfigurálva, hasonlóan a Lion Air 610-es járatához.



Tévedésből lelőtték: 2020. január 8., Teherán

Az Ukraine International Airlines 752-es járatának katasztrófája 2020. január 8-án reggel történt Iránban, amikor a Ukraine International Airlines Kijevbe tartó, UR-PSR lajstromjelű Boeing 737–800 típusú utasszállító repülőgépe röviddel a Teheráni nemzetközi repülőtérről történt felszállás után, Teherántól 20 kilométerre északnyugatra lezuhant. A gép fedélzetén tartózkodó 167 utas és a kilencfős személyzet közül senki sem élte túl a katasztrófát.



Az első időszak híradásai a műszaki hibát valószínűsítették a katasztrófa okaként. Később egyre több értékelés jelent meg, amely azt valószínűsíti, hogy a repülőgépet tévedésből találta el egy iráni légvédelmi rakéta. Műholdfelvételek alapján erre a következtetésre jutottak amerikai kormányzati tisztviselők. Feltételezések szerint a repülőgépet egy orosz gyártmányú Tor légvédelmi rakéta találta el. Irán kezdetben tagadta érintettségét a katasztrófában, és a baleset okaként műszaki hibát jelöltek meg. 2020. január 11-én azonban az iráni kormány elismerte, hogy a repülőgépet az iráni légvédelem lőtte le tévedésből.





(Borítókép: Az Air India járata 2025. június 12-én zuhant le Indiában. Fotó: Anadolu / Getty Images)