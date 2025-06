Fokozódnak a zavargások, Los Angeles után két másik városban is kijárási tilalmat rendeltek el

Ahogy arról az Index korábban beszámolt, Donald Trump elnök múlt hétvégén már a Nemzeti Gárdát is kivezényelte Los Angelesbe, hogy az rendet tegyen a kaliforniai városban, ahol napok óta tartanak zavargások azért, mert pont az államfő bevándorlásellenes intézkedéseinek megfelelően városszerte razziákat tartott az ezzel a feladatkörrel is rendelkező Bevándorlásügyi és Vámhatóság (ICE), és több illegális bevándorlót is letartóztattak. A kitoloncolások elleni tiltakozások hamar zavargássá alakultak, és a Nemzeti Gárda bevetése után több amerikai nagyvárosra is átterjedtek.

Magyar idő szerint szerda éjszaka, csütörtök hajnalban már mintegy tucat amerikai városból érkeztek hírek tüntetésekről és zavargásokról.

Eddigre a Los Angeles-i kerületi ügyész, Nathan Hochman bejelentette, hogy több embert vád alá helyeztek a városban napok óta tartó fosztogatások és a hivatalos személyek elleni erőszak miatt, és kilátásba helyezte, hogy az elkövetkező napokban további vádemelésekre lehet számítani.

Los Angeles seriffje: Egy szervezett csoport robbanthatta ki az erőszakot

Ugyanezen a sajtótájékoztatón a megyei seriff, Robert Luna elmondta, hogy nem zárják ki a lehetőségét annak, hogy a zavargások kirobbantása mögött egy olyan szervezet áll, amelynek a kifejezett célja volt, hogy erőszakossá alakítsa az egy pontig békés megmozdulásokat. Kitért arra, hogy több olyan személyt is vizsgálnak, akik a zavargások felbujtói voltak, de bővebben a gyanúról – legalábbis egyelőre – nem beszélhet.

Ezután nem sokkal később a keleti parton, New York City Manhattan városrészében egy nagyobb gyülekezés kezdődött, csakúgy, mint szerdán, azonban a rendőrség már az első pillanattól kezdve határozottabban lépett fel, és néhány tüntetőt letartóztatott. Az őrizetbe vételek azonban rendkívül felhergelték a tömeget, és a feszültség egyre komolyabbá vált, de nem került sor komoly összecsapásokra.

Újabb két városban rendeltek el kijárási tilalmat

Eközben az ország túlsó végében, az egyébként már korábban kijárási tilalmat elrendelő Los Angelesben ismét elszabadultak az indulatok. A zavargások gyújtópontjában egy nagyobb demonstrációt tartottak a városháza előtt, amit a rendőrség nem engedélyezett. A rohamrendőrök elkezdték gumilövedékekkel és lovas rendőrökkel oszlatni a tömeget, amire válaszul többen tűzijátékokkal lőttek vissza a kivezényelt rendfenntartók irányába. A kijárási tilalom este 8 órás életbelépéséig a karhatalmi szervek nagyrészt felszámolták a nagyobb gyülekezéseket Los Angelesben. A városháza előtti összecsapás után 20-30 embert vettek őrizetbe a CNN tudósítása szerint.

Helyi idő szerint este 9 körül a Washington állambéli Spokane városa is szükségállapotot hirdetett, és feloszlatott egy nagyobb gyülekezést, melynek során 30 rendbontót letartóztattak.

Az éjszakai órákban pedig a szintén washingtoni Seattle városában kezdtek egyre jobban felkorbácsolódni a kedélyek. A település demokrata polgármestere korábban hangsúlyozta, hogy a város nem működik együtt a Bevándorlási és Vámhivatal embereivel, a razziáikat törvénytelennek tartja, és békés demonstrációra szólította fel a lakosságot. A békés tiltakozásra való felszólítás ellenére valaki tűzijátékot lőtt a tüntetők közé, majd a tömeg felgyújtott egy hatalmas kupac szemetet. Az egyre agresszívabb és feszültebb demonstrálók miatt Seattle is kijárási korlátozásokat vezetett be az éjszaka további óráira.

A CNN értesülései szerint szerdán 15 amerikai városban zajlottak valamilyen megmozdulások a Bevándorlási és Vámhivatal razziái, na és persze a Trump-adminisztráció bevándorlásellenes intézkedései miatt.

Szombaton szabadulhat el az igazi pokol Amerikában

Az 50501 mozgalom szombatra általános tüntetést hirdetett az egész országban, amely már nem csupán az elnök bevándorláspolitikája, hanem kifejezetten Donald Trump ellen szerveződik. Cikkünk megjelenéséig már több mint 1800 amerikai városban jelentettek be „No Kings” tüntetéseket, amelyek az amerikai elnök egyre tekintélyelvűbb kormányzása ellen kívánnak demonstrálni.

Az 50501 mozgalom egyébként békés kezdeményezésként határozza meg magát. A név arra utal, hogy az egész országra kiterjedő megmozdulásokkal terveznek nyomást gyakorolni az elnökre, vagyis 50 államban, 50 tüntetés, de 1 célért, Donald Trump elnök eltávolításáért a hatalomból.

A békés jelleg ellenére – ahogy Los Angeles példáján már láthattuk – az indulatok könnyen elszabadulhatnak.

Egyébként Donald Trump első elnökségét is folyamatos tüntetések és zavargások kísérték, sokszor azonban nem kifejezetten a személye ellen, hanem rendszerszintű problémák, például a rendőrség szisztematikus rasszizmusa miatt állt a bál az Egyesült Államok közterein.

(Borítókép: Tüntetők 2025. június 11-én San Antonio Texasban. Fotó: Brandon Bell / Getty Images)