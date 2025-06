Vlagyimir Putyin feltételezett lánya háborúellenes galériát vezet Párizsban

Párizsban vezet egy háborúellenes galériát Luiza Rozova, akiről sokan azt feltételezik, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök és az államfő titkárnőjének közös lánya. A most 22 éves nő feltűnően hasonlít a fiatal Putyinra, de hivatalosan soha nem erősítette meg, igaz, nem is cáfolta, hogy ő lenne az apja.

Egy háborúellenes, főleg orosz és ukrán művészek képeit bemutató galériát vezet Luiza Rozova, akiről sokan azt gyanítják, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök eltitkolt lánya. Erről Nastya Rodionova, egy 2022 óta a francia fővárosban élő orosz művész rántotta le a leplet Facebook-oldalán – adta hírül a The Kyiv Independent.

A hírt vegyesen fogadták az országban élő emigránsok. Voltak, akik azt hangsúlyozták, senki nem tehet arról, hova születik, és arra emlékeztettek, hogy Rozova nyíltan háborúellenes álláspontot képvisel a közösségi médiában – bár a lap megjegyzi, hogy a különböző profiljainak valódisága vitatott. Arra is felhívták a figyelmet, hogy már maga az a tény, hogy a nő Párizsban él, mutatja, hogy nem tartozik „apja” belső köreihez.

Mások azt emelték ki, hogy etikailag megkérdőjelezhető, hogy a Kreml vezetőjének egyik családtagja ilyen galériában dolgozott, miközben Oroszország támadó háborút vív Ukrajna ellen.

Olyan művészekről beszélünk, akik elmenekültek a rezsim elől […] Sokan közülük veszélyben vannak. Megosztották az összes személyes adatukat a galéria személyzetével anélkül, hogy tudták volna, kik dolgoznak ott

– közölte a portállal Nastya Rodionova.

Hozzátette, tudniuk kell, hogy kikkel működnek együtt, és megalapozott döntéseket kell hozniuk arról, hogy beleegyeznek-e az alkotások kiállításába. Elmondta, hogy ebben az esetben szerinte potenciális kockázattal jár a személyes adatok kiadása a kiállítást szervező L Egyesületnek.

Az egyik művész, aki együttműködött a galériával, még Rozovát is befogadta otthonába anélkül, hogy ismerte volna a családi kapcsolatait

– mondta.

Dmitri Dolinski, az L Egyesület igazgatója, ami a Studio Albatrost és az L Galériát is üzemelteti, ahol Rozova dolgozik, elmondta, ők nem vizsgálják az alkalmazottaik családtagjait.

Sajnáljuk, hogy egyesek megbélyegzést vagy »kollektív büntetést« szorgalmaznak, és mindenkit emlékeztetünk arra, hogy senkit sem szabad a származása, születési helye, öröksége vagy bármilyen más, rajta kívül álló kritérium alapján megítélni. Ez egy olyan vörös vonal, amelyet nem fogunk átlépni

– írta a szervezet június 9-én, hétfőn Facebook-oldalukon.

Rodionova megjegyezte, úgy tűnik, pontosan tudták legalább azt, hogy ki Rozova édesanyja, aki ellen az Egyesült királyság szankciókat vezetett be, de ez mégsem zavarta az egyesületet.

Több gyanús jel is bizonyítja a származást

A most 22 éves nő az orosz elnök titkárnőjének, Szvetlana Krivonogiknek a gyermekeként született 2003-ban. A Proekt nevű orosz oknyomozó portál 2020-ban leleplezte, hogy anyjának régóta fennálló kapcsolata van az államfővel, és annak ellenére, hogy titkárnőként dolgozott, 100 millió dollár (34,7 milliárd forint) körüli vagyonra tett szert.

A portál hozzátette, Krivonogik ellen 2023-ban szankciókat vezetett be az Egyesült Királyságban a Bank Rossijában lévő részesedése miatt, amely többek között beruházásokra adott pénzt a 2014-ben megszállt Krímben.

Links: Wladimir Putin 1960 / rechts: Luiza Rozova = seine Tochter?🤔 pic.twitter.com/Wcidk5Ip8R — Karl Burkhardt 🇺🇦4x💉😷 (@megatrendy) April 17, 2022

Rozova közösségimédia-oldalain szándékosan olyan képek szerepelnek, amelyeken az arca nem teljesen látszik vagy nem jól kivehető, de azon a kevés felvételen, ahol szemből szerepel, valóban félelmetes a hasonlóság közte és a fiatal Putyin között.

Azon kevés alkalommal, amikor a nő interjút adott a sajtónak, soha nem ismerte el, de nem is tagadta, hogy Putyin lenne az apja.

A The Kyiv Independent megjegyzi, az orosz elnök gyermekeinek pontos száma nem ismert. Úgy tudni, két lánya lehet korábbi feleségétől, Ljudmilától, akivel 2014-ben váltak el. 2024-ben egy másik orosz oknyomozó oldal, a Dossier Center arról számolt be, hogy két kisfia is van Alina Kabajevától, az egykori olimpiai tornásznőtől, akiről régóta pletykálják, hogy egy párt alkotnak. A két fiú állítólag Putyin rezidenciáján él a Valdai-tónál, Oroszország északnyugati részén.

(Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök Moszkvában, Oroszországban 2025. június 4-én. Fotó: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters)