Vlagyimir Putyin olyan egység alakítását jelentette be, amely még nem létezett Oroszországban

„Ukrajna felkészült arra a forgatókönyvre, hogy az Egyesült Államok csökkenti a légvédelmi rendszerek szállítását” – jelentette ki Olekszandr Kamisin, az ukrán elnök stratégiai tanácsadója.

A tisztviselő szerint Kijevnek fontos Washington és az Európai Unió támogatása is, mivel Oroszországgal nem lehet egyedül megküzdeni. Hozzátette, az ukrán kormány keresi a megoldásokat az alternatív rendszerekre is – számolt be róla az Unian.