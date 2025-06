Iránban élő szemtanú az Indexnek: A hatalmas robbanásra a főváros teljes lakossága felébredt

Pénteken Izrael megtámadta Iránt, a csapásban több tisztviselő meghalt. Lapunk egy Teheránban élő magyar üzletasszonyt, Ujvári Barbarát kérdezte a támadás hatásairól. Megkeresésünkre kijelentette, hogy a mostani volt az első olyan hadművelet Tel-Avivtól, amely polgári épületeket is ért. A robbanások nagyon hangosak voltak, tulajdonképpen az iráni főváros teljes lakossága felébredt. Az offenzívának több civil áldozata lehet, ennek ellenére nincs pánikhangulat a városban. A belföldi és a külföldi repülőjáratokat egyaránt törölték.

Pénteken arról számoltunk be, hogy Izrael nagyszabású légicsapást mért Iránra péntek hajnalban, célba véve a perzsa állam nukleáris létesítményeit és katonai infrastruktúráját. Az első, Teherán fölött felhangzó robbanások után percekkel rendkívüli állapotot hirdettek Iránban és Izraelben is, miközben a térség újabb háború küszöbén áll. Irán megerősítette: több vezető tisztségviselő, köztük a Forradalmi Gárda parancsnoka és az iráni vezérkar főnöke is meghalt.

Donald Trump szerint az Egyesült Államok előre tudott az izraeli hadműveletről, de katonai szerepet nem vállalt benne. Az amerikai elnök hangsúlyozta: céljuk továbbra is a tárgyalások újraindítása Iránnal, miközben megerősítette, hogy a támadásokban több iráni vezető is meghalt.

A válasz nem váratott sokáig magára, ugyanis Irán mintegy 100 drónt indított el Izrael felé. A hírt az Izraeli Védelmi erők szóvivője is megerősítette.

Először támadta meg a civilek lakóépületeit Izrael

Az Index egy Teheránban élő magyar üzletasszonyt, Ujvári Barbarát kérdezte arról, hogy a civil lakosság mit észlelhetett Tel-Avív támadásából. Kijelentette, hogy a robbanásokra a főváros egésze felébredt, a detonációkat szinte mindenhol lehetett hallani. Ami azonban más volt az eddigi izraeli csapásokhoz képest, hogy ezúttal polgári célpontokat is ért csapás.

Szinte mindenki felébredt a robbanásokra péntek hajnalban, amelyek nagyon hangosak voltak. Ez a hadművelet abban különbözött az eddigiektől, hogy a civilek lakóhelyei sem úszták meg a támadást. Volt olyan épület, amely a földdel vált egyenlővé

– jelentette ki megkeresésünkre az üzletasszony.

Június 15-re volt betervezve a követező iráni–amerikai béketárgyalás Ománban, így Teherán ennek függvényében számított támadásra. Ujvári Barbara szerint annyi előjele lehetett az esetnek, hogy az Egyesült Államok elkezdte evakuálni a környékbéli katonai bázisait.

A csapások mintegy tíz lakóépületet érintettek, az evakuálások jelenleg is zajlanak. Irán nyugati részén több frontos infrastrukturális létesítményt értek csapások. A rakétákat Irakból indították, így további kérdéseket vet fel az, hogy volt-e még olyan környező ország, amely nem semmisítette meg a fegyvereket – tette hozzá.

Nincs pánikhangulat Teheránban

Azt is megkérdeztük, hogy az irániak mennyire tartanak attól, hogy eszkalálódjon a konfliktus. Ujvári Barbara úgy véli, a félelem valós, mivel a mostani támadásnak több civil áldozata is van. Ennek ellenére nem a pánik uralkodik a lakosságon, a levegőben nem köröznek helikopterek, emellett törölték a belföldi és a külföldi repülőjáratokat is.

A polgárokat sokkolták az események, de nem tört ki pánikvásárlás, csak a benzinkutaknál alakultak ki nagyobb sorok. Teherán fölött nem köröznek katonai helikopterek, azonban a belföldi és a külföldi repülőjáratokat törölték

– számolt be róla az Ujvári Barbara.

Hozzátette, hét éve él Iránban, az ország belföldi infrastruktúrája stabil, így egyetlen izraeli támadásnál sem változtak meg jelentős mértékben az irániak mindennapjai. A civil lakosság a válaszcsapás mértékét várja.

