Lángoló Közel-Kelet: egy teljes régiót hozott mozgásba az izraeli támadás

Izrael 2025. június 13-án, pénteken légicsapást intézett iráni nukleáris létesítmények ellen, a támadásban több katonatiszt és atomtudós meghalt.

A perzsa állam napközben ellentámadást indított, és este a Vaskupolát átütő rakétacsapásokkal válaszolt.

A magyar külügyminiszter közölte, hogy mennyi magyar állampolgár tartózkodik a két országban, és megerősítette, hogy konzuli védelmet kértek.

Donald Trump mellett a világ vezetői is reagáltak az eseményekre, és elítélték a zsidó állam akcióját.

Több szakértő és elemző szólalt meg a légicsapásról, közölték, mire számíthatunk a térségben.

Izrael péntek hajnalban nagyszabású légicsapást mért Iránra, célba véve a perzsa állam nukleáris létesítményeit és katonai infrastruktúráját. Az első, Teherán felett felhangzó robbanások után percekkel rendkívüli állapotot hirdettek Iránban és Izraelben is, miközben a térség újabb háború küszöbén áll. Irán megerősítette: több vezető tisztségviselő, köztük a Forradalmi Gárda parancsnoka és az iráni vezérkar főnöke is meghalt, de több vezető iráni nukleáris tudóst is megöltek.

Izrael váratlan csapása igazi nagyvadat ejtett el Hoszein Szalami likvidálásával, aki az iráni rezsim egyik legbefolyásosabb és legrettegettebb figurája volt. A Forradalmi Gárda vezetőjének neve Iránban egyet jelentett az elnyomással, és a terror legfőbb importálójának számított a Közel-Keleten. Egy nappal azelőtt, hogy egy izraeli rakéta végzett volna vele, még arról beszélt, hogy egy Irán elleni támadás példátlan erejű és a korábbiaknál pusztítóbb válaszcsapást vonna maga után.

Ezt követően Irán sem maradt adós a válasszal, mintegy 100 pilóta nélküli repülőgépet indított a zsidó állam felé, amit az Izraeli Védelmi Erők szóvivője, Effie Defrin dandártábornok jelentett be. Az izraeli hadsereg ezért a drónok elfogásán és megsemmisítésén dolgozott, mielőtt azok elérhették volna céljpontjaikat. A körülményekről az X-en több videót is megosztottak.

A konfliktusban érintett két ország mellett Jordánia is lezárta légterét a harcok miatt, valamint előbbiek a lakosság figyelmét is felhívták a folyamatos veszélyre. Emellett a Wizz Air június 20-ig nem indít járatokat Tel-Avivba és Ammánba a közel-keleti helyzet miatt. A légitársaság ingyenes átfoglalást, valamint teljes visszatérítést kínál azoknak, akik a vállalatnál foglaltak jegyet az érintett járatokra.

Az éjszaka izraeli támadások miatt Irán pénteken soron kívüli ülést kezdeményezett az ENSZ Biztonsági Tanácsában, valamint hadüzenetnek minősítette a légicsapásokat, de délelőtt újabb csapás érte a perzsa államot, amelyre Maszúd Peszeskján iráni elnök kijelentette: minden egyes ember vérét meg fogják bosszulni. Teherán is közölte, hogy magas rangú katonatiszteket ért a támadás, valamint békés célokat szolgáló nukleáris létesítményeket.

Estére Izrael folytatta csapásait Irán ellen, ezúttal a Fordow-i atomerőmű közelében történtek robbanások, azonban a zsidó államban is megszólaltak a szirénák egy Jemenből indított rakéta miatt, amely Ciszjordániában, Betlehem közelében csapódott be. A perzsa állam számos ballisztikus rakétát lőtt ki Izraelre, ezekből több áttörte a Vaskupolát.

A világ vezetői mellett Szijjártó Péter is reagált az iráni eseményekre

Donald Trump amerikai elnök többször is posztolt a pénteki légicsapások miatt, megjegyezve, hogy az Egyesült Államok előre tudott az izraeli hadműveletről, de katonai szerepet nem vállalt benne. Hangsúlyozta: céljuk továbbra is a tárgyalások újraindítása Iránnal, miközben ő is megerősítette, hogy a támadásokban több iráni vezető is meghalt. Emellett hozzátette, hogy Irán nem juthat atomfegyverhez.

Az amerikai elnök arról számolt be, hogy Iránnak rengetegszer felajánlotta az alkut, de az egyezség nem jött létre. Felhívta a figyelmet arra, hogy az Egyesült Államok gyártja a legveszélyesebb fegyvert a világon, ezzel pedig Izrael is tud harcolni. A politikus szerint Teheránnak időben kell cselekednie, mert egy újabb támadásnak sokkal súlyosabb következményei lehetnek.

A péntek hajnali izraeli támadást követően Benjamin Netanjahu elhagyta az országot, és Athénba távozott, Irán pedig már ki is nevezte a Forradalmi Gárda vezetőjének utódát. A világ vezetői körül Recep Tayyip Erdogan török és Emmanuel Macron francia elnök is elítélte a támadást, de nyilatkozatot adott ki a brit kormány és az orosz külügyminisztérium is. Vlagyimir Putyin orosz elnök pedig közölte, hogy kész közvetíteni Izrael és Irán között. Irán legfelsőbb vezetője, Ali Hámenei ajatollah rögzített videóban üzente meg saját népének, hogy bosszút állnak.

Szijjártó Péter külügyminiszter közösségi oldalán számolt be a Közel-Keleten kialakult helyzetről. A tárcavezető szerint a magyaroknak nem esett bajuk, és a külügyi képviselők is jól vannak. Kiemelte, hogy Izraelben 787, Iránban pedig 14 olyan magyar állampolgár tartózkodik, akik regisztráltak konzuli védelemre.

Nem váratlan, de annál nagyobb feszültséget okozott Izrael lépése

Az Index egy Teheránban élő magyar üzletasszonyt, Ujvári Barbarát kérdezte a támadás hatásairól. Megkeresésünkre kijelentette, hogy a mostani volt az első olyan hadművelet Tel-Avivtól, amely polgári épületeket is ért. A robbanások nagyon hangosak voltak, tulajdonképpen az iráni főváros teljes lakossága felébredt. Az offenzívának több civil áldozata lehet, ennek ellenére nincs pánikhangulat a városban. A belföldi és a külföldi repülőjáratokat egyaránt törölték.

Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő azt nyilatkozta, hogy az Egyesült Államoknak nagyon nem jött jól Izrael lépése, még akkor sem, ha az nem nevezhető váratlannak. A biztonságpolitikai szakértő szerint a régióban a korábbiaknál is feszültebb lesz a helyzet, és hetekig eltarthat az Izrael és Irán közötti fegyveres akció.

N. Rózsa Erzsébet Közel-Kelet szakértő szerint Izrael akár belpolitikai válsággal is szembesülhet, ha folyamatosan többfrontos háborút tart fenn szomszédjaival szemben, ugyanakkor az iráni atomprogram is elrettentő politika része lehet, mert képesek lehetnek atomfegyver kifejlesztésére, de az állandó ellenőrzés ellenére folyamatosan feszegetik a határokat.

(Borítókép: Mentők dolgoznak egy megrongálódott épület helyszínén az izraeli csapások után Teheránban, Iránban 2025. június 13-án. Fotó: ranian Red Crescent Society / Reuters)