Izrael likvidálta Irán érinthetetlennek hitt mészárosát

Hoszein Szalami vezérőrnagy, az iráni Forradalmi Gárda (IRGC) vezetője az egyik legismertebb áldozata Izrael pénteken indult „Rising Lion” (Felkelő Oroszlán) hadműveletének. A tábornok halála nemcsak katonai, hanem politikai csapás is Irán számára, mivel Szalami a rezsim egyik legbefolyásosabb alakja volt, aki közvetlenül Ali Hamenei legfőbb vezetőnek jelentett. A támadás célja Irán nukleáris programjának és katonai vezetésének gyengítése volt, és egyelőre nehezen felmérhető károkat okozott az iszlám köztársaság hadigépezetében.

Hoszein Szalami 1960-ban született, és 2019-ben nevezték ki az iráni Forradalmi Gárda élére.

Ez a félkatonai szervezet Irán legfontosabb katonai ereje, amely nemcsak hadseregként működik, hanem saját hírszerzéssel, szárazföldi egységekkel, haditengerészettel és légierővel is rendelkezik. Az iráni alkotmány szerint a Forradalmi Gárda legfőbb feladata „az iszlám forradalom vívmányainak megőrzése”, a rendfenntartást és a hírszerzési feladatokat is beleértve.

Lényegében párhuzamos hatalmi struktúraként működik a reguláris iráni hadsereg mellett, felügyelve Irán stratégiai fegyvereit. Becslések szerint Hoszein Szalami akár 200 ezer főt is irányíthatott, a keze benne lehetett a külföldi merényletek mellett a reaktorépítésen át a csempészetig szinte mindenben, és az iráni rezsim ellenzékének elnyomásában is főszerepet játszott.

A terror fanatikus üzletemberei

Az IRGC a Közel-Keleten máshol is befolyást gyakorol azáltal, hogy pénzt, fegyvereket, technológiát, kiképzést és tanácsadást biztosít az Iránnal szövetséges kormányoknak és fegyveres csoportoknak. Ezek közé tartozik a libanoni Hezbollah mellett a Hamász és az Iszlám Dzsihád Gázában, a jemeni húszik, valamint az Irakban és Szíriában működő síita milíciák.

A gárda egyik legfontosabb szárnya az „al-Kudsz” (Jeruzsálem) nevű különleges műveleti egység, amely kiképzi és támogatja ezeket az Iránnal szövetséges milíciákat, terrorszervezeteket és kormányzatokat. Az Egyesült Államok emiatt már 2019-ben terrorszervezetnek minősítette a Forradalmi Gárdát, a világ országai közül másodikként Kanada követte a példáját 2024-ben.

Az al-Kudsz korábbi vezetőjével, Kászim Szulejmáni tábornokkal 2020 januárjában végeztek Donald Trump amerikai elnök utasítására, amikor az iráni kémfőnök a bagdadi nemzetközi repülőtér közelében haladt konvojával. A támadást egy amerikai Reaper drónról hajtották végre, amely négy rakétát lőtt ki az autókra, tíz embert megölve. Trump a Twitteren azzal indokolta az akciót, hogy Szulejmáni több ezer amerikai haláláért vagy sebesüléséért felelős, és sok iráni tüntető halála is az ő lelkén szárad. Mike Pompeo amerikai külügyminiszter a támadás után azt mondta, azért hajtották végre, hogy elkerüljenek küszöbönálló újabb támadásokat amerikaiak ellen a Közel-Keleten.

Az Iráni rezsim által nemzeti hősnek tekintett Szulejmáni halála után az országban fellángolt az Amerika-ellenesség.

A most likvidált Szalami az iráni vezetésen belül is a legagresszívebb figurák közé tartozott, aki többször is kijelentette, hogy Izraelt el kell törölni a föld felszínéről. Kulcsszerepet játszott az iráni ballisztikusrakéta-program fejlesztésében, 2019-ben azt mondta, „a rakéták véget vethetnek az amerikai repülőgép-hordozók korszakának”. Vezetése alatt Irán több ezer rakétát fejlesztett és telepített, miközben számos regionális fegyveres csoportot – például a jemeni húszikat – támogatott, akik több alkalommal támadtak meg izraeli célpontokat és nemzetközi hajózást is.

Egy utasszállító felrobbantását is elnézték neki

Szalami 2024 áprilisában és októberében is az IRGC élén állt, amikor Irán rakéta- és dróntámadásokat hajtott végre Izrael ellen – ezek voltak az első ilyen közvetlen csapások Irán részéről. 2025 januárjában az állami tévé bemutatta, ahogy egy föld alatti katonai komplexumot szemlél meg, amely állítólag szerepet játszott ezekben a támadásokban. A felvételeken az is látható volt, ahogy amerikai és izraeli zászlókra taposott.

Ugyanő volt a gárda vezetője 2020-ban, amikor az IRGC lelőtt egy ukrán utasszállítót, miután az felszállt Teheránból. Az incidensben 176 ember halt meg, Irán a katasztrófa után napokig tagadta, hogy rakétatalálat érte volna a gépet. Miután azonban Kanada és az Egyesült Államok közölte, hogy adataik vannak arra, hogy a katasztrófát rakétabecsapódás okozta, Teherán beismerte, hogy a Forradalmi Gárda légvédelmi egysége lőtte le véletlenül a gépet. Szalami bocsánatot kért a történtekért, amit hivatalosan „nem szándékos hibának” nevezett. A háttérben az állhatott, hogy ekkor már egyre több hír érkezett egy várható izraeli légicsapásról, és az IRGC-n annyira elhatalmasodott a paranoia, hogy az végül ehhez a tragikus hibához vezetett.

Az ukrán gép lelövése után Iránban egy rövid időre a Forradalmi Gárda vált a népharag fő célpontjává, azonban az IRGC olyan mélyen ágyazódott be a rezsimbe, hogy a prominensei tulajdonképpen érinthetetlenek. Becslések szerint az iráni gazdaság 30 százalékát is ellenőrizheti a gárda vezetése, és az iszlám rezsimhez végsőkig lojális élcsapat képes kezelni a zökkenőmentes hatalomváltást és az ellenzék brutális elnyomását is.

Jól mutatja ezt, hogy amikor 2022-ben tömeges tüntetések törtek ki Mahsza Amini halála miatt, Szalami azonnal a rendszer oldalára állt. A 22 éves nő egy rendőrségi fogdában halt meg, miután letartóztatták a fejkendő viselésére vonatkozó törvény megsértése miatt. Szalami a hatalmas felháborodást kiváltó eset után felszólította az iráni fiatalokat, hogy ne vonuljanak ki az utcákra, és a tüntetéseket lázadásnak minősítette. A tüntetők ellen bevetett rendőrök több száz embert megöltek, mire sikerült elfojtani a tiltakozásokat.

Bénító csapás Teheránnak

Egy nappal az izraeli légicsapás előtt Szalami arról beszélt, hogy egy lehetséges izraeli támadás esetén „példátlan erejű és a korábbiaknál pusztítóbb” válaszcsapást eredményezhet Irán részéről. Pár órával később halott volt. Először az iráni állami tévé közölte, hogy találat érte a Forradalmi Gárda teheráni főhadiszállását is, és a támadásban meghalt Hoszein Szalami, a gárda parancsnoka. Ugyanerről írt a félhivatalos Tasnim hírügynökség is, amely a gárda egyik szócsövének számít.

Az izraeli támadásban meghalt Mohammad Bagheri tábornok, az iráni fegyveres erők vezérkari főnöke is, valamint több atomtudós is. Beth Sanner, a CNN-nek nyilatkozó biztonságpolitikai szakértő szerint Szalami és társai kiiktatása lassíthatja az iráni katonai válaszlépéseket, mivel most tényleg az első számú stratégákat likvidálták. Mint mondta, ilyen rangú vezetők elvesztése olyan, mintha az Egyesült Államok legmagasabb rangú katonai vezetőit likvidálták volna. „El lehet képzelni, hogyan reagálna erre Amerika” – tette hozzá. Brett McGurk, a Fehér Ház volt közel-keleti koordinátora úgy véli, hogy ez akár az iráni katonai gépezet mozgásának részleges bénulásához is vezethet.

Szalami halálhírét péntek reggel az iráni Iszlám Forradalmi Gárda is megerősítette, közleményük szerint főparancsnokuk az ország védelmének élvonalában állt. A támadást brutális bűncselekménynek minősítették, és határozott választ ígértek „a cionista ellenség jogsértéseire”. A Közel-Kelet tehát újabb eszkaláció előtt állhat, a fő kérdés most az, hogy az egészen mostanáig az Iránnal folytatandó tárgyalásokra készülő Egyesült Államok belép-e a konfliktusba, vagy Izraelnek egyedül kell megvívnia a harcát egy leendő atomhatalommal szemben.

(Borítókép: Hoszein Szalami, az iráni Forradalmi Gárda vezetője. Fotó: Fatemeh Bahrami / Anadolu via Getty Images)