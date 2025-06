Nukleáris sugárzás veszélyeztetheti az Irán melletti államokat, ha Izrael csapása komoly sérüléseket okoz

N. Rózsa Erzsébet Közel-Kelet szakértő szerint Izrael akár belpolitikai válsággal is szembesülhet, ha folyamatosan többfrontos háborút tart fenn szomszédjaival szemben, ugyanakkor az iráni atomprogram is elrettentő politika része lehet, mert képesek lehetnek atomfegyver kifejlesztésére, de folyamatosan feszegetik a határokat az állandó ellenőrzés ellenére.

Az InfoRádió pénteki vendége volt N. Rózsa Erzsébet Közel-Kelet szakértő, akit az Izrael által végrehajtott Irán elleni támadásról kérdezték. A szakértő úgy véli, hogy egyelőre nem lehet megmondani, pontosan milyen hatásokkal járhat az izraeli támadás, de szerinte a térség többi országa ki akar ebből maradni, akik felszólították a zsidó államot az agresszió felhagyására.

Az izraeli katonai gondolkodás komplex, a különböző frontok gyengítése és az iráni atomprogram visszavetése a célja. Ennek akkor van értelme, ha az Egyesült Államok támogatja, de akkor is bekövetkezhet minden évben egy támadás. Kétféle helyszínt támadott Izrael, egyrészt nukleáris programhoz köthetőket, mint Natanz, amely nehezen megközelíthető, másrészt pedig fegyverbázisokat. Irán ennek ellenére képes lehet pótolni a meggyilkolt atomtudósokat, szakembereik külföldön tanulnak. A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy Izrael a natanzi nukleáris létesítményeket is bombázta,

és ha komoly sérüléseket okozott a támadás, akkor a nukleáris sugárzás a szomszédos országokban élők egészségét is veszélyeztetheti.

Két politikai momentum látszik a támadás hátterében, egyrészt a Nemzetközi Atomenergia-Ügynökség elítélte Iránt, amiért nem teljesítette a vállalt kötelezettségeit, azonban mindenki egyetért abban, hogy a 2003-as programjuk leállt, de az ezt megelőző időszakról nem számoltak be, viszont válaszul bemutattak egy dokumentumot az izraeli atomprogramról.

Másrészt vasárnap következik az újabb tárgyalás Ománban az Egyesült Államok és Irán között, melyhez az elemzők egy része úgy véli, hogy Donald Trump azért nem ítélte el az izraeli csapást, mert arra számít, ez kedvezőbb pozíciót biztosít számára az irániakkal szemben. Ugyan Irán folyamatosan tárgyal Washingtonnal, az amerikai elnök viszont megállapodást sürget, különben újabb támadásokra számíthat a perzsa állam.

A környező országok kimaradnának a konfliktusból

Ugyan több ország van Izrael és Irán között, de mégsem lőtték le a zsidó állam rakétáit, hiszen Szíriában éppen rendszerváltás zajlik, a migráció is problémát jelent számukra; Jordániáról nem tudni, hogy mennyire készült fel erre, ugyanis megtapasztalták már, milyen, ha a fejük felett lőnek át, iráni drónokat is lőttek le 2024-ben, ezért ki akarnak maradni a konfliktusból; Irak pedig nem enged Iránnal szemben, inkább akadályozza, valamint az Öböl-menti arab országok nyilatkozatot adtak ki, hogy az amerikaiak se használhassák a perzsa állam ellen támaszpontjaikat.

Utóbbiak már csak a Gázai övezetben történtek miatt sem támogatják az amerikai beavatkozást, és nem fognak mozdulni Izrael védelmére, illetve szerintük a zsidó állam veszélyezteti a térség stabilitását. Donald Trump álláspontja sem teljesen Izrael-párti, ugyanis személyes ellentétei vannak Benjamin Netanjahuval, első közel-keleti útján nem is látogatott el Tel-Avivba. Törökország pedig nem érdekelt ebben a konfliktusban, és nem fogja Iránt támogatni, hiszen egy 1639-ben megkötött megállapodás óta békében élnek egymással, ezért háború nem várható a két regionális hatalom között.

Az iráni rezsimben eközben politikai generációváltás zajlik, új vezetőknek kell felnőniük, Ali Hamenei ugyanis már idős, és kérdéses az utódlása, az új generációknak pedig már nincs kötődése a forradalomhoz, hiába hirdették meg 2019-ben annak új szakaszát. A fiatalabb generációk távolodnak tőle, ennek ellenére az izraeli támadás egységbe kovácsolhatja a társadalmat, és nem fog megbukni a rendszer, legalábbis hirtelen biztosan nem, de átmenet lehetséges. Ugyanakkor nem valószínű, hogy Ali Hamenei alatt visszahívnák a legfőbb vezetőt, mert egy működőképes rendszert akarnak fenntartani.

N. Rózsa Erzsébet két hete vett részt egy iráni konferencián, ahol megjegyezték, hogy a társadalom nem kifejezetten a zsidó vallásúak ellen van, hanem az általuk cionista rezsimnek nevezett kormány ellen, és Irán sosem ismerte Izrael államot. Retorikájában ugyan megjelenik a zsidó állam megsemmisítése, de nem vehető komolyan, ugyanis ténylegesen nem indítottak ellene még háborút. Mindig arra hivatkoznak, csak ha Iránt támadás vagy fenyegetés éri, akkor következhet be konfliktus, ugyanakkor ez a gázai háború miatt ez felerősödött.

Az iszlám világot ugyanakkor felforgatták a Gázában történtek, mely kihívást jelent a térség számára, hiszen kétmillió ember van gyakorlatilag falak között, akik romok között élnek. Ezért meghatározó időpont volt a Hamász támadása, aztán a túszok kálváriája tovább rontott a helyzeten.

A perzsa állam elrettentésre törekedhet

Az iráni atomprogram ugyan elvileg a békés felhasználásra törekszik, Ali Hamenei alatt hatályos egy nukleáris fatva, amelyet kötelező betartani, vagyis nukleáris fegyvert nem gyárthatnak. Ugyanakkor a Nemzetközi Atomenergia-Ügynökség ellenőrei folyamatosan jártak Iránban, azonban a támadás miatt ezeket felfüggesztik. Viszont nincs bizonyíték katonai programra, de már hatvan százalékig dúsítottak uránt, amely szakértők szerint felesleges egy civil program esetén. A korábbi atomalkut egy évig be is tartották, de az amerikaiak nem tudtak megállapodni velük. A szakértő szerint az urándúsítás egy figyelemkeltés, hogy akár atomfegyver irányába is elmehetnek, ez pedig elrettentő politikának tűnhet.

Az izraeli légicsapásban csak iráni katonai vezetők és tudósok haltak meg, ez beleillik a zsidó állam eddigi sorozataiba, politikusok ellen ugyanis nem szoktak támadást intézni. Fontos kiemelni, hogy a Forradalmi Gárda egyik vezetőjével azért végeztek, mert a katonai fejlesztések részben hozzájuk köthetőek. Az amerikaiakkal tárgyaló delegáció egyik vezetőjét is megölték.

A zsidó állam politikája kontraproduktív lehet

Az izraeli belpolitikában 2018 óta gyakran volt kormányválság, még háborús egységkormány is alakult, aztán 2023-ban jött a zsidóságot ért trauma. Emellett a túszok kérdése is kiemelt probléma Izraelben, főleg azoknak, akik még nem kapták vissza hozzátartozóikat, ráadásul a társadalom egyre kevésbé támogatja a háborút. A hadsereg pedig csak mindössze 8-9 túszt tudott kiszabadítani, ugyanakkor elvárás, hogy a foglyokat vissza kell hozni Izraelbe.

2023 előtt ráadásul komoly belpolitikai válság is érintette a zsidó államot, például az alkotmánybírók kinevezése vagy a hadkötelezettség kérdése. Ráadásul Benjamin Netanjahu a jesivákban tanulók sorkötelezettségtől való mentességét is megszüntetnék, de Izraelnek több katona kell, akiket Libanonban, Gázában és Iránban akarnak bevetni. Bár a szakértő légi háborúra számít Irán és Izrael között, a tartalékosokat csak pár hónapra hívnák be, viszont többen meg sem jelentek az újbóli behívásra, melynek szociológiai következménye, hogy egyre több az áldozat, munkahelyek és házasságok szűnnek meg, ez pedig hosszú távon nem fenntartható, újabb kormányválság következhet be. Emiatt már kivándorlás kezdődött Izraelből dán adatok szerint.

(Borítókép: Kilátás egy lakóépület nappalijából, amely egy izraeli támadásban megsemmisült 2025. június 13-án Teheránban. Fotó: Majid Saeedi / Getty Images)