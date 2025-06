Felismerhetetlenségig összeégtek az indiai gép utasai, a miniszterelnök személyesen beszélt az egyetlen túlélővel

Narendra Modi indiai miniszterelnök is ellátogatott pénteken ahhoz az ahmadábádi orvosi kollégiumhoz, amelyre csütörtökön zuhant rá az Air India egyik járata – a szerencsétlenségben eddig több mint 240 ember halt meg. A katasztrófa helyszínén továbbra is mentőalakulatok dolgoznak, miközben az indiai hatóságok vizsgálatot indítottak. A gép egyetlen túlélőjét, a brit állampolgárságú Vishwash Kumar Ramesht jelenleg kórházban ápolják. A tragédiában többen a földön tartózkodók közül is életüket vesztették – köztük orvostanhallgatók és családtagjaik.