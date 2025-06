Egy templom miatt törhet ki a háború Thaiföld határvidékén

Május végén thaiföldi és kambodzsai katonák rövid összecsapásba keveredtek Thaiföld Ubon Ratchathani tartományában, amely Kambodzsa Preah Vihear tartományával határos. Az incidensben állítólag egy kambodzsai katona meghalt, és Phnom Penh azóta bejelentette, hogy a határvitát a Nemzetközi Bíróság (ICJ) elé terjeszti.

Thaiföld eközben kijelentette, hogy elkötelezett a kérdés békés rendezése mellett, a nemzetközi jog és a Kambodzsával kötött megállapodásoknak megfelelően. A két szomszédos ország megállapodott abban, hogy a kérdést a most szombaton Phnompenben ülésező közös határbizottság (JBC) keretében tárgyalja meg.

A feszültség február óta fokozódik, amikor is kambodzsai katonák behatoltak a megállapodás szerinti pufferzónába – állítja Thitinan Pongsudhirak, a Chulalongkorn Egyetem politikatudományi professzora. „[A lövöldözés] olyan események láncolatát indította el, amelyek teljes körű, nacionalizmus által fűtött kétoldalú katonai és társadalmi konfrontációvá fajultak a két ország között” – mondta. Bár a kölcsönös csapatvisszavonás megtörtént, a pártokhoz kötődő média és a közvélemény mindkét oldalon továbbra is feszült maradt.

Miről szól valójában az ellentét?

A thaiföldi–kambodzsai vita a Preah Vihear templomról elsősorban a templom és a környező területek területi szuverenitásáról szól. Preah Vihear, egy ősi hindu templom, amely khmer építészetéről híres, a Dangrek-hegységben található, Thaiföld és Kambodzsa határán. A konfliktus történelmi gyökerei egy 1907-es, a gyarmati korszakban kötött, és a határokat rögzítő megállapodásig nyúlnak vissza, ami azóta vitatott. 1962-ben a Nemzetközi Bíróság úgy döntött, hogy Preah Vihear Kambodzsához tartozik, de ez a döntés nem szüntette meg teljesen a két ország közötti feszültséget.

A nacionalista érzelmek és a szomszédos, erőforrásokban gazdag területekre vonatkozó igények hozzájárultak a folyamatos vitákhoz és katonai összecsapásokhoz, amelyek különösen a 2000-es évek végén voltak jelentősek. A templom 2008-as, UNESCO világörökségi helyszínné nyilvánítása fokozta a nemzeti büszkeséget és elmélyítette a konfliktust, ami az identitás, az örökség és a történelmi megállapodások értelmezésével kapcsolatos mélyebb problémákat tükrözi. A diplomáciai tárgyalások ellenére a vita továbbra is fennáll, ami jól illusztrálja a régió történelmi örökségének és nacionalizmusának összetettségét.

A közös határbizottság ülése

Bangkok „reményét” a JBC-találkozóra helyezte, mint a legjobb megoldásra és a konfliktus rendezésére szolgáló csatornára. De úgy tűnik, hogy a kambodzsai kormány ezt csak egynek tekinti a több lehetőség közül, amik között szerepel az ügy nemzetközi szintre emelése és az ICJ, sőt az ENSZ elé terjesztése is. Ha a találkozó során előrelépés történik, az azt jelezheti, hogy működnek a Hun és Shinawatra családok közötti személyes csatornák, amelyekről köztudott, hogy szorosak.

A jelenlegi kambodzsai miniszterelnök, Hun Manet apja, Hun Szen volt az ország leghosszabb ideig hivatalban lévő miniszterelnöke, míg a jelenlegi thaiföldi kormányfő, Paetongtarn Shinawatra apja, Thaksin és nagynénje, Yingluck szintén miniszterelnökök voltak. Szerdán Paetongtarn a vitatott határvidéken, Kap Choeng körzetben járt, hogy biztonsági értekezletet vezessen, amit a helyi tisztviselőknek nyújtott morális támogatásnak szánt. Utazása csak egy nappal azután történt, hogy a helyi médiának elmondta, közvetlen tárgyalásokat folytatott Hun Manettel és apjával.

A négy vitatott terület – Mom Bei környéke, valamint a Ta Moan Thom, Ta Moan Tauch és Ta Krabei templomok – nem kerülnek a JBC napirendjére, mondta Szok Udom Deth, a phnompeni Paragon International University nemzetközi kapcsolatok professzora.

Deth szerint ez azért van, mert Kambodzsa már korábban úgy döntött, hogy a vita rendezése érdekében ezeket a területeket az ICJ elé terjeszti , mivel nem bízik a kétoldalú tárgyalásokban. Deth szerint még az ASEAN regionális közvetítése sem hozott eredményt, hivatkozva a 2008 és 2011 közötti konfliktusra, amely több összecsapáshoz vezetett, köztük egy súlyos tüzérségi harchoz.

Kambodzsa nem szeretné, hogy ez a kérdés a jövőben is felmerüljön, vagy ürügyként szolgáljon a kétoldalú kapcsolatok megromlásához. Ugyanakkor, mivel Bangkok nem hajlandó elfogadni az ICJ joghatóságát, bármely ítélet végrehajtása továbbra is kihívást jelent. A nagyhatalmi versengés által már amúgy is instabil világban egy kétoldalú konfliktus tovább rontaná a regionális stabilitást, és súlyosbítaná az érintett országok, különösen a határ menti térségek lakosságának nehéz helyzetét.

Szerdán Phumtham Wechayachai thaiföldi védelmi miniszter elutasította Kambodzsa lépését, hogy az ügyet az ICJ elé terjessze, és egyértelművé tette, hogy Bangkok nem fogadja el az ICJ joghatóságát ilyen ügyekben. Arra a kérdésre, hogy mindez befolyásolja-e a JBC ülését, Phumtham elismerte, hogy a vita valószínűleg nem fog gyorsan megoldódni.

Pou Sothirak, a Kambodzsai Regionális Tanulmányok Központjának tanácsadója szerint a találkozó nem hoz érdemi megoldást, tekintettel a két ország közötti „bizalomhiányra” a döntéshozatali jogkörrel nem rendelkező JBC-vel kapcsolatban.

Azonban sokkal jobb, ha a konfliktusban álló felek tárgyalnak, mint hogy katonai eszközökhöz folyamodjanak.”

Az ASEAN lehetséges szerepe

Ahhoz, hogy a regionális megközelítés működjön, mindkét országnak, különösen Thaiföldnek el kell fogadnia az ENSZ és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének beavatkozását. Ha nem, az ASEAN nem rendelkezik végrehajtási intézkedésekkel, és alig tehet valamit a jövőbeli konfliktusok megelőzése érdekében. A múlt héten Anwar Ibrahim malajziai miniszterelnök kijelentette, hogy országa – mint az ASEAN idei elnöke – támogatja a Thaiföld és Kambodzsa által a határvita rendezése érdekében hozott intézkedéseket. Malajzia készen áll a tárgyalások alakulásának figyelemmel kísérésére és a szükséges együttműködés biztosítására – mondta Anwar.

Az ASEAN alapvető elvei, amelyek a tagállamok közötti béke, stabilitás és együttműködés előmozdítását célozzák, lehetővé teszik, hogy döntő szerepet játsszon a Kambodzsa és Thaiföld közötti Preah Vihear-konfliktus megoldásában. A megoldás elősegítése érdekében az ASEAN közvetíthetne a diplomáciai tárgyalásokban, semleges fórumot biztosítva mindkét ország számára panaszainak kifejezésére és a közös nevezőre jutásra, esetleg a nemzetközi jog, például a Nemzetközi Bíróság ítéletei alapján.

Különleges megbízotti vagy tényfeltáró missziók felállítása lehetővé tenné a független értékelést, és elősegítené a bizalomépítést a felek között. Az ASEAN konszenzusra és együttműködésre helyezett hangsúlya ösztönözheti a bizalomépítő intézkedéseket, például közös gazdasági kezdeményezéseket a vitatott területeken, hogy a konfliktusból együttműködés szülessen. Külső partnerek bevonása is elősegítheti a tárgyalási folyamatot, további erőforrások és szakértelem biztosításával.

A szerző a Neumann János Egyetem Eurázsia Központjának tudományos főmunkatársa.

(Borítókép: Egy kambodzsai katona őrzi a Preah Vihear templom környékét 2011. február 8-án. Fotó: Paula Bronstein / Getty Images)