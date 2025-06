A Wizz Air felfüggesztette két járatát az izraeli-iráni konfliktus miatt

A közel-keleti helyzet eszkalálódása és a térség több lezárt légtere miatt a Wizz Air június 20-ig, jövő péntekig felfüggesztette a Tel-Avivba és Ammánba irányuló járatokat, és átirányítja az összes olyan járatát, amely az érintett légterekben repülne – közölte a légitársaság pénteken az MTI-vel.

Hangsúlyozták, a nemzeti, nemzetközi, kormányzati és egyéb biztonsági források segítségével a légitársaság továbbra is figyelemmel kíséri a régiót és a kialakult helyzetet, majd a légiközlekedés és az utasok biztonságának szem előtt tartásával dönt a következő lépésekről.

A tájékoztatás szerint a Wizz Air ingyenes átfoglalást, WIZZ kreditekben vagy eredeti fizetési formában teljes visszatérítést kínál az érintett ügyfeleknek. Azokat, akik a Wizz Airnél foglaltak jegyet, a légitársaság e-mailben és SMS-ben értesítette, a további teendőket pedig egyszerűen és kényelmesen intézhetik a Wizz Air mobilalkalmazásban.

A légitársaság közleményében arra kéri azokat az utasokat, akik online utazási irodán vagy más, harmadik személyen keresztül foglaltak, hogy közvetlenül velük vegyék fel a kapcsolatot a visszatérítés vagy egy másik járatra való átfoglalás érdekében.

Kemény csapást mért Izrael Iránra, egész Teherán felkelt a robbanásokra

Pénteken arról számoltunk be, hogy Izrael nagyszabású légicsapást mért Iránra péntek hajnalban, célba véve a perzsa állam nukleáris létesítményeit és katonai infrastruktúráját. Az első, Teherán fölött felhangzó robbanások után percekkel rendkívüli állapotot hirdettek Iránban és Izraelben is, miközben a térség újabb háború küszöbén áll. Irán megerősítette: több vezető tisztségviselő, köztük a Forradalmi Gárda parancsnoka és az iráni vezérkar főnöke is meghalt. A csapás utáni pillanatokat többen felvették.

Donald Trump szerint az Egyesült Államok előre tudott az izraeli hadműveletről, de katonai szerepet nem vállalt benne. Az amerikai elnök hangsúlyozta: céljuk továbbra is a tárgyalások újraindítása Iránnal, miközben megerősítette, hogy a támadásokban több iráni vezető is meghalt.

A válasz nem váratott sokáig magára, ugyanis Irán mintegy 100 drónt indított el Izrael felé. A hírt az Izraeli Védelmi erők szóvivője is megerősítette.

Szijjártó Péter külügyminiszter arról számolt be, hogy magyaroknak nem esett bajuk és a külügyi képviselők is jól vannak.

Lapunk egy Teheránban élő magyar üzletasszonyt, Ujvári Barbarát kérdezte a támadás hatásairól. Megkeresésünkre kijelentette, hogy a mostani volt az első olyan hadművelet Tel-Avivtól, amely polgári épületeket is ért. A robbanások nagyon hangosak voltak, tulajdonképpen az iráni főváros teljes lakossága felébredt.

Kis-Benedek József az Indexnek nyilatkozva elmondta: az Egyesült Államoknak nagyon nem jött jól Izrael lépése, még akkor sem, ha nem nevezhető váratlannak. A biztonságpolitikai szakértő szerint a régióban a korábbiaknál is feszültebb lesz a helyzet, és hetekig eltarthat az Izrael és Irán közötti fegyveres akció.