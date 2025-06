A biciklitáskát nézem az előszobában. Úgy látom, még képes egy törölköző, egy kanálgép meg egy shaker befogadására. Egészen megrészegülök az előrelátásnak ettől a fokától, ezért újabb és újabb apróságokat gyömöszölök a felszerelés réseibe. A csúcs talán az ultrahangos kutyariasztó Kínából – ami természetesen egyszer sem kerül elő a táska mélyéből, hiszen éles helyzetben továbbra is csak a „Nem takarodsz innen?” altáji népeket megszégyenítő torokhang és a paprikaspray működik –, de előkelő helyen végezne a Mit ne vigyünk magunkkal egy Gyula–Csíksomyló biciklitúrára listán a gömbfejű masszázspisztoly is.

A legalább fél éve dédelgetett, csaknem egyhetes akció egészen pontosan egy Gyula–Déva biciklitúrát takar, majd az azt követő, Gyimesfelsőlokra vezető vonatút (a világ egyik legszebb vasúti szakaszával) értendő alatta, hogy ottani szállásunkról közelítsük meg a csíksomlyói búcsút, ahová e kalandos túra három résztvevője eddig még nem jutott el. Dél-alföldi zarándoktársaimmal mind jártasak vagyunk a hosszabb gyalog- és biciklitúrákban, bushcraftben és nomádozásban egyaránt, egyikünk pedig még románul is beszél – ami, ahogyan azt látni fogjuk, egyáltalán nem elhanyagolható részlet –, de éppen ez a tapasztalat mondatja velünk, hogy soha nem lehet tudni, mit hoz egy ilyen út. Már csak azért sem, mert a hegyi kerékpározás mindannyiunk számára ismeretlen terep, a felszerelésemet utólag szemlélve pedig halvány lila fogalmam sincs, mit képzeltem a gravitáció és a kellemetlen erőkifejtés kapcsolatáról. De ne szaladjunk ennyire előre, gondolatban érkezzünk meg Gyulára, a vár tövébe, ahol reggeli frissítőinket kavargatva álmodozunk az út szépségeiről.

A túrázó legnagyobb ellensége csak fél évente vonul vissza

A határváros erődítményénél vidáman kapaszkodunk fel a végvári vitéz mellé, hogy elkészüljenek reggeli indulásunk mementói. A szokásosnál jóval hidegebb május után éppen utunk kezdetén, június 2-án, hétfőn tört be a kánikula a Kárpát-medencébe, így igazi verőfényes napsütésben pattanhatunk nyeregbe, amit gyorsan meg is teszünk, hogy magunk mögött tudjuk a gyulai határátkelőt, és elinduljunk a 79-es főúton, amely egy 125 kilométer hosszúságú szakaszon köti össze Gyulavarsándot, vagyis a határ utáni első települést Halmágycsúccsal, egy olyan faluval, amely később kedvessé válik számunkra. Abban kiegyezünk, hogy az első nap minél többet kell tekerni Arad megyében, hiszen a sík, mondhatni hazai terepen könnyebb előrejutni. Nagyjából 90-100 kilométerben gondolkozunk a partiumi részeken.

Minden rendben is megy – a megállókat csupán víz-és energiapótlásért iktatjuk be – a szűnni nem akaró szembeszéllel azonban nem számoltunk, ami éppen az alföldön a legkínzóbb, hiszen ekkor még nincsenek lefelé gurulós szakaszok, vagy változatos tájak, amelyek enyhítenének az út fáradalmain. Sebaj, gyűrjük, küzdünk, nyomulunk előre a tűző napon, a kamionosok biztatólag kürtölnek vagy integetnek, ahogyan jobbunkon a hazai terepet szegélyező jegenyefák is, mi pedig már a balról fel-feltünedező és egyre élesebben kirajzolódó hegyvonulatokban gyönyörkörünk. Az első nap tervei akkor körvonalazódnak véglegesen – persze tudjuk, hogy 100 százalékosan működő elképzelések nem léteznek terepen –, amikor megállunk egy kiváló micsebédre Kisjenőnél. Elszórjuk az első lejeket, és határozunk arról, hogy legalább Borossebesig eljutunk, ott töltjük az éjszakát. Kisjenő, ahogy a többi utunkba kerülő település is, román többségű, itt nagyjából 20 százaléknyi a magyarság aránya. Küllemre mint egy Békés vármegyei falu, semmi különös, csak az szembetűnő már itt is, hogy míg odahaza eltűnőben van a kocsmakultúra, és sok helyen, ha volt is, csak a függőség enyhítésére szolgáló talponállóként funkcionált, addig a románok még kávézni, újságot olvasni is szívesen összeülnek, beszélgetnek, minden teraszos hely tele van.

A jégkrém, a román szieszta és a pluszkanyar

Útitársaimmal kitaláljuk, hogy minden megtett 30 kilométert nagyobb, míg a legyűrt tíz kilométereket kisebb pihenővel ünnepeljük. Néha éppen csak megállunk az országút szélén egy korty vízre, esetenként pedig egy-egy „magazin” sokat ígérő jégkrémespultja csalogat le az útról a történelmi Kétkörösköz területén. Ilyen fagyasztóláda akad az utunkba egy Borosjenő előtti faluban is, ahol az egymással szemközt található két bolt közül az egyik tulajdonosa – pechkünkre éppen nála vannak az ígéretesebb jégkrémek – egy műanyag széken, a kutyája társaságában üldögélve közli, hogy szieszta van, nem tud minket kiszolgálni. Bizony, nem csak a mediterráneumban tudják, mi fán terem az élet.

Azért akad kaktuszutánzat a szemközti boltban is, ezeket a helyi parkban fogyasztjuk el, ahol egy hatalmas fából faragott filagória szolgáltatja az árnyékot. A tér falaira festett pálmafákat azért túlzásnak érezzük. Mosolyogva fűkaszál körbe minket egy helyi közmunkás, míg mi a parkban a barátságosabb bolt előtt üldögélő, diskuráló románokat kémlelve elgondolkozunk, milyen sok hely van még, ahol nem kell foglalkozni a túltechnicizált világ közösségromboló velejáróival. Olyan érzése van az embernek, hogy az elmaradottnak kikiáltott régiók falain még nem indultak el visszafordíthatatlan útjukra a társadalmi hajszálrepedések. Biztos, hogy szánnivaló, ha valahol az a fontos, hogy legyen zöld a jószágnak, vagy közösségben tudják elfogyasztani a napi frissítőket? Aligha. Ilyen és ehhez hasonló gondolatokat rágva felkerekedünk, a faluból kacsákat legeltető, kendős öregasszony integet el minket.

Fényképzeni szeretném a többieket, mielőtt végleg eltűnünk, vagy eltűnik előlünk az Erdélyi-érchegység egy váratlan kanyarban, ekkor észreveszem, hogy nincs nálam a telefonom. Több túrán is intéztem már magamnak pluszkanyart hasonló módon, de most kifejezetten rosszul esik, bár annyi jó mégiscsak van benne, hogy visszafelé felfedezem, milyen is a szélfordultával haladás. Hát ilyen érzés nem belehalni a tekerésbe? Ez alkalommal úgy négy kilométert erőszakolok ráadásként a pedálokba. Mire visszaérek, a srácok egy tanya bejáratánál hűsölnek az akácfák alatt. Mint a legtöbb állomásunkon, itt is barátságosan faggat minket egy román férfi, vajon hová megyünk így felpakolva, azután jelzi, hogy maradjunk nyugodtan, amíg akarunk, nem zavarunk. Mi azonban felkerekedünk, és Borosjenő felé haladunk tovább. Szembeszélben.

Elnézést, medvéjük van?

Az útszéli fák nélküli 79-esen kanyargunk, gólyák, kócsagok repülnek velünk, míg el nem érjük a Fehér-Körös partján fekvő egykori járási székhelyet, ahol tudomásunk szerint egy romos várkastély is áll. Itt már 20 évvel ezelőtt is mindössze 10 százaléknyi magyar élt lakosságarányosan. A település hídján tekerve megállít minket egy román öregember, aki a szokásos kérdéseket teszi fel az úti célunkról, származásunkra reagálva azonban dicsekedve, egész jó magyarsággal folytatja a mondókáját. Pacsi, viszlát, irány a vár, amelyet már a 13. században is emlegettek, és amely meglepően jó állapotban van, felújították.

A település neve, ahogyan a városközpont körforgalmában álló nagy hordó is, arra utal, hogy hajdanán borban gazdag vidék lehetett Borosjenő. Egyébként 1849. augusztus 21-én itt tette le a fegyvert Vécsey Károly tábornok az orosz sereg előtt. Az inkább szép, magyar kisvárosi hangulatot árasztó centrumban hideg italt vételezünk, fetrengünk kicsit a fűben, egyik útitársam első ízben barátkozik össze egy nagy testű kutyával – ennek a kölcsönös vonzalomnak később még jelentősége lesz – és megtervezzük a továbbiakat. Megegyezünk, hogy ha lehet, már csak Borossebesen állunk meg, így még 22 kilométert kell a bringákba belehajtani. Tekerünk is szépen a Fehér-Körös jobb partján, egyre közelebb jönnek az Erdélyi-szigethegység nyugati ormai, az út lankásodik, rétek és ligeterdők árasztják a bodzaillatot az árkok mélyéről. Ez a Kárpátok nyugati ágának egy fontos átmeneti zónája, itt futnak össze a hegységek az Alfölddel. A gumipókkal csomagtartóra rögzített hátizsákok (a gumipók sokoldalú felhasználása külön újságcikket érdemel!) és az elülső csomagok a megrakott nyeregtáskákkal együtt már igen komoly nyomást gyakorolnak eltörődött testünkre, de nincs mese, meg kell nyomni az első napot.

Este van már, amikor beérünk Borossebesre, ahol egymásba torkollik a Fehér-körös és a Sebes patak. A nap lemenőben, már majdnem alábukik a település lábánál fekvő Zarándi-hegység mögé. Van a városnak egy stadionja, fontolgatjuk, hogy ott töltjük az éjszakát, ám a focisták éppen edzenek, így egy sportpálya mellett söprögető embertől megkérdezzük, mit ajánl, és számítva a válaszára, az esetleges medvepopulációt is feltérképezzük. Kiderül, hogy még 30 kilométeren át nem kell éjszakai medvetámadástól tartanunk, és ha nem akarunk normális szállást, akkor ő is az erdőt javasolja, ezt fejével a sűrű felé biccentve jelzi. Vásárolunk ezt-azt a helyi Penny Marketben, majd biciklistül felballagunk a település keleti részén húzódó, ám az utolsó utcához, kertekaljához még közel fekvő erdős részhez. Tábort verünk. Előkerülnek a felfújható derékaljak (kötelező darab!), hálózsákok, egyszerű felszerelések, és beterítik az erdei út menti kis háromszög alakú, cserjésből előbukkanó tisztást. Az esbit főzőn hamar felforr több adag zacskós paradicsomleves, pótlandó az egész napon át kiizzadt sómennyiséget. Mennyei lakoma az ilyenkor.

Könnyed beszélgetés után bebújunk a hálózsákba, hagyva, hogy álomba ringasson minket az erdei állatok neszezése és a mögöttünk lévő 90 kilométer. Mivel kellően mazochisták vagyunk, elbóbiskolás előtt még riogatjuk kicsit egymást egy szinttérképpel, amely jelzi, hogy az előttünk álló szakaszokon pontosan hány méteren milyen emelkedőkkel számolhatunk. Ez a program hamar népszerűvé válik, és az egész túra alatt nem tudunk lemondani róla. Elérkezik az éjszaka, fél tíz magasságában besötétedik, de szépen világítanak a csillagok és a kövéredő hold. Kétszer elhalad a település mentén a világ leghosszabban és hangosabban fütyülő vonatszerelvénye, valamint egy kakukk és néhány fülbemászó még ébren tart, ám hamarosan elnyom minket az álom. Nem az a klasszikus pihentető alvás, de hosszas vízszintes, valamire jó lesz. Tulajdonképpen hányszor adatik meg egy ember életében, hogy a csillagos eget vizslassa egész éjen át?

Pénzen váltott kocsmakultúra vs. román módi

Reggel 6-kor elkezdjük a készülődést, pakolást, de csak miután elhatározzuk, hogy legalább 75 kilométert megteszünk, így minél közelebb kerülve az utolsó tekerős nap, és tulajdonképpen az egész biciklitúra végállomásához, Dévához. A cél az, hogy a harmadik napon, vagyis június negyedikén (érdekesség, hogy később éppen ezen a napon posztoltam fotót egy román csokiról, amiért Facebookon Trianon meggyalázásával vádoltak) Déván elérjük a délután ötkor Gyimesfelsőlokra induló vonatot, tehát minél kevesebb marad az utolsó napra, annál jobban járunk.

Mosdás, fogmosás, erdei toalett, és irány a Borossebesről kivezető út menti benzinkút, ahol igazán erős és finom kávét vételezünk, bár tej, tejszín vagy cukor egyáltalán nem dukál mellé, éppen kifogytak. Sebaj, elstartolunk az országúton, hogy a Körös-völgy dombvidéki tájain keresztülhaladva lassan elérjük Arad és Hunyad megyék találkozását, közben az izomszaggató tekerés mellett egyre csak kerekedő szemmel csodáljuk a történelmi Magyarország gazdag kulturális örökségét – esetenként csak a maradékát – és azt a természeti környezetet, amelyet mi a dél-alföldön nélkülözni kényszerülünk. Ez a szépen hangzó mondat a gyakorlatban azt jelenti, hogy kezdenek megjelenni a kaptatók, éppen olyan dőlészszögben, hogy egyes fokozatba kapcsolva is belerokkanunk a hőségben, miközben a nap hólyagosra pirítja a testünket. Bár úgy kerek a történet, ha hozzátesszük, hogy minden ilyen „csúcstámadást” követően hosszú, extázisos suhanás következik lefelé olyan tájakon, amelyek tényleg csak mesekönyvekben szerepelnek.

Útbaejtünk még egy benzinkutat is, mert nem mindenkinek megy minden a szabadban. Ott ugyanazt tapasztaljuk, mint a helyi kiskocsmákban, a románok együtt kávéznak munka előtt, helyett, alatt, beszélgetnek, mintha nem lenne holnap, csak úgy együtt lógnak, szeretnek közösségben lenni. Ha tetszik egyeseknek, ha nem, ebből lenne mit átvenni, és talán nem kényszerülnénk arra, hogy pénzen váltsák meg nekünk a kocsmakultúrát. Román csoki (ezt már óvatosságból nem posztoltam…), energiaitalok és máris hasítunk a 793-as úton, hogy Butyinnál újra a 79-esen menjünk tovább, a legnagyobb napi cél, Halmágycsúcs, vagyis Varfurile felé, amit magunk között is csak így emlegetünk, mert nem tudjuk mindennek megjegyezni a magyar nevét, ráadásul a falunak már 120 évvel ezelőtt sem nagyon volt magyar lakossága, jelenleg pedig nem is mérhető, vagy nincs. Aki nem ortodox keresztény, az baptista a háromezer fős településen. Egyébként meglepően sok baptista imaházba futunk még bele az úton, de nem nyitok új fájlt, ez a görögkeletiek harca.

Szóval e község felé tartunk olyan kis falvakon keresztül, amelyek ránézésre a magyar turisták között népszerű Bihar megyei térségben is sorakoznak. Szép, mélyzöld völgyekben kanyargunk, a Körösök valamelyike csordogál odalenn, míg bükkös, tölgyes, gyertyán, juhar borította hegyoldal magasodik mellettünk. Egyre többször kell megerőltetni magunkat a kerekek alatt hullámzó és egyébként kiváló minőségű aszfalton, van, hogy le is kell szállnunk, mert épp csak tolni tudjuk a biciklit. Olyan falvakon megyünk keresztül, mint Kakaró, Háromalmás, Acil, Peleskefalva, Boncfalva vagy Vojkaháza. Magasan fekvő néhány fős települések, színes vagy fa homlokzatú román házakkal, lábasjószágokkal, magasban legelő tehenekkel, patakokkal, de még mindig nem fenyvesekkel. Egyre többször tesszük fel a kérdést, hogy nekünk otthon miért nincs ilyen úthálózatunk?

Egy kutya, aki meghalt volna értünk

Az egyik települést, talán Peleskefalvát elhagyva, a forró napsugaraktól teljesen felhevülten, leégve és kimerülve, megállunk egy országúti étteremnél életadó ebéd reményében. A terasz nyitva, az étterem zárva, sehol senki. Sebaj, letámasztjuk a bickiliket, és leülünk egy árnyékosabb asztalhoz pihenni, legalább némi energiazselét leküldünk. Egy nagy testű keverék kutya –ránézésre nemrég szülhetett – és egy macska tekereg megfáradt lábaink alatt. A kutya annyira vágyja a közelséget és a törődést, hogy kedves útitársunk nem bírja ki, játszani kezd vele. A bumfordi, kedves dög még pacsit is ad, látszik, hogy tanították. El kell indulnunk, de a kutya nem tágít mellőlünk, még attól sem riad vissza, hogy a főúton járgányra pattanva kellemetlen hangú biciklis dudámmal riogatom. Ezzel a baráti Kínából származó napelemes eszközzel egyébként remekül elszórakoztam az úton, hol a kamionosoknak kürtöltem vissza, hol a kóbor kutyákat próbáltam elriasztani vele, előbbi műveletnek nagyobb sikere volt. Hiába, egyszerűen nem lehet lerázni új barátunkat.

Talán túránk egyik legizgalmasabb, legszebb részénél járunk, már a napi minimum céltól, Halmágycsúcstól sem messzire, de a kutya kilométereken át csak fut, sebesen üget mellettünk, mögöttünk, előttünk. Felelőtlenek voltunk, elrontottuk, magunkhoz édesgettük, és most hol a kerekek elé szalad, hol egy kamionnak kell rádudálnia. Felfoghatatlan ragaszkodás, amitől csak 5-6 kilométer után szabadulunk, a kutya csak akkor adja fel a negyven fokban, lógó nyelvvel. Mivel a lerázás érdekében, hogy úgy mondjam, heves tempót diktálunk, szinte pillanatoknak tűnik egy csodás kis szakasz elérése. A főút elveszti főút jellegét, két oldalán zöldellő ormok rétekkel, jobbunkon hűs vízű patak csordogál. Festői, ahogy mondani szokás. Megállunk fújni egyet, megmossuk az arcunkat a patakban és gyönyörkörünk a tájban. Új erőre kapunk a hűs víztől, és folytatjuk utunkat felfelé, amíg meg nem látunk egy Avram Iancu-forrást egy durva kaptató tetején. A kút felett azt írják, hogy ebből a vízből ivott a móc szabadcsapatok vezére, és biztos, ami biztos, közvetlenül mellé festették Jézus Krisztust is. Lazák vagyunk, de ebből azért nem iszunk, köszönjük.

Multikulti a Kárpát-medencében

Még néhány kilométer küszködés, és farkaséhesen megérkezünk a vágyva vágyott Halmágycsúcsra, ahol a helyi Alina Marina panzió és étterem menti meg az életünket. Klímás és tágas vendégterében nem sokáig ülünk az étlap felett, parasztcsorbát választunk kenyérrel és tejföllel, hideg sörrel kísérve. Talán nem túlzás azt állítani, hogy a felszolgált csorba életünk top 3 levesében benne van. Másodikat nem is kérünk, pihenés közben kinézzük magunknak a helyi ortodox templom magaslaton álló, árnyas kertjét a világháborús emlékművel, és étkezés után le is dőlünk. Ki a templom lépcsőjén talál gyors menedékre, ki egy több száz éves bükk árnyas lombjai alatt. Hosszan elnyúlnak a fa ágai, mégis engedik látni a környező hegyeket és a szemközti gyógyszertár alkalmazottját, aki fehér füstkarikákat ereget. Kellemes, félálomszerű állapotban sziesztázunk, mint a helyiek. Magyarok, akik a csíksomlyói búcsúba igyekeznek, egy román falu ortodox templomának oltalmában szundítanak egyet, román katonák világháborús sírja alatt. Ilyen is van, talán ez az igazi multikulti.

Nehéz az indulás, de rá kell szánni magunkat, mert ahhoz, hogy az utolsó biciklis napon már megközelítőleg csak 50 kilométert kelljen megtennünk, hátravan mintegy 25 kilométer, ebből pedig vár ránk egy 3 kilométeres rész, ahol 300 méteres szintkülönbséget kell leküzdeni. Rendületlenül tekerünk, itt már általános, hogy kínkeserves emelkedők és könnyed lefelé siklások váltakoznak a kacskaringós, patakon átívelő utakon. Mint egy hullámvasút, csak sokkal rosszabb. Mégis, amikor elérkezünk a kritikus pont elejére, le kell szállnunk a bicikliről, túl nehéz a felszerelés, túl izmos a kaptató. Negyven fokban toljuk, küzdjük felfelé a bicikliket, áll a levegő, a szembeszélnek most persze nyoma sincs, égeti a testünket a nap, imádkozunk, hogy vége legyen.

Felérünk a szakasz tetejére, ahol egy bokor nem sok, annyi védelem nincs a fáradt vándor számára. Úgy látom, útitársaim nem osztoznak az idegösszeroppanásomban és fizikai összeomlásomban, mert egy furcsa eszközön húzódzkodnak. Egyikük biciklistől. Nem esik jól a látvány, de némileg kárpótol a kálváriáért a végtelen siklás lefelé. Többször is megállunk, mert azt tervezzük, hogy a patak partján töltjük az éjszakát. Egyszer egy ilyen szakaszt nézünk meg, azután meg egy magaslaton fekvő fekete fatemplom oltalmában bízunk, de egyik sem az igazi, hol hangulat nincs, hol meg a terep egyenetlensége miatt kell feladnunk az ötletet.

Ha Erdély antikommunista szentje velünk, kicsoda ellenünk?

Így érkezünk meg este nyolc óra környékén, 75 kilométer után az országút mellett fekvő Ternáva faluba, amely az első település, amióta átléptünk Hunyad megyébe. Ez már Erdély. Érezzük, tudjuk, hogy vár itt ránk valami. Bekanyarodunk a faluba, amelynek nagy és új ortodox temploma már a főútról is látszódik, és amely mellett láthatóan a közelmúltban egy rendezvényházat is felhúztak, ráadásul lapos terasszal, árkádokkal. Megérkeztünk, ez a mi helyünk, a tökéletes éjszakai szállás. Lepakolunk a teraszra, majd szemügyre vesszük a templomot és a mellette elterülő több száz éves ortodox temetőt, egy különleges, feketére öregedett fatornyú épület keleti kápolnával. Visszafelé szemrevételezzük a nagy templomra festett szentek ikonjait, Szent Péter és Pál apostolok állnak őrt, a homlokzaton pedig maga a névadó szent látszódik, akiről később kiderítjük, hogy még nem is szent hivatalosan, de óriási kultusza van a románok között.

Utánaolvasva arra is rájövünk, hogy miért. Arsenia Boca nemcsak a helyeik szentje, hanem antikommunista hős is, egy román ortodox szerzetes pap és teológus, aki a felsőszombatfalvi Brancoveanu-kolostor, majd a felsőszilvási ortodox kolostor apátjaként szolgált. Karizmatikus személyisége miatt a kommunista Securitate többször letartóztatta és meghurcolta: Boca ugyanis élelmiszerrel segítette a Fogarasi-havasokban élő keresztény antikommunista fegyvereseket, amiért kényszermunkára deportálták a Duna–Fekete-tenger-csatorna építésére, majd börtönökben tartották fogva Brassóban, Jilaván, Bukarestben, Temesváron és Nagyváradon. A kommunista munkatáborok mártírjaként halt meg 1989-ben, sírja a felsőszilvási kolostorban jelentős zarándokhellyé vált. Bocát Erdély szentjének is nevezik, és legendás népszerűségre tett szert a románok körében, kultusza a 2010-es évek közepén érte el tetőpontját, amikor ünnepnapon akár 50 ezer zarándok is felkereste a sírját, 2015-ben pedig megkezdődött szentté avatásának procedúrája. Egy ilyen hős árnyékában pihenünk hát utunk második napjának éjjelén.

A rendezvényház mögötti réten a csirkéknek szedegetik a zöldet a helyeik, köszönnek nekünk, jó estét kívánnak, egyáltalán fel sem vetődik bennük, hogy ne lenne helyünk azon a teraszon. Nem kérdezgetnek, hogy kik vagyunk, nem hívják a rendőrséget, senkit sem zavarunk. Útitársunk odamegy a kaszálón az emberekhez, hogy megkérdezze, van-e bolt, vagy kocsma a közelben, mert elfogyott a cigarettája. Eligazítják, és nem sokkal később vissza is érkezik cigivel és három sörrel. Véglegesen letelepszünk, ám minden egyes előttünk lassító autónál attól tartunk, hogy szednünk kell a sátorfánkat, mert illetéktelen behatolók vagyunk. Szerencsére egyszer sem küld el bennünket senki a 100 százalékosan román lakosú faluból. Hamarosan megáll egy autó a szállásunk előtt, kiszáll belőle egy helyi nő, de csak előrevisz néhány nagy szemeteszsákot az út szélére az épület mögül, korábban rendezvény lehetett. Egy levelet rágcsáló öregasszony vezeti el mellettünk a tehenét, néz minket, de ő is csak jó estét kíván.

Hálásak vagyunk és fáradtak, az esbit égőn újabb leves fő. Elfogy a sör és nyugovóra térünk ezen a tökéletes éjjeli menedéken, a Déli-Kárpátok hegyvonulatai és Arsenia Boca oltalmában. Ájulásos, mély álmunkból csak hajnalhasadáskor riaszt fel egy óriási vihar kezdete. Egészen különös élmény a szabadban, ebben a medencében megélni a hirtelen kerekedő égi háborút, ám végül olyan gyorsan más tájakra sodródnak a fekete fellegek, hogy néhány csepp eső és mennydörgés után minden kiderül. Újult erővel folytatjuk a zarándokutat.

A csodacsúszda és az utolsó ötvenes

Az utolsó ötven kilométer következik. A riogató szinttérkép alapján jól tudjuk, hogy ami még ránk vár, annak a fele sem tréfa. Ternávától Brádig, és a várost elhagyva mintegy 400 méteres szintkülönbséget kell leküzdenünk viszonylag rövid távon, és akkor még nem vagyunk túl mindenen Déváig. Természetesen a küzdelmes felfelé törést egy csaknem 500 méteres ereszkedés követi, ami azt jelenti, hogy a kínzó szakaszok végeztével, szinte Déva előteréig gurulhatunk. De olyan ez, mint amikor modellezik, hogyan süllyedt el a Titanic. Szép dolog a neutrális távolságtartás, de ilyen helyzeteket nem lehet lefesteni vele.

Elindulunk, megkávézunk a már szokásosnak mondható módon egy helyi bárban, ahol a szokásosnak mondható módon már együtt kávéznak és beszélgetnek a helyiek. Vételezünk reggelit, majd haladunk előre Brád felé. Mit ne mondjak, izmos, le is maradok az útitársaimtól. Így a túra közepére, amikor az ember megpillantja egy-egy település tábláját az út szélén, már tudja jól, hogy korai az öröm, hiszen onnan befelé még általában több kilométeres út vezet a tényleges központig. Így van ez Bráddal is, amely egy végtelenül hosszú és nem túl szép bányaváros. A benne keresztülhaladó főutat laktanyák, gimnázium és nagyforgalmú mellékutak szegélyezik. És ami a legfontosabb, combosabbnál combosabb utcák vezetnek felfelé, amelyeken csak akkor álljunk meg, ha nem bánjuk, hogy belénk szaladhatnak hátulról. A város utolsó kivezető szakaszán egy benzinkúton vételezünk hideg kólát, továbbá ki-ki beszerzi a maga betevő – otthon ismeretlen okokból illegális – elfbarját. Egyébként kedves igazi dohányáruval dohányzó útitársunk produkciója óta tudjuk, hogy az egészséges életmód és a nagy teljesítmény nem állnak exponenciális kapcsolatban.

Eljött az óra, meg kell tennünk az ijesztően nagy utat felfelé. Beetetős szakasszal indul a buli, szép és hűsítő, árnyékos táj, alig emelkedve, ráadásul meglátunk egy használaton kívüli, impozáns vasúti viaduktot, amelyet mindenképpen lencsevégre kell kapnunk. Lassan-lassan egyre inkább autóúthoz vagy pályához hasonló forgalmas és túlontúl napos csomóponthoz érünk, majd egy olyan útszakasz alján találjuk magunkat a rekkenő hőségben, mint amilyen a Transzfogaras vagy a Transzalpina, csak egy kicsinyített mása, brutális emelkedővel, és teljes csiga kopársággal, fel a csúcsig. Már az elején eldől, toljuk a biciklit. Nagyjából ekkor kezdek el azon mélázni, hogy mit keresek én itt. Utálom magam, vagy miért töltöm fájdalmas műveletekkel a szabadidőmet? Utólag persze mindig megvan a válasz, ezért vágunk bele újra és újra hasonló kalandokba. Egy lendülettel, megállás nélkül, nagyjából három kilométeren át csak tuszkoljuk, csak erőltetjük fölfelé a bicikliket, úgy, hogy lábon is nehéz megállni, nemhogy a csomagjainkkal. Végre fent vagyunk, árnyékot csak egy koszos, régi buszmegálló ad, ott kifújjuk magunkat, és indul a gurulás lefelé. Nem csalás, nem ámítás, vagy 10-12 kilométeren keresztül csak szedegetjük vissza a véres verejtékkel összeszedett kilométereket lefelé, mint Super Mario a pirahnás csodacsúszdán.

Nu bicicleta, da bicicleta

Ez már igazán Erdély. Fenyvesek, zöldellő dombok, mellettünk csordogáló patak, olyan kis kertek és faházak, amelyekről alföldi halandó csak álmodik, egyszóval nagyon alpesi, nagyon erdélyi, illatos, üde és megindítóan az igazi életet demonstráló környezet. Dévára még azért kissé kaptatós, kínkeserves és rendkívül forgalmas út vezet, a szépséget fokozatosan váltja fel a felettünk húzódó autópálya dübörgése, a szinte ugyanolyan forgalmas főútról visszaverődő hőség, amelyen át a Maros felett elhaladva végül csak elérjük a vasútállomást. Lüktet az arcunk a melegtől, a testünk hólyagosra égett, de itt vagyunk. Azonban van egy kis meglepetés. A vasútállomást gyakorlatilag lebontották, így igazi kihívást jelent rájönnünk, hogy különböző fehér bódékban folyik a jegyárusítás.

Amiről korábban hallottunk, és amire román vasúti körülményekben jártas útitársunk rámutatott, beigazolódni látszik: vagyis a legtöbb romániai vasúti szerelvényre egyszerűen nem lehet felvinni biciklit, éppen ezért kerékpár jegyet sem vehet az ember ezekre a kocsikra. De. A románok rugalmasak. Értsd: egy kis lejért cserébe a kalauz nem szarakodik veled, nem akadékoskodik, nem hivatkozik arra, hogy mindez az állásába kerülhet, nem paprikajancsiskodik, a megoldást keresi, magyarul, lefizetheted, és mindenki mehet a dolgára. Áldott korrupció. Innen merítjük a bátorságot tehát, és megvesszük a jegyet Gyimesfelsőlokra.

Délután két óra, elképesztően jó időt futottunk, ezért elmehetünk enni. A vasútállomás tőszomszédságában egy McDonald’s áll, aminek örülünk, mint majom a farkának. Mivel már a hatalmas érintőképernyős rendelős megoldás működik, és mi nem tudunk románul – útitásunk bár beszéli a nyelvet, sokszor az ilyen hivatalos, félhivatalos leírások nehéznek bizonyulnak – az asztalunk mellett ülő fiatal magyar fiú siet a segítségünkre. Ez nagy meglepetés, hiszen Déván elenyésző a magyarság aránya, összesen talán 7 százalék. A kiadós műanyag ebéd után az étteremben várakozunk, természetesen őrizve a bicikliket és a poggyászunkat, közben pedig van időnk Déva forgalmas kis szegletét vizslatni, amelyre rálátunk. Ezek alapján megállapítható, hogy Déván és vélhetően a többi romániai nagyvárosban is vetekszik a filippínó vendégmunkások aránya a Magyarországon fellelhetőkével, a városiak minibuszokkal közlekednek, arányaiban több a lerohadt épület, mint egy magyar nagyvárosban, ami igencsak elcsúfítja a városképet, továbbá minden helyi rocker. Vagy koncert van a városban, vagy most söpör végig Románián a rockhullám.

Lassan visszacsorgunk a vasútállomásra, amely ha elkészül, az aradi nagyállomás pontos mása lesz, de itt még az órákat sem üzemelték be. Hosszan várakozunk a peronon, mellettünk egy férfi csipesszel levágja, majd tökéletsre rágja mind a tíz körmét. Fél órát késik a Budapestről felénk tartó expressz, amellyel vagy 5 órát utazhatunk Brassó felé. Ha utazhatunk. Ugyanis, amikor meglát minket a kalauz a biciklikkel, hevesen csóválja a fejét. Kedves, románul beszélő zarándoktársunk azonban megnyugtatja, hogy találunk megoldást, így a kis, köpcös, bajszos kaller úr látszólag hiába dühös és gesztikulál ellentmondást nem tűrően, felrakosgatjuk a bicikliket az utolsó vagonba. Az ember megnyugszik, megegyezünk egy összegben. Összesen ötven lejért elnézi nekünk a bicikliket, a korábbi szemrehányó pillantások pedig fokozatosan változnak együttérző, cinkos összevillanásokká. Ezt mindannyian élhető és logikus megoldásnak találjuk, örülünk, mert az első jelentős vasúti akadályt ezzel leküzdöttük. A kérdés már csak az, hogy mit hoz a brassói és a madéfalvi átszállás.

Korrupció, görbe világ megmentője

A vonatozás részleteivel nem untatnék senkit, legyünk őszinték, még a legkényelmesebb Intercity járaton sem élvezetes 5 órányi zötykölődés, ráadásul az egyik zarándoktársammal folytatott közéleti-társadalmi vita miatt úgy felforrósodott a hangulat, hogy két román útitársunk is elhagyta a kupét. Mentségünkre legyen szólva, később egyikük visszatért, bár feltűnően sok időt töltött a folyosón, hiába kínáltuk szotyival. Szóval, Brassóban leszállunk, és nagyjából másfél órát várunk a vonatra, hogy nem sokkal éjfél előtt elinduljunk Madéfalva felé. Lábjegyzetben azért itt hagyom, hogy olyan vonat érkezett, amelyet három felé kapcsolnak az induláskor, így ember legyen a talpán, aki hirtelen tudja, melyik az ő kocsija, akár Kolozsváron is kiköthettünk volna.

Először persze rosszra ugrunk fel, az ugrás mondjuk igazán barokkos túlzás a három bicikli és külön a csomagok feldobálására, majd e felszerelés mindegyikének levételére, de jó, mondjuk, hogy ugrunk. Másodjára azonban már megtaláljuk a vasúti kocsit, amelyhez, mint a kalauz elmagyarázza, véletlenül, de csak véletlenül hozzá van kapcsolva egy biciklinek való kocsi. Odarakodunk, de jegyet persze nem lehet rá venni, a zsebébe fizetünk. Ő már 75 lejt kér és nem kekeckedik, sőt amikor látja, hogy ottmaradunk a biciklikkel, ajánlgatja a kényelmesebb üléseket. Szóval ő sem akadályoz minket indokolatlanul a célunk elérésében beszariságból vagy hatalmaskodásból.

Hamarosan Madéfalván vagyunk, eltörődve, koszosan, kimerülten. A hideg éjszakában, tárt ajtókkal vár a helyi váróterem, amely igazán szürreális látványt nyújt a maga elkoszlottságában, leromlottságában és békebeliségével. Érdekes, amikor az ilyen helyeken WC-papír és kézmosófolyadék is van a mellékhelyiségben, miközben úszik a vízben és a (reméljük) sárban a kövezet. A váróteremben az egyetlen asztalra borulva alszik egy ember. Velünk együtt érkezik egy öreg cigányasszony megszámlálhatatlan szatyrával, zsákjával, amit ugyanolyan féltőn őriz, mint mi a sajátjainkat. Ketten azért mégis elmegyünk egy hajnali városnézésre, mert van még két és fél óránk a vonat indulásáig, amely már egyenesen Felsőlokig száguld. Egy-két kóborkutya társaságában elgyalogolunk az 1764-es madéfalvi veszedelem helyén 1905 októberében felavatott Siculicidium emlékműhöz, ahol a csaknem 14 méter magas obeliszk tetején egy 3 méteres turulmadár ül a Habsburg császári katonaság által 1764-ben lemészárolt több mint 200 székely vértanú emlékére. Igazán hátborzongató, ahogy a hatalmas kerecsensólyom a város fölé emelkedik a fagyos nyári éjszakában a Hargita lábánál. A túloldalon megpillantunk egy furcsaságot, amiről hamar kiderül, hogy a nemrégiben felszentelt Szent Anna tiszteletére emelt Siculicidium templom, amelynek teljesen átlátszó a három harangot rejtő tornya.

Visszaballagunk, de még csak egy óra telt el, maximum. Üldögélünk, bambulunk, ötletelünk, kint egy szál pólóban, bulizó román fiatalok várakoznak az egyik peronon. Kiderül, hogy benn áll a mi vonatunk is, fel lehet rá szállni. Halleluja! Itt már egyáltalán senkit nem érdekel, hogy biciklivel vagyunk, akár egy cirkuszi elefántot is feltuszkolhatnánk, a kalauzok szájából cigaretta lóg és a szokásos rutinellenőrzéseket végzik. Lassan elindulunk az utolsó etapra, ahol már minden egyes esemény, váratlan történés tojáshéjon lépkedés az idegrendszernek. Amikor az ember már nem tudja nyitva tartani a szemét, és arra riad fel, hogy egymásra dőlnek a biciklik és leesik a lánc és az egyiknek kitörnek a küllői, és szerelni kell ott, a kis emeletes járaton, akkor már nincs abban a kíváncsi, tájnézegetős állapotban. Pedig milyen nagy kár, hogy a sötétség és az álmosság csak a cél előtt nem sokkal ver ki minket újra a folyosóra, amikor a felkelő nap megvilágítja előttünk a világ egyik legszebb vasúti szakaszát a Gyimesekben. Erdély, édes Erdély mint egy nehezen megkörnyékezhető szerető úszik be az életünkbe fenyveseivel, szorosokkal, patakokkal a fáradt, ködös hajnalban. Felhők ülnek a zöld legelőkön, mi pedig szótlanul bámuljuk ezt a páratlan szépséget, míg rá nem füttyent a vonat a felsőloki állomásra.

Terített asztal, pálinka és Gyimesek

A házigazda már vár bennünket, annak ellenére, hogy csak hajnal öt óra van. Hihetetlen, de itt vagyunk, utoljára leadogatjuk a járgányokat egymásnak, és megkerülve az előttünk lévő lejtőt, megérkezünk a tip-top hegyi vendégházba, a település főutcáján. Milyen sokat jelent ilyenkor a kevés, lényegretörő és kedves szó. A tulajdonos asszony tudja, mire van szüksége eltörődött testünknek és elménknek, gyorsan felvezet minket a lakrészünkbe, kényelmes, szép kis szobákba, hatalmas ebédlőbe. Mire lezuhanyzunk, terített asztal és pálinka vár. Lefekvés előtt jó néhány karéj friss, még meleg, zsíros burgonyáskenyeret magunkba tömünk paradicsommal, megiszunk egy kupica pálinkát, és tökéletes, mély álomba zuhanunk.

Már van vagy déli tizenkét óra, amikor felébredünk, mint a természeti népek, természetesen, ébresztőóra nélkül, frissen és elégedetten. Körbejárjuk az épületet, a kertet, örülünk a festői környezetnek, elmegyünk a falu központi boltjába, a Profiba, kissé feltöltődünk és kitaláljuk, hogyan ne legyünk üresbe’. Megbeszéljük, hogy átmegyünk Gyimnesbükkbe az ezeréves határhoz, hiszen mégiscsak. Összesen háromnegyed órát, ha utazunk, helyiekkel, munkából hazatérő csángókkal a térségi kisvasúton, az utazóközönség jóízűen nevetgél a „román MÁV” hiányosságain. Ízes beszéd, régen hallott, ismerős szavak, jól esik az embernek, ha máskor nem is jut eszébe. Mikor megérkezünk a szebb időket látott, hatalmas gyimesbükki vasútállomáshoz, rögtön, bármiféle egyeztetés vagy iránybelövés nélkül, csak úgy érzésre elindulunk az ezeréves határhoz. Ám előtte szemügyre vesszük a vasútállomást, hiszen ehhez hasonló állomásépületet egész Erdélyben nem találunk, velencei és a fiumei társaihoz hasonlítják. Szomorú látványt nyújt az állapota, ugyanis bár a vonatok még közlekednek a vonalon, az egykori pompás határállomás épülete üresen áll. Míg korábban impozáns földszintjén mindkét állam számára vasút- és vámhivatalok, pénzügyőrség, tágas királyi váróterem, vámvizsgálati és poggyászterem is helyet kapott, ma igazi szellemépület, csak áthaladunk rajta a peronokhoz.

Az ezeréves határ, a póniló és a törpe

Megyünk, hosszan megyünk a gyimesi főutcán, míg elérünk az egykori román–magyar határhoz. Na, itt már azért a legmegátalkodottabb revizionista-ellenes, vagy egy olyan alak sem marad meg érzelmek nélkül, aki fütyül a történelemre. Átszeljük a Tatrost, és felkapaszkodunk a legendás 30-as vasúti őrházhoz, az Ezeréves határ legfontosabb szimbólumához, amely a Magyar Királyi Államvasút legkeletibb ilyen őrháza volt. Nagyot sóhajtva nézünk körül, itt aztán kavarognak az ember fejében a gondolatok, lelkében a viharok.

Le lehet mondani erről? De ha nem, akkor mi a helyes hozzáállás? Ki lehet ezt az érzést szakítani magunkból? Ennyi az egész, szentimentalizmus, hűtőmágnes, póz a fényképeken? Az nem lehet! Feltekintünk a közeli Rákóczi-vár romjaira is, látjuk a régi képeslapokat a történelmi Magyarország legkeletibb pontjáról, ahol a Tatros folyó kanyarog a Gyimesi-szoros alsó kijáratánál, és ahol egykor átlépett Erdélyből Moldvába. Látjuk a díszengyenruhás magyar és román katonákat a trianon előtti időkből, ahogy egymáshoz kiáltoznak nevetgélve, látjuk az örömöt, amelyet az 1940-ben bevonuló magyar hadsereg csalt a helyeik arcára. Nehéz mindezt szavakba önteni.

Átballagunk a kopjafákhoz, ahol megkeressük a vármegyéinket, Békést és Csongrádot, majd a lenti parkolóban szuvenírt vásárolunk, és megiszunk néhány hűs Hargitát. A megindult érzéseket némiképp visszaveti a lent tapasztalt, nem mindennapi látvány: egy bőrmellényes cigány törpe és az átlagos méretű barátnője söröznek a mellettünk lévő asztalnál, miközben egy helyi kereskedő gyerekei egy pónilovat kergetnek, amelyen később a törpe ellovagol. Bár jól szórakozunk, a sötétség beállta előtt visszatérünk a gyimesi nagyállomásra, amelynek a restijében ott ül a törpe és a szeretője – miközben tőlünk azzal köszöntek el, hogy mára befejezték –, és ahol a forgalmi szolgálattevő úr kedvesen figyelmeztet bennünket, hogy fél órát késik a vonat. Egy magyarországinak az semmi, olyan, mintha nem is késne.

Új barátunk, Endre felügyeli a gyimesi állomást, szenvedélyesen beszél a királyi épületről, mindent tud a vonatokról és a régi vasútállomásokról. Szeretettel mesél a kedvenc szakaszairól, majd váratlanul behív minket, és megmutatja a jelenlegi és a régi, ha jól emlékszem, több mint százéves irányítóközpontot. Míg viccelődünk, barátkozunk, két négyéves forma kisfiú oda-vissza versenyt fut az állomáson, de vagy százszor. Nagyokat kacagnak, egészséges, kipirult arcukat nézve akaratlanul is arra gondolunk, van-e itt magyar jövő. Vagy egyáltalán, van-e olyan, hogy magyar jövő. Felsőlok felé zötykölődve már otthonosan érezzük magunkat, nemcsak a szerelvényen és nemcsak Endre felvilágosító előadásai miatt, hanem valami leírhatatlan kötelék is szerepet játszik ebben, amit, ha jól sejtünk, a szombati csíksomlyói búcsú csak még tovább erősít. Az este a román és magyar újkori történelem áttekintésével, iszogatással és egy kis hazai trash és popkultúra elemzéssel telik. A győztesek: a Temesvárról indult 1989-es romániai forradalom és Pataki Attila november rain feldolgozása.

Nyeregből a nyeregbe

Nem kelünk korán, útitársaim ébredés után edzenek is, csak úgy délután négy körül érkezünk meg Csíkszeredára, ahol várost nézünk, eszünk. A főtéren éppen népművészeti vásár van, ezt kihasználva vásárolom meg az első igazi keresztszemes ugyanannyira romános, mint magyaros parasztblúzomat, aminek az árából még tudnék maradni néhány napot, de nem bánom, legyen ilyenem. Egy újabb jó csorba és némi pizza magunkhoz vételezése után még lazulunk kicsit a vasútállomáson, majd a nap végén Felsőlokon szeretnénk még beülni valahová. A helyiek azonban jelzik, hogy minden bezár kilenckor, hiszen a másnapi búcsúra együtt indul a három falu, Gyimesfelsőlok, Gyimesközéplok és Gyimesbükk a főplébánia zászlaja alatt, korán kelnek. Kedvünk támad velük zarándokolni, de mi már biciklistül és felpakolva kell, hogy megérkezzünk Csíkszeredára, ahol a tervek szerint egy székely barátunk autójába bepakolunk, majd gyalog, együtt megyünk fel a nyeregbe, és onnan vissza a csíkszeredai állomáshoz, hogy újra vonatozzunk kicsit, három túlpakolt biciklivel.

Otthon még beszélgetünk néhány órát, sok az élmény, másnap pedig teljes menetfelszerelésben, mégis ünneplőben (ennek a művészete alaposan elsajátítható egy ilyen félnomád, mégis ünnepi eseménnyel kísért túrán) indulunk a kilenc órási vonathoz, és irány a búcsú! Szokás megjegyezni, hogy egy-egy zarándoklaton maga az út a lényeges, és nem a cél, esetünkben ez éppen nem 100 százalékig igaz, hiszen a búcsún ott lenni, a százezres (vagy több százezres?) tömeggel együtt mozogni, együtt imádkozni és énekelni, éppoly lényegesnek tűnik, mint maga a túra. Ráadásul katolikusok lévén a szentmise hitünk és hetünk csúcs- és forráspontja is. A zsúfolásig telt kisszerelvényen, amellyel Csíkszeredába tartunk, érdekes látványt nyújthatunk ünneplőben, a megrakott vasparipákkal. Azért ez utóbbi kifejezést illik leírni legalább egyszer egy ilyen hosszúságú szövegben, amely nagyrészt a biciklizésről szól.

Tehát útban vagyunk egy néha csak úgy a semmi közepén meg-megálló vasúti kocsin Csíkszeredára, de az elénk igyekvő barátunk jelzi, hogy bedugult, vagyis még legalább egy órát kellene várni rá a városban, ezért úgy döntünk, hogy elindulunk fel a nyeregbe a biciklikkel, hogy biztosan odaérjünk a nagymise kezdetére. A tömeg a város külső részeitől, az állomásoktól a Hármasoltárhoz közeledve nem egyszerűen növekszik, hanem egyenesen tízszeresére, százszorosára, ezerszeresére duzzad, miközben ezek a tízezrek valahogy mégis békésen, a plébániák zászlaja és feldíszített keresztek alatt együtt menetelnek a nyeregbe. A szeredai Szék út megszűnt létezni hétköznapi formájában, beterítik a határon innen és túlról érkező zarándokok. Az oltáremelvényhez igyekvő keresztalják énekelnek, imádkoznak hosszú kilométereken át. Az útvonalakat már előző este lezárták az autós forgalom elől, ismert, jól működő rendszer biztosítja a vonulást. A látvány lenyűgöző, kordonnal körülvéve viszik fel a búcsús jelképeket, amelyet a helyi katolikus gimnázium diákjai tartanak a kezükben, azzal körülvéve vonul a papság és a búcsú szónoka is. Amerre csak fordítjuk a fejünket, mindehol ember, ember és még több ember.

Feloldódni az emberáradatban, avagy köszi, Kárpát-medence

A hömpölygő emeráradatban feltolni, vagy akár csak megtartani a bicikliket, igazi keresztútjárás nekünk. Tűz a nap, folyik rólunk a víz, súlyos csomagjaink meg-megállásra kényszerítenek, gyakran egymást is elveszítjük, de felérve a kegytemplomhoz, árnyékos oldalában megpihenünk kicsit. Mondják a rózsafüzért székelyes nyelvjárással, kavarognak a zarándokok, mint útjukat tévesztett apró bogarak, a vallási áhítat és az összetartozás érzése pedig valóban elüli a szíveket. Gyónnak, énekelnek, kereskednek, bosszankodnak, furakodnak, de hát emberek, és aki leginkább látja saját hitványságát, az tud legerősebben imádkozni. Beszerezzük mi is a búcsúfiákat, majd egy utolsó vérverejtékes biciklis felcaplatással elérjük az oltár előterét.

A mise felemelő. Nem tudom, ki hogy van vele, én még nem énekeltem a Gloriát, a Credót vagy a Miatyánkot több tízezer emberrel együtt, és ennyi áldozópapot sem láttam még egy helyen. Meg-megborzongunk, mert amerre csak nézünk, imára kulcsolt kézzel térdelnek az emberek az aggastyánoktól a kisgyerekekig. Olyan sokszor hallottuk már, hogy az elbocsájtás utáni közös himnuszéneklés ilyen meg olyan felemelő, hogy talán nem is hittem egészen, már-már elcsépeltnek, giccsesnek képzeltem a jelenetet, de most, hogy a százezer hangyatorokból szól a szomorkás dallam, valahogy én is megborzongok, és áldozatszerepben sem érzem magam Kölcsey versétől. A székely himnusz is felzúg, vargyasi barátunk ekkor már mellettünk áll. Hát mire gondoljon ilyenkor az ember? Talán ezek a hétköznapinak nem mondható jelenetek is kellenek ahhoz, hogy bizonyos kérdéseket újra elővegyünk, belássuk azok összetettségét, és élővé tegyük a szívünkbe írt történelmet, új következtetésekre jussunk.

A tömeggel együtt indulunk útnak, lefelé sem könnyebb. Nem baj, ez az utolsó zarándoklatunk, ha nem számoljuk a végtelen hazautat a Corona expresszel. A városban a barátunk megetet, megitat bennünket, majd elbúcsúzunk. Az éjszakai vonaton nincs átszállás, egyikünk a Keleti pályaudvarig, másikunk Szolnokig, harmadik társunk pedig a határmenti Nyírábrányig utazik. Biciklit természetesen nem lehet felvinni a vonatra. Természetesen felvisszük. A román kalauzok természetesen rugalmasak, a magyarok pedig természetesen majd beletörnek a merevségükbe, saját pozícióféltésükbe és beleérzőképességük hiányába. Nem csak az ő hibájuk, a MÁV-nál felszámolták a korrupciót, csak mellé elfelejtették rendberakni a rendszert. Mert vagy egyik legyen, vagy másik, de mindkettő nem hiányozhat.

Nem tudjuk még mondani, hogy otthon, édes otthon, ahogy a határt átlépve Debrecen felé robogunk – és éppen harmadjára fizettetnének velünk a magyar vasutasok a biciklikért –, hiszen pont hogy valamiféle alig, de sokadjára felfedezett otthonféleségből érkezünk. Most ez lesz egy ideig, igen, poszttraumás stressz szindróma, ha nem tévedek. Vicces, hogy nemrég még a pillanatot is elátkoztam, amikor életemben először ültem biciklire, de most újra nekivágnék. Átgurulnék valamelyik szomszédos területre, ahol mi élünk, vagy mi is, vagy ha nem mi, akkor olyanok, akik mellett mindig is éltünk. Kárpát-medence, Kárpát-medence, holtig tanulhatunk rólad. Legfőképpen visszavenni az arcunkat, és visszavenni az arcunkból.

(Borítókép: Domján Anikó / Index)