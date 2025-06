Magyar szemtanú Izraelben: Mondták hogy hosszú lesz, félünk, de nincs pánik

Egy 28 éve Izraelben élő magyar idegenvezető osztotta meg a tapasztalatait az Index-szel. Zsuzsa elmondta, mikor és hogyan riasztják őket egy támadás esetén, valamint milyen óvóhelyre tudnak behúzódni. Emellett beszélt a közhangulatról, és arról is, hogy miként befolyásolja az alapszolgáltatásokat az országra zúdított rakétaeső.

Szombat hajnalban újabb rakétacsapások értek több izraeli nagyvárost: Tel-Aviv és Jeruzsálem felett robbanások és füstoszlopok jelezték, hogy az iráni rakéták betaláltak. Az izraeli hadsereg riasztást adott ki, és arra kérte az embereket, hogy mindenki azonnal menjen le az óvóhelyre.

Elértünk egy kint élő magyart, Zsuzsát, aki az Indexnek mesélte el tapasztalatait. Az idegenvezetőként dolgozó nő Haris városában él Észak-Izraelben. Elmondása szerint a környékükön utoljára reggel öt órakor szólaltak meg a légvédelmi szirénák (magyar idő szerint reggel 4-kor).

Péntek és szombat hajnalban az egész országban jelzett mindenkinek a telefonja. Van egy riasztás, mely szerint készüljünk föl, és maradjunk a védet helyek és a védelmi szobák környékén, és figyeljünk. Amikor kilövik a rakétákat, akkor is kapunk egy üzenetet, hogy nemsokára be kell menni az óvóhelyre, és amikor már közel van a rakéta, akkor megint riasztanak. És mindig csak olyan helyen szólal meg a riasztó, ahova éppen becsapódik a rakéta

– magyarázta az értesítési folyamatot.

Az említett védelmi szobákról elmondta, hogy ők egy 14-15 lakásos társasházban élnek, és minden 1990 után épült lakásban van egy külön helység: „ez egy rendes szoba, csak vasbetonból van építve, páncélajtó van rajta és van egy páncél, amit az ablakra is rá lehet húzni”. Hozzátette, a helységben mindig van élelem és víz, így akár hosszabb időt is bent tudnak tölteni, erre azonban még nem volt példa, mert tapasztalatai szerint a támadások között órák is eltelhetnek.

Szerinte amikor riasztanak, akkor „az emberek jelentős része szót fogad” és bemegy az óvóhelyre. Elmondta, nem tapasztalt pánikhangulatot, az élet nem állt meg, „ez mindenkinek a saját megfontolása, hogy hova megy és mit csinál”, a főbb intézmények és a szupermarketek is működnek.

Zsuzsa 28 éve dolgozik kint idegenvezetőként, az elmúlt három évben azonban másodszor veszítette el a munkáját: először a világjárvány, most pedig a háború miatt. Elmondta, hogy felkészítették őket, tudják, hogy, hogy a háború „nem egy-két napig fog ez tartani”. Ugyanakkor a környékükön élő emberek a háborús helyzetben is összetartanak, még inkább, mint békeidőben, mert most „idegen emberek teljesen önzetlenül segítenek egymásnak”.

Rendkívüli állapotot hirdettek Izraelben

Izrael nagyszabású légicsapást mért Iránra péntek hajnalban, célba véve a perzsa állam nukleáris létesítményeit és katonai infrastruktúráját. Az első, Teherán felett felhangzó robbanások után percekkel rendkívüli állapotot hirdettek Iránban és Izraelben is, miközben a térség újabb háború küszöbén áll. Irán megerősítette: több vezető tisztségviselő, köztük a Forradalmi Gárda parancsnoka és az iráni vezérkar főnöke is meghalt.

Donald Trump szerint az Egyesült Államok előre tudott az izraeli hadműveletről, de katonai szerepet nem vállalt benne. Az amerikai elnök hangsúlyozta: céljuk továbbra is a tárgyalások újraindítása Iránnal, miközben megerősítette, hogy a támadásokban több iráni vezető is meghalt.

Időközben megindult a válaszcsapás is, Irán mintegy 100 pilóta nélküli repülőgépet indított Izrael területe felé, amit az Izraeli Védelmi Erők szóvivője, Effie Defrin dandártábornok jelentett be péntek reggel. Az izraeli hadsereg jelenleg minden erejével azon dolgozik, hogy elfogja és megsemmisítse ezeket a drónokat, mielőtt elérnék céljaikat izraeli területen.

Lapunk egy Teheránban élő magyar üzletasszonyt, Ujvári Barbarát kérdezte a támadás hatásairól. Megkeresésünkre kijelentette, hogy a mostani volt az első olyan hadművelet Tel-Avivtól, amely polgári épületeket is ért. A robbanások nagyon hangosak voltak, tulajdonképpen az iráni főváros teljes lakossága felébredt. Az offenzívának több civil áldozata lehet, ennek ellenére nincs pánikhangulat a városban. A belföldi és a külföldi repülőjáratokat egyaránt törölték.

Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő az Indexnek elmondta: az Egyesült Államoknak nagyon nem jött jól Izrael lépése, még akkor sem, ha nem nevezhető váratlannak. A biztonságpolitikai szakértő szerint a régióban a korábbiaknál is feszültebb lesz a helyzet, és hetekig eltarthat az Izrael és Irán közötti fegyveres akció.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken telefonon egyeztetett izraeli kollégájával, aki tájékoztatta őt az Irán elleni támadás okairól és a döntés hátteréről. A magyar diplomácia vezetője elmondta, hogy a térségben lévő külképviseleteken rendkívüli ügyeleti rendet vezettek be, de jelenleg nincs tudomásuk bajba jutott állampolgárokról.

A péntek hajnali izraeli támadást követően Benjamin Netanjahu elhagyta az országot, és Athénba távozott, Irán pedig már ki is nevezte a Forradalmi Gárda vezetőjének utódát. A világ vezetői közül Donald Trump amerikai, Recep Tayyip Erdogan török és Emmanuel Macron francia elnök írta le véleményét a légicsapással kapcsolatban, de a brit kormány és az orosz külügyminisztérium is nyilatkozatot adott ki.

A péntek hajnali támadást követően Izrael napközben is folytatta a csapásokat Irán ellen, miközben a zsidó államban is megszólaltak a szirénák egy Jemenből indított rakéta miatt. Az újabb izraeli támadás után Irán több száz ballisztikus rakétát lőtt ki Izraelre, ezekből számos áttörte a Vaskupolát. Irán legfelsőbb vezetője, Ali Hámenei ajatollah rögzített videóban közölte népével, hogy bosszút állnak. Vlagyimir Putyin orosz elnök pedig kijelentette, hogy kész közvetíteni Izrael és Irán között.

