Az indiai Polgári Légiközlekedési Főigazgatóság (DGCA) már pénteken elrendelte az Air India flottájához tartozó 787-es gépek fokozott biztonsági és műszaki ellenőrzését – írja az MTI. „Amelyek közül nyolcat már átvizsgáltak, és azonnali sürgősséggel mindegyiket átvizsgálják” – mondta el a miniszter.

Hozzátette, hogy elrendelte a géptípus kiterjesztett felügyeletét is, amelyből a légijáratokat követő online adatbázis, a Flightradar24 kimutatása szerint az Air India 33, az IndiGo légitársaság pedig egy darabot üzemeltet. A miniszter közölte azt is, hogy a hatóságok minden lehetséges elméletet megvizsgálnak azzal kapcsolatban, mi okozhatta a katasztrófát. Kiemelte, hogy külön figyelmet fordítanak a hajtómű tolóerejével és a fékszárnyakkal kapcsolatos problémákra valamint arra, hogy miért maradt nyitva a futómű a felszállás, majd a baleset alatt is. Egyelőre több példány is repül még a géptípusból Indiában, de a kormány már fontolgatja annak lehetőségét, hogy azonnali hatállyal a földre parancsolja őket.

Mint arról beszámoltunk, röviddel a felszállása után lezuhant az Air India Ahmedabad repülőtérről induló, Londonba tartó járata csütörtökön. A Boeing 787-8 Dreamliner vészjelzést adott le, mielőtt megszakadt a kapcsolat vele. Az indiai légi közlekedési hatóság közleménye szerint a repülőgépen 242 ember utazott, köztük két pilóta és 10 légiutas-kísérő, akik közül 53 brit, 169 indiai, 7 portugál és egy kanadai állampolgár volt. A kapitány 8200 órányi repülési tapasztalattal rendelkezett, míg a másodpilóta 1100 órányival.

Információk szerint az utasok között 217 felnőtt, 11 gyermek és 2 csecsemő volt, közülük 169 indiai, 53 brit, 7 portugál és 1 kanadai állampolgár. A BBC közlése szerint 41 ember sérült meg, akik sürgős ellátásban részesülnek.

Megszólalt egy lehetséges túlélő

Egy brit–india állampolgárságú férfi állítása szerint a repülőn utazott, és élve megúszta az Ahmedabadban történt csütörtöki repülőbalesetet – ő lehet a tragédia első túlélője.

Vishwash Kumar Ramesh úgy emlékezett vissza a tragédiát megelőző pillanatokra, hogy a felszállás után körülbelül 30 másodperccel „hangos zajt” hallott, majd a gép ereszkedni kezdett. „Minden olyan gyorsan történt” – mondta, hozzátéve, hogy „ütés okozta sérüléseket” szenvedett a mellkasán, a szemén és a lábán. A közösségi médiában több felvételt is megosztottak, a beszámolók szerint azokon a férfi látható, ahogy sántikálva távolodik a baleset helyszínétől, majd a mentőszolgálat felé vezetik. Az indiai médiának elmondta, hogy már 20 éve Londonban él.

(Borítókép: Egy daru kiemeli az Air India Boeing 787-es repülőgépének törzsének egy részét 2025. június 14-én, Ahmedabadban. Fotó: Ritesh Shukla / Getty Images)