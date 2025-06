Az első megtorlás során Kijevet és egész Ukrajnát masszív dróncsapás és rakétatámadás érte. „Válaszlépés a kijevi terrorcselekményre” – így minősítette az akciót az orosz védelmi minisztérium. A támadás büntető jellegű volt, de nem sokban különbözött attól, amihez Ukrajna az eltelt három évben már hozzászokott.

Ezek után kérdés: vajon Vlagyimir Putyin képes-e a háború kiterjesztésére, amit sok híve követel – jegyezte meg a CNN. Az orosz elnök több tényezővel szembesült.

Az egyik politikai jellegű: a Pókháló-műveletre adott arányos válasszal beismerné, hogy Ukrajna komoly csapást mért Oroszországra. A Kreml ennek még a látszatát is igyekszik elkerülni – mondta Katerina Sztepanenko, a washingtoni hadtudományi intézet Oroszország-szakértője. A Putyin részvételével tartott kormányülésen csak Szergej Lavrov külügyminiszter utalt Kijev nemrégi „bűnös provokációjáról”, a Pókháló-műveletről azonban nem esett szó.

A Putyin–Trump telefonbeszélgetéssel kapcsolatban az orosz állami média nem a megtorlást emelte ki, hanem az isztambuli béketárgyalásokra fókuszált.

Putyin megkísérli leplezni a kudarcot

– véli Sztepanenko, aki szerint ez tudatos stratégia. A nagy publicitás „ellentmondana a Kreml szándékának, hogy a szőnyeg alá söpörje a történteket”.

Az orosz vezetés materiális korlátokkal is szembesült. Korábban tucatnyi drónt vetettek be az Ukrajnára szinte napi rendszerességgel mért csapásokban. A drónok száma most már meghaladja a napi négyszázat, a rekord pedig a már megtorlásnak számító 479 drón bevetése volt, napokkal a Pókháló-művelet után.

Elrettentő megtorlást követelnek

„Oroszország válaszlépéseit korlátozza a légicsapások folyamatossága” – mondta egy korábbi fegyverzetellenőrzési szakértő. William Alberque szerint nem látni, miben nyilvánulhat meg az eszkaláció.

A Telegram-bloggerek háborúpárti közössége nem szűkölködött ötletekben.

Egyesek szerint az orosz nukleáris bombázók elleni rajtaütés indokolttá tenne egy Ukrajnára mért nukleáris csapást. Mások az Orenyik ballisztikus rakéta bevetését követelték, amelyet eddig csak egyszer lőttek ki Ukrajna ellen. Ennek azonban korlátozott a felhasználási lehetősége, és nem igazán hatékony a mélyen föld alatt elhelyezkedő döntéshozatali központok ellen – állítja egy vezető elemző.

Az egyik lehetséges célpont az ukrán biztonsági szolgálat, az SZBU, amely a Pókháló-művelet ötletgazdája volt – mondta Mark Galeotti. Szerinte azonban egy ilyen akció nem hajtható végre egyik napról a másikra.

„Bizonyos szempontból Putyin már elhasználta a rendelkezésére álló eszközök nagy részét, vagyis nincs lehetősége egyértelmű büntetésre” – magyarázta Galeotti.

Ha folytatódnak a „megalázó” műveletek…

Szerinte egyébként nem biztos, hogy egy látványos hadművelet sokat számít a csatatéren.

Az ukránok bizonyították, hogy fürgék, fantáziadúsak és hatékonyak, az oroszok pedig csak gengszterek, akik tovább őrlődnek

– hangoztatta az Oroszország-szakértő.

Az viszont kétségtelen, hogy a harcmezőn Moszkváé a kezdeményezés. Az oroszok új frontot nyitottak az északi Szumi régióban, és hónapok után előrenyomultak Dnyipropetrovszk térségében. Sok múlik azon is, képes-e Ukrajna újabb „pókhálót” szőni, vagy a dróntámadás egyszeri alkalom volt – mondta Alberque.

Két nappal később egyébként Kijev immár harmadszor robbantott a kercsi híd egyik pillérén.

A károk nem voltak jelentősek, de igazolták az SZBU azon szándékát, hogy jelezze Moszkvának: a háború folytatásának ára van.

Ha az ehhez hasonló „megalázó” műveletek folytatódnak, Alberque szerint Putyinra egyre nagyobb nyomás nehezedik, hogy olyan választ adjon, amely nemcsak a mértékében, hanem jellegében is különbözik az eddigiektől.

(Borítókép: Füst száll fel az orosz dróntámadás után 2025. június 10-én Kijevben. Fotó: NurPhoto / Getty Images Hungary)